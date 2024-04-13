السبت 13 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بسبب "حضن".. الشرطة تهاجم حارس مرمى إيراني وسط الملعب

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حارس مرمى الاستقلال حسين حسيني

هاجمت الشرطة الإيرانية حارس مرمى الاستقلال حسين حسيني بسبب استجابته لطلب لإحدى المشجعات بعناقه خلال مباراة كرة القدم.

وركضت المشجعة إلى أرض الملعب لتتمكن من تحية لاعب الاستقلال الذي تجاوب مع طلبها، لكنه تعرض على الفور للمعاملة الخشنة من قبل قوات الشرطة.
ورد الجمهور على الفور وجه رجال الأمن  "غير شرفاء".

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 وبعد الهجوم على اللاعب، أخرجت الشرطة الحارس من أرضية الملعب، وسط صيحات استهجان من قبل الجماهير على سلوك عناصر الشرطة.

ويحظر القانون الإيراني إظهار المشاعر بين الجنسين علانية، علاوة على حظر أي علاقات خارج إطار الزواج.

وانحسر انتشار شرطة الآداب التي اعتقلت مهسا أميني منذ اندلاع احتجاجات  سبتمبر 2022، لكن السلطات لم تلغ هذه الوحدة رسمياً.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في الأشهر الأخيرة أن الشرطة صادرت مركبات تقل النساء اللواتي خالفن القانون وفرضت غرامات على أصحابها.
كما أغلقت السلطات مقاهي ومطاعم لم يلتزم العاملون فيها أو زبائنها ارتداء الحجاب.

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