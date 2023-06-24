بسبب الرقم "1".. تير شتيغن يستفز مانويل نوير

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لم تتوقف معضلة المنتخب الألماني عند التعثرات المتكررة مؤخراً بل وصلت إلى مرمى "المانشافات" إذ يعتقد مانويل نوير أن زميله تير شتيغن يتحداه بشكل مباشر بسبب اختياره للرقم "1".ويعاني المنتخب الألماني منذ تولي هانسي فليك تدريبه من فترة متواضعة وصلت إلى الإقصاء من كأس العالم 2022 من دور المجموعات بعد الخسارة ضد اليابان والتعادل مع إسبانيا ليفوز في مباراة ودية واحد أمام البيرو ويتعثر في 4 مباريات متتالية منها 3 خسائر أمام بلجيكا وبولندا وكولومبيا.ويتنافس حارسا بايرن ميونخ الألماني مانيول نوير وزميله حارس برشلونة الإسباني مارك-أندريه تير شتيغن على الذود عن مرمى "المانشافات" إذ استلم الأول مهامه منذ 2009 واعتاد ارتداء الرقم "1" المشهور بارتدائه حراس المرمى بينما بدأ شتيغن منافسته في عام 2012 وبشكل غير مستمر.وتعرض نوير، 37 عاما، لإصابة أثناء تزلجه في فترة الإجازة الشتوية الماضية أبعدته عن الملاعب كليا منذ العاشر من ديسمبر حتى الآن إذ حدث له كسر مضاعف في إحدى ساقيه ما تسبب باستلام تير شتيغن مهمة الحفاظ على نظافة مرمى ألمانيا.ونشرت "بيلد" الألمانية أن استفزاز شتيغن لنوير حدث في المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام بولندا وكولومبيا إذ اختار شتيغن ارتداء الرقم "1" بعدما كان رقمه المعروف هو "22".وكان حارس برشلونة الإسباني قد علق في وقت سابق لـ "سودوتشه زايتونغ" قائلا "في الوقت الحالي أنا رقم واحد وأعتزم البقاء كذلك".ولعب شتيغن، 31 عاما، أفضل موسم له مع برشلونة في 2022-2023 بعد فوزه بأول جائزة زامورا له في الدوري الإسباني لتلقي شباكه 18 هدفًا فقط في 38 مباراة بالدوري الإسباني والحفاظ على 26 شباك نظيفة.