 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بسبب قناع مبابي.. أزمة في منتخب فرنسا

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كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا

لم يستقر كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا على قناع طبي مثالي قبل مباراة بولندا، يوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، يوم الإثنين، إن مبابي جرب عدة أقنعة طبية في التدريبات، الأحد.

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وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية أن مبابي واجه مشاكل أقل مع ارتداء قناع مصنوع من الكربون.

ويحتاج مبابي لقناع طبي بعد إصابته بكسر في الأنف الأسبوع الماضي خلال الفوز على النمسا بنتيجة 1-صفر غي أول لقاءات المنتخب الفرنسي في البطولة.

واكتفى كيليان بالجلوس على مقاعد البدلاء في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي مع هولندا، يوم الجمعة الماضي، ولم يحسم المدرب ديديه ديشان فرص مشاركته أساسيا ضد بولندا.

ويتساوى منتخبا فرنسا وهولندا برصيد أربع نقاط، في صدارة المجموعة ويأتي خلفهما منتخب النمسا بفارق نقطة، ويتذيل منتخب بولندا الترتيب بدون رصيد وفقد فرصته في التأهل للأدوار الإقصائية.

وستكون عودة مبابي موضع ترحيب كبير لفشل المنتخب الفرنسي في تسجيل هدف بأقدام لاعبيه في بطولة اليورو بألمانيا ، خاصة أنه فاز على النمسا بهدف عكسي . 

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