بسسب غضبها من ميسي الصين تلغي ودية الأرجنتين

ألغى مسؤولو الرياضة في الصين مباراة كرة قدم ودية كانت مقررة في مارس المقبل بين الأرجنتين ونيجيريا في ظل الغضب المتزايد من النجم الأرجنتيني ميسي بسبب عدم مشاركته مع إنتر ميامي في مباراة ودية أقيمت في هونغ كونغ يوم الأحد الماضي.



وكان مقررا أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره النيجيري في مدينة هانغتشو الصينية في مارس المقبل قبل أن يلتقي منتخب ساحل العاج في بكين، لكن عدم مشاركة ميسي مع إنتر ميامي في مباراة الأحد أثار موجة من الغضب ضده بين الجماهير.

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وأعلنت وكالة "تاتلر آسيا" الخاصة بمنظمة المباراة التي أقيمت في هونغ كونغ، أنها ستعيد 50 في المئة من ثمن التذاكر للجمهور بعد احتجاجات واسعة النطاق بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال المباراة بينما شارك في مواجهة مماثلة في اليابان بعدها بأيام فقط.



وتزايدت حالة الغضب يوم الجمعة وأعلن مسؤولو الرياضة في هانغتشو أن مباراة الأرجنتين الودية أمام نيجيريا لن تقام.



وذكر المسؤولون في بيان: كحدث تجاري، تفاوضت شركة مع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم حول إقامة مباراة ودية في مارس من هذا العام في مدينة هانغتشو. في ضوء الأسباب الحالية المعروفة بوضوح، وبحسب الجهات المعنية، فإن الظروف غير مواتية لإقامة المباراة الودية، وبناء عليه، قررنا إلغاء المباراة.