 
الجمعة 31 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بسبب إخفائه شعارا يدعم المثليين.. الدوري الفرنسي يوقف كامارا

445235314_998821148473115_1804724686256478194_n
الدولي المالي محمد كامارا لاعب نادي موناكو

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم معاقبة الدولي المالي محمد كامارا لاعب نادي موناكو، بالإيقاف 4 مباريات، بسبب إخفائه شعار دعم حملة المثليين خلال مباراة فريقه أمام نانت في ختام المسابقة.

وقال موقع شبكة "راديو مونت كارلو" الدولية بالإنترنت، اليوم الجمعة، "عاقبت اللجنة التأديبية في الدوري الفرنسي لكرة القدم محمد كامارا (موناكو) بالإيقاف 4 مباريات لإخفائه شعار مكافحة رهاب المثلية خلال الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري الفرنسي، ثم لرفضه متابعة أنشطة التوعية ضد هذه الآفة".

اضافة اعلان

وتابع "عقوبة لن يستأنف عليها ناديه، حيث أكد المدير العام لموناكو تياغو سكورو أن النادي سيحترم قرار اللجنة، ومنذ البداية، كان موقف النادي واضحا للغاية، ونحن آسفون حقا ونعتذر مرة أخرى عن سلوك أحد لاعبينا. ولهذا السبب نحترم القرار تماما".

وقام اللاعب (24 عاما) بتغطية شارة الحملة بشريط أبيض خلال مباراة فريقه الأخيرة في الموسم أمام نادي نانت في 19 مايو/أيار الجاري، حيث فاز فريقه بأربعة أهداف، وساهم فيها بتسجيل هدف وحيد من ركلة جزاء.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1717174786413556800

الملاكم عشيش يكتب التاريخ مجددا ويطمح للإنجاز بـ"الأولمبياد"

منذ1 ساعة
1717174985733562100

معسكر "التايكواندو" يبدأ اليوم بمشاركة منتخبات عالمية وعربية

منذ1 ساعة
1717175340233582900

"المواي تاي" يصل اليونان للمشاركة ببطولة العالم

منذ1 ساعة
1717175139283574200

"عمومية الطائرة" تجتمع اليوم على صدى إنجازات إدارية وفنية

منذ1 ساعة
1717175667293603100

نهائي دوري الأبطال.. ريال مدريد يسعى للقب رقم 15 أمام المتحفز دورتموند

منذ1 ساعة
مورينيو_يرفض_الاستسلام_في_صفقة_نجم_ريال_مدريد

الدوري التركي سيكون المحطة المقبلة لمورينيو في عالم التدريب

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

عملية رفح والعودة للبشاعة الإنسانية

د. محمد حسين المومني |اليوم

ولي العهد إذ يقدم رؤيته

خالد دلال |اليوم
ترجمات
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |منذ 59 دقيقة
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات | منذ1 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

شهداء فلسطين

كابوس الجمعة منذ23 ساعة

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj
 