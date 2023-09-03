الإثنين 04 أيلول 2023
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برونزية جديدة للمنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا للمبارزة

تتويج المنتخب الوطني بالميدالية البرونزية أمس -(من المصدر)
تتويج المنتخب الوطني بالميدالية البرونزية أمس -(من المصدر)
  ظفر المنتخب الوطني للمبارزة بالميدالية البرونزية في مسابقة الفرق، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لفئة تحت 20 سنة، والتي تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة منتخبات دول السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان ولبنان وفلسطين واليمن والبحرين، إضافة إلى الأردن.اضافة اعلان
وشهدت البطولة منافسة قوية بين المنتخبات التي تسعى لتحقيق نتائج إيجابية، تعزز من تطلعاتها في الصعود إلى منصات التتويج.
وجاءت الميدالية البرونزية أمس عن طريق اللاعبين عبدالله الناصر وإياد عودة ومحمد عبدالله وحسان عبدالهادي، في الوقت الذي تمكن فيه المنتخب العماني من الفوز بالميدالية الذهبية، وفاز المنتخب السعودي بالميدالية الفضية، وحل المنتخب اليمني بالمركز الثالث مكرر.
وتقام اليوم بالصالة ذاتها، مسابقات الفردي لفئة تحت 23 سنة، لسلاحي الإيبيه والفلوريه للذكور والإناث، وسلاح السابر للذكور، بينما تقام يوم غد مسابقات الفرق لسلاحي الإيبيه والفلوريه للذكور والإناث، وسلاح السابر للذكور.
ومع الميدالية البرونزية الجديدة، رفعت المنتخبات الوطنية رصيدها من الميداليات إلى 13 ميدالية، حيث تمكن لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني من الظفر أمس بـ 12 ميدالية كان من بينها 3 ذهبيات عن طريق إياد عودة وقصي حبوب وجنى عابدين، و3 ميداليات فضية عن طريق دينا المنسي وزيد مطاربة وفارس أبو طوق، و6 ميداليات برونزية عن طريق براء الأشقر ومحمد بسيسة وليمار الزمر وسيلين النوايسة وشهد كلوب وميرا عزيزية.
وقبل ذلك توج لاعبو المنتخب الوطني بـ 7 ميداليات خلال مشاركتهم في بطولة كأس آسيا للناشئين والناشئات، التي جرت أيضا في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث تمكن عزالدين العتوم وعبدالرحمن المغايرة وسيلين النوايسة من الفوز بالميدالية الفضية، وحصلت ليمار الزمر وزين الحتاملة وتانيا عواد ومحمد بسيسة على الميدالية البرونزية.
ويذكر أن الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية يضم كلا من المدربين بشار أبو عاصي ومحمود جندية (سلاح السابر)، والمدرب الأوزبكي ابرو (سلاح الفلوريه)، وعلي أبو زمع وحسان وأنس الكايد وحسان القنة (سلاح الإيبيه)، وعبد الكريم الشولي (المعد البدني)، وسعيد الكرمي (المعد الذهني).
جانب من توقيع الاتفاقية

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