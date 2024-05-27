برونزية لمنتخب السيدات "ب" في ختام "الطائرة الشاطئية العربية"

مصطفى بالو

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عمان - توج منتخب لبنان “ب”، بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية، بفوزه في المباراة النهائية على منتخب لبنان “أ”.وتوجت رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت فيصل، المنتخبات الحاصلة على المراكز الأولى في البطولة، حيث تقلد المنتخب الوطني للسيدات “ب” والمكون من نانسي عياش وفرح العطعوط، الميدالية البرونزية، بفوزه على المنتخب الوطني “أ” المكون من رهف ورغد حيمور بنتيجة 2-0.وشارك في تتويج المنتخبات الفائزة بالمراكز الأولى ، كل من نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، أمين عام الاتحاد العربي فراس الحلواجي، ورئيس اللجنة المنظمة العليا د. يوسف داوود.وسبق للمنتخب الوطني للسيدات “ب” أن تقلد الفضة في بطولة غرب آسيا التي سبقت البطولة العربية، فيما حل المنتخب الوطني “أ” أيضا بالمركز الرابع بالبطولة الإقليمية.وفي بطولة الرجال، توج المنتخب العماني “ب” بالذهب على حساب مواطنه المنتخب “أ” الذي تقلد الفضة، بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، فيما حل المنتخب اللبناني “ب” بالمركز الثالث بعد الفوز على قطر “أ” بنتيجة 2-1، وحل الأخير رابعا، وكان المنتخب الوطني للرجال الذي ضم أحمد العواملة، وياسر عثمان، قد ودع المنافسات من دور الثمانية.وأكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، رضاه الفني عن منتخبات الرجال والسيدات، مثمنا جهود اللاعبين واللاعبات.من جانبه، اعتبر مدرب منتخبي الرجال والسيدات إسماعيل توفيق، أن إنجاز منتخب السيدات جاء بروح الفريق إداريا وفنيا ولاعبين ولاعبات، مؤكدا الرضا الفني عما تحقق، وشدد على أن الرجال والسيدات قدموا مستويات طيبة، وإن لم يحالف البعض التتويج، حيث عكست المنتخبات الوطنية تطور اللعبة في ظل توجيهات سمو الأميرة آية، وجهود ومتابعة وتحفيز نائبها جهاد قطيشات، واعدا بأن القادم أفضل للطائرة الأردنية.