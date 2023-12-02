السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل مباراة بايرن ميونيخ وأونيون

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صورة للوضع الحالي من ملعب أليانس أرينا
أعلن نادي بايرن ميونيخ عن تأجيل مباراته أمام ضيفه أونيون برلين بسبب سوء الأحوال الجوية.
وكان من المقرر أن تدور مواجهة بايرن ميونيخ وأونيون برلين ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الألماني اليوم السبت انطلاقاً من الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.اضافة اعلان

وشدد فريق بايرن ميونيخ على صعوبة إجراء المباراة بسبب التساقط الكبير للثلوج قائلاً في بيان: "تم إلغاء مباراة بايرن ميونخ في الدوري أمام أونيون برلين والتي كان من المقرر إقامتها اليوم في ملعب أليانز أرينا وذلك بسبب التساقط الكثيف للثلوج في المساء وليلة أمس وستستمر الأوضاع هكذا مساء اليوم السبت".

وأضاف الفريق البافاري: " حتى وإن تمكنا من تجهيز أرضية الملعب قبل حلول وقت المباراة فإن المخاطر الأمنية والوضع المروري كانا كفيلين بإلغاء المباراة. كما تشكل الانهيارات الجليدية في أسطح ملعب أليانز أرينا خطراً كبيراً على المتفرجين، بالإضافة إلى أنه من الصعب الوصول إلى ملعب المباراة".

وأردف بيان بايرن ميونيخ: "تم إلغاء عدد كبير من رحلات الحافلات والقطارات، كما تم إغلاق العديد من الشوارع والطرق السريعة بالكامل، وتعليق خط مترو الأنفاق الذي يوصل إلى أليانز أرينا. كما توصي شرطة ميونيخ بعدم مغادرة المنازل". 

وأكدت إدارة الفريق البافاري بأنها ستعلن عن الموعد الجديد لإقامة هذه المباراة. 
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