الثلاثاء 29 آب 2023
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برونزية للعنيزات في بطولة العالم للأشبال بالتايكواندو

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لاعبة المنتخب الوطني لأشبال التايكواندو صفاء العنيزات -(من المصدر)
عمان - ظفرت لاعبة المنتخب الوطني لأشبال التايكواندو صفاء العنيزات بميدالية برونزية لفئة طول تحت 144 سم يوم أمس، في ‏بطولة العالم المقامة في العاصمة البوسنية سراييفو.  ‏اضافة اعلان
وكانت العنيزات قد فازت في الدور الأول على لاعبة الصين تايبيه يين شين، ثم تغلبت على التركية سيفيلاي ايبرو في الدور ربع ‏النهائي، وخسرت في الدور نصف النهائي أمام لاعبة الكورية الجنوبية جينوبي لي.‏
‏ولم يحالف الحظ كلا من لاعبي المنتخب الوطني همام العدوان (فئة طول تحت 152 سم) ويزيد عمرو (فئة طول ‏‏تحت 144 سم)، وسلينا الوريكات (فئة طول تحت 156 سم).، ضمن منافسات أمس.
ويلعب اليوم محمد الفايز (فئة طول تحت 156 سم) وعمرو هندي (فئة طول 160 سم) وعلاء الدرادكة (فئة طول تحت 164 سم)، ‏‏وأسامة المناصير (فئة طول 168 سم)، وأحمد الربابعة (فئة طول تحت 172 سم). ‏
وضمن منافسات يوم غد، يلعب ليان الرواشدة (فئة طول تحت 164 سم)، وزينب بصيلة (فئة طول تحت 168 سم)، والمعتز بالله السخني (فئة طول ‏‏تحت 176 سم)، ورانيا طقاطقة (فئة طول تحت 172 سم)، ولمى البقور (فئة طول تحت 176 سم)، ومحمد سلمي (فئة طول تحت ‏‏‏180 سم)، وحمزة حسين (فئة طول فوق 186 سم). ‏
وستشكل بطولة العالم نقلة نوعية لأشبال التايكواندو من أجل اكتساب الخبرات وصقل مهاراتهم، حيث يضم المنتخب لاعبين واعدين ‏‏‏يتمتعون ‏بفنيات عالية، ويبشرون بمستقبل ‏مشرق في البطولات العربية والآسيوية والعالمية.‏
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ”الغد”: “حققت العنيزات ‏البالغة من العمر 13 عاما، الميدالية البرونزية في أول مشاركة لها في بطولة عالمية، وهي ميدالية مهمة بالنسبة للاعبة، بعدما فازت ‏على لاعبات يتمتعن بمهارات قتالية عالية من الصين تايبيه وتركيا، وتضاف هذه الميدالية الجديدة إلى انجازات ‏التايكواندو الأردنية على المستوى العالمي”.
وأضاف: “أظهر لاعبو المنتخب الوطني للأشبال تميزا واضحا، ومنهم من فاز في الأدوار التمهيدية ‏ولم يحالفه الحظ في باقي الأدوار المتقدمة في البطولة، نأمل اليوم أن يحقق لاعبو المنتخب الوطني للأشبال ميداليات ملونة، حيث ‏يضم المنتخب عددا من اللاعبين المميزين”.‏
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