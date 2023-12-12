بشرى يتأهل.. و4 مباريات بـ"سلة الناشئين" اليوم

خالد تيسير العميري

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تقام، اليوم، أربع مباريات في دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، حيث تحتضن صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية" مباراة فريقي نجوم اتحاد عمان والإنجليزية عند الساعة الخامسة مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".ويستقبل فريق نجوم الإنجليزية نظيره فريق الأرثوذكسي عند الساعة 6:30 مساء في الصالة نفسها، التي ستشهد أيضا مواجهة فريقي الجبيهة والأهلي عند تمام الساعة 8 مساء. وستكون صالة الحسن للشباب في مدينة إربد، مسرحا لمواجهتي دير أبي سعيد وبيت ايدس عند الساعة 4 مساء، وكفريوبا مع الجليل "ديربي الشمال" عند الساعة 5:30 مساء، وهو اللقاء الذي سيتم بثه أيضا عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل مصطفى منصور.وفاز شباب بشرى على فريق غزة هاشم بنتيجة (44-28)، في لقاء جمعهما أول من أمس في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، وبرز فيه لاعبه محمد دهيمش بتسجيله 23 نقطة و8 متابعات و4 تمريرات و2 ستيل بفاعلية 16، فيما كان محمد العبسي المسجل الأبرز من جانب غزة هاشم بـ14 نقطة مع 10 متابعات "الدبل دبل" وتمريرة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 4. وفي مباراة أقيمت بالصالة نفسها، حقق فريق الأشرفية الفوز على كفر راكب بنتيجة (34-17)، في لقاء برز فيه لاعبه محمود بني ارشيد بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و30 متابعة و3 تمريرات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 20.وأنهى فريق شباب بشرى المرحلة الأولى متصدرا ترتيب فرق مجموعته الثالثة في العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، يليه غزة هاشم ثانيا برصيد 10 نقاط وكفرراكب ثالثا برصيد 7 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة في المواجهات المباشرة عن فريق الأشرفية، الذي حل رابعا في المركز الأخير بالرصيد النقطي نفسه، ليغادر البطولة من دورها الأول.