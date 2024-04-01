بسبب هتلر.. إجراء تعديل جذري على قميص منتخب ألمانيا

تنوي شركة أديداس لصناعة الملابس والمستلزمات الرياضية إجراء تعديل جذري على سياسة بيع قميص منتخب ألمانيا الذي يحمل رقم 44 ردا على الانتقادات الموجهة للتصميم الذي يشبه شعارا للحزب النازي.



وقال أوليفر بروغن المتحدث باسم شركة أديداس لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": سنمنع بيع هذا القميص في متجرنا عبر شبكة الإنترنت.

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وقد لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة أن الرقم 44 في التصميم الجديد لقميص منتخب ألمانيا الذي تم تقديمه في الشهر الماضي يشبه شعار قوات الأمن الخاصة "إس إس" التابعة للحزب النازي الذي كان يتزعمه أدولف هتلر.



وتعرضت شركة أديداس لانتقادات عنيفة، لكن بروجن أوضح أن الاتحاد الألماني لكرة القدم وشريكه شركة "تيم سبورتس 11" هما المسؤولان عن تصميم الأسماء والأرقام.



من جانبه قال الاتحاد الألماني لكرة القدم إنه سيتم إصدار تصميم بديل للرقم 4 بالتعاون مع شركة "11 تيم سبورتس"، مضيفا أنه سيتم التحقق من جميع الأرقام من صفر إلى رقم 9 ، قبل تسليم الأرقام من 1 إلى 26 للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للفحص.