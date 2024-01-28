برونزية لغيث في جولة باريس ضمن الدوري العالمي للكراتيه

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أنهى المنتخب الوطني للكراتيه يوم أمس مشاركته في الجولة الافتتاحية من الدوري العالمي، بتحقيق ‏ميدالية برونزية وحيدة في البطولة، عن طريق عفيف غيث، بعد فوزه على اللاعب الأذري تورال اغا لارزاد 6-2، ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم.ووصل غيث للعب على الميدالية البرونزية أول من أمس، بعد فوزه على اللاعب الألماني محمد اوزدامير 8-0، واللاعب ‏الياباني ناكاتو هيروكي 5-1، واللاعب البرتغالي جاكوم 3-0، واللاعب الكازاخستاني اميرالي ديدار 3-‏‏1، وخسر في دور الأربعة أمام اللاعب المغربي سعيد ايوبايا 7-9.‏وودع البطولة أمس لاعبو الوطني عبد الله حماد (وزن تحت 60)، وحسن المصاروة (وزن ‏تحت67 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).‏وكان حماد قد فاز اللاعب الألباني عريفي أوغيس 7-3، وخسر بالأفضلية أمام اللاعب الإيطالي لوشانو كرميني وأمام اللاعب التركي ‏ايدتي سامدان 2-4.‏‏وفاز المصاروة على اللاعب الفرنسي شيزو كلين 6-5، وتعادل مع اللاعب الإيراني أسغاري باهمان وخسر أمام الأميركي سكوت ‏توماس. ‏وفاز محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) على الجزائري فالح ميدون 4-3، وخسر بالأفضلية لأمام اللاعب القبرصي قسطاطينو 4-‏‏4.‏ -(وكالات)