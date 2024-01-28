الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

برونزية لغيث في جولة باريس ضمن الدوري العالمي للكراتيه

لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، عفيف غيث
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، عفيف غيث
أنهى المنتخب الوطني للكراتيه يوم أمس مشاركته في الجولة الافتتاحية من الدوري العالمي، بتحقيق ‏ميدالية برونزية وحيدة في البطولة، عن طريق عفيف غيث، بعد فوزه على  اللاعب الأذري تورال اغا لارزاد 6-2، ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم. اضافة اعلان
ووصل غيث للعب على الميدالية البرونزية أول من أمس، بعد فوزه على اللاعب الألماني محمد اوزدامير 8-0، واللاعب ‏الياباني ناكاتو هيروكي 5-1، واللاعب البرتغالي جاكوم 3-0، واللاعب الكازاخستاني اميرالي ديدار 3-‏‏1، وخسر في دور الأربعة أمام اللاعب المغربي سعيد ايوبايا 7-9.‏
وودع البطولة أمس لاعبو الوطني عبد الله حماد (وزن تحت 60)، وحسن المصاروة (وزن ‏تحت67 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).‏
وكان حماد قد فاز اللاعب الألباني عريفي أوغيس 7-3، وخسر بالأفضلية أمام اللاعب الإيطالي لوشانو كرميني وأمام اللاعب التركي ‏ايدتي سامدان 2-4.‏
‏وفاز المصاروة على اللاعب الفرنسي شيزو كلين 6-5، وتعادل مع اللاعب الإيراني أسغاري باهمان وخسر أمام الأميركي سكوت ‏توماس. ‏
وفاز محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) على الجزائري فالح ميدون 4-3، وخسر بالأفضلية لأمام اللاعب القبرصي قسطاطينو 4-‏‏4.‏ -(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

البارالمبي الطوالبة يتأهل إلى الدور الثاني لـ"ريشة غرب آسيا"

منذ13 ساعة
لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات يحاول المرور من لاعب المنتخب العراقي علي عدنان في آخر مواجهة بين الفريقين - (الغد)

"النشامى" أمام العراق.. 10 انتصارات فقط والشقران يتزعم الهدافين

27 كانون الثاني 2024
لاعب المنتخب الوطني عبدالله نصيب "ديارا" خلال المباراة الأخيرة أمام البحرين -(من المصدر)

تدريبات متواصلة للمنتخب الوطني تحضيرا للعراق.. و"ديارا" جاهز للموقعة

27 كانون الثاني 2024
جانب من تتويج الفائزين بالميداليات الملونة - (من المصدر)

ختام مثير للجولة الأولى من دوري المصارعة

27 كانون الثاني 2024
المتسابق عيسى ابو جاموس على متن ايفو خلال رالي سابق للشرق الاوسط- (من المصدر)

السائقون الأردنيون يواجهون منافسة قوية في رالي قطر

27 كانون الثاني 2024
من مواجهة سابقة جمعت السلط مع الرمثا بدوري المحترفين - ( من المصدر)

أزمة "المحترفين" تتفاقم واللاعبون يطالبون بمستحقاتهم

27 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

خطوة جديدة نحو التهجير والتوطين

ماهر أبو طير |اليوم

انتخابات 2024

جهاد المنسي |اليوم

العدالة في الميزان!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأونروا.. ضحية جديدة

سميح المعايطة |اليوم

تفخيخ العالم بالقهر

مالك العثامنة |اليوم

سياسة التفجير والقتال الأصعب في غزة

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات | منذ15 ساعة
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
1706185540264526700

مشروع آلون الأبدي

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
 
 