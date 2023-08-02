الخميس 03 آب 2023
النسخة المطبوعة

بسبب مبابي.. بيريز يفتح النار على باريس سان جيرمان

مبابي
مبابي
طلب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني من موظفي النادي بعدم التحدث أو مفاوضة باريس سان جيرمان للتعاقد معه حتى إشعار آخر، كونه يعرف أن النادي الفرنسي سيكون بحاجة ماسة لبيع عقد اللاعب قبل رحيله الموسم المقبل مجاناً.اضافة اعلان

وأبلغ مبابي إدارة باريس الشهر الماضي بعدم نيته تفعيل بند تمديد التعاقد بينهما لموسم ثالث، بينما طلبت منه الأخيرة التجديد خلال فترة الصيف أو الانتقال بمقابل مالي.

ونقلت "دافينسا سنترال" الإسبانية يوم الأربعاء عن مصادر مقربة من ريال مدريد لم تسمها قالت: يعرف فلورنتينو بيريز أن باريس سان جيرمان بحاجة ماسة لبيع اللاعب ويعرف أنه بدأ مرحلة "اليأس" ولذلك طلب من موظفي النادي عدم الدخول في مفاوضات مع النادي الفرنسي لحين إشعار آخر.
وزادت: بيريز قال لمجلس إدارته أن ريال مدريد ليس في عجلة من أمره، بينما باريس يعيش في قلق خوفاً من خسارة مبابي مجاناً، ولذلك هم من يجب أن يتصل علينا ويطلب تعاقدنا مع مبابي وليس العكس.

ويرغب بيريز بالحصول على المهاجم الفرنسي الحائز على كأس العالم 2018 وهداف نسخة 2022 مقابل أقل سعر ممكن.
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