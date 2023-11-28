الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بسبب إعجابه برونالدو.. ميسي يقاطع غارناتشو

kjh7-1701024794
ميسي يقاطع زميله لإعجابه برونالدو

كشف ريو فيرديناند، المدافع السابق لمنتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، أن الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو أخبره بأن الأسطورة ليونيل ميسي ألغى متابعته على تطبيق "إنستغرام" لأنه معجب بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل غارناتشو أحد أفضل الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، يوم الأحد، عبر ركلة خلفية رائعة، وقاد فريقه مانشستر يونايتد للفوز على إيفرتون بثلاثية نظيفة في ملعب الأخير "غوديسون بارك"، واحتفل اللاعب صاحب الـ "19 عاما" على طريقة كريستيانو رونالدو.

اضافة اعلان

ولطالما أعلن غارناتشو عن إعجابه بالنجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد والمهاجم الحالي للنصر السعودي، واعترف علنا أن رونالدو مثله الأعلى.

وكشف الإنجليزي ريو فيرديناند في "بودكاست" الخاص به أن اللاعب الدولي الأرجنتيني أخبره أن ميسي قام بإلغاء متابعته لأنه معجب برونالدو.

وذهب رواد التواصل الاجتماعي في أبريل 2022، إلى أن ميسي ألغى متابعة مواطنه غارناتشو على "إنستغرام" لأنه نشر صورة لرونالدو يصف خلالها النجم البرتغالي بأنه الأعظم على الإطلاق.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
404303749_841358157989985_3805034263657758522_n

فريقا الجزيرة والصريح يصعدان رسميا لمصاف أندية المحترفين

منذ 39 دقيقة
51e57f37-3861-440a-b35a-b2e043ae6eb4

رونالدو حديث العالم بعد رفضه احتساب ضربة جزاء لصالحه

منذ20 ساعة
لاعب الفيصلي حسام أبو الذهب (يسار) يحاول قطع الكرة من لاعب ناساف أكمل مازجوفوي - (من المصدر)

أخطاء دفاعية تبدد آمال الفيصلي في "أبطال آسيا"

منذ21 ساعة
فريق الحسين إربد لكرة القدم - (من المصدر)

مواعيد المباريات المؤجلة بالدوري والكأس.. متى تتضح الصورة؟

منذ21 ساعة
قائدة فريق اتحاد جدة السعودي شهناز جبرين - (من المصدر)

استدعاء 13 محترفة في صفوف "النشميات".. هل يشفع في استعادة الهيبة؟

منذ21 ساعة
فريق الوحدات لكرة القدم - (من المصدر)

الوحدات يبحث عن استعادة توازنه "الآسيوي" بلقاء حلب السوري اليوم

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هل انخفضت مخاطر سيناريو التهجير؟

ماهر أبو طير |اليوم

هل صحيح أن إسرائيل تحتلنا؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

صندوق لإدارة الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحسين إربد.. هل من خلوة؟

خالد خطاطبة |اليوم

الهدنة في القانون الدولي

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

الأردن.. تغيرات الخريطة الداخلية

سميح المعايطة |اليوم

غزة والعودة إلى الشمال

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 