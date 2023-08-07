بشار الحوامدة يرفض التطبيع ويؤيد مشاركة الوحدات في آسيا

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أعلن رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، الاثنين، أنه يؤيد مشاركة النادي في دوري أبطال آسيا واللعب أمام شباب الأهلي الإماراتي الذي يضم لاعبا فلسطينيا يحمل جنسية إسرائيلية.وأشار عبر قناة المملكة إلى أن موضوع المشاركة في دوري أبطال آسيا "شائك"، لكن إدارة نادي الوحدات تنظر بطريقة مختلفة قليلا عن آراء في منصات التواصل الاجتماعي استخدمت الموضوع بنوع من الاستعراض والمزاودة على نادي الوحدات، الذي سيبقى يصدح بأغنية "الله الوحدات القدس العربية".وقال الحوامدة: "اليوم إذا تعاملت مع مطبع لا تنتقل العدوى لنادي الوحدات ويصبح ناديا مطبعا، وإذا تعاملت مع فريق مطبع لعب مع الكيان الصهيوني المحتل هذا لا يعني أننا نطبع، ووجود لاعب إسرائيلي أو غيره ونحن نعترض على هذا المصطلح هو لاعب 48 هو لاعب من عرب وفلسطينيي 48 نقدرهم ونحترمهم، ولا نريد أي خلاف مع عرب 48، ولا أحب أن أسميهم عرب 48 هم فلسطينيي 48 هم الذين صمدوا في أرضهم ...".وتابع الحوامدة: "أنا مع مشاركة الوحدات بهذه البطولة حتى نتجنب الكثير من العواقب، وليس فقط العواقب المالية ...".ووصف بعض الأصوات بـ"النشاز"، لأنها تدعو إلى إغلاق نادي الوحدات أو اتهامه أو اعضاء مجلس إدارة نادي الوحدات بالتطبيع، وأكد أن التطبيع مرفوض من الأردنيين والفلسطينيين.