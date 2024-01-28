برونزية لغيث في جولة باريس ضمن الدوري العالمي للكراتيه

ووصل غيث للعب على الميدالية البرونزية أول من أمس، بعد فوزه على اللاعب الألماني محمد اوزدامير 8-0، واللاعب الياباني ناكاتو هيروكي 5-1، واللاعب البرتغالي جاكوم 3-0، واللاعب الكازاخستاني اميرالي ديدار 3-1، وخسر في دور الأربعة أمام اللاعب المغربي سعيد ايوبايا 7-9.
وودع البطولة أمس لاعبو الوطني عبد الله حماد (وزن تحت 60)، وحسن المصاروة (وزن تحت67 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).
وكان حماد قد فاز اللاعب الألباني عريفي أوغيس 7-3، وخسر بالأفضلية أمام اللاعب الإيطالي لوشانو كرميني وأمام اللاعب التركي ايدتي سامدان 2-4.
وفاز المصاروة على اللاعب الفرنسي شيزو كلين 6-5، وتعادل مع اللاعب الإيراني أسغاري باهمان وخسر أمام الأميركي سكوت توماس.
وفاز محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) على الجزائري فالح ميدون 4-3، وخسر بالأفضلية لأمام اللاعب القبرصي قسطاطينو 4-4. -(وكالات)