بشرى يواجه النقع لتحديد المتأهل لدوري "طائرة السيدات" اليوم

مهند جويلس

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عمان- تقام اليوم المواجهة الفاصلة بين فريقي شباب بشرى والنقع على المقعد المؤهل للدوري الممتاز للسيدات بالكرة الطائرة، والتي تحتضنها صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب عند الساعة الخامسة مساء.ويتطلع الفريقان إلى حجز بطاقة المشاركة والمنافسة بدوري السيدات الممتاز الموسم المقبل، بعد أن احتل كل فريق المركز الثالث عن مجموعته في الدور الأول من البطولة، حيث فاز بشرى في مواجهتين على البتراء 3-1 ودير علا 3-0، فيما سجل النقع فوزا وحيدا جاء على حساب القدس بنتيجة 3-0.ويقود فريق بشرى المدرب علي السموعي، ويضم في صفوفه عددا من اللاعبات أبرزهن، مرح الصالح، تمارا خريوش، رزان غيث، فاتن الحمايدة، هلا الحجاج، نور عبد الوهاب وشهد عبابنة.وعلى الطرف المقابل، تتطلع مدربة النقع صبحية البوات إلى الفوز وبلوغ دوري الممتاز، ويضم الفريق في صفوفه لاعبات جيدات منهن: صفاء البوات، غيداء العشوش، يقين الشعار، صفاء الزهران، موده الغشيان، هديل الدغيمات وشهد الحشوش.وحددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة موعد مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة، بحيث تقام المباراتين بصالة قصر الرياضة بعد غد، إذ تجمع المباراة الأولى بين فريقي دي لا سال والتعاون عند الساعة الخامسة مساء، فيما يلتقي النصر مع نظيره مرصع عند الساعة السابعة مساء.وأقيم دوري السيدات الموسم الحالي بنظام المجموعتين، إذ ضمت المجموعة الأولى فرق: دي لا سال، مرصع، بشرى، البتراء ودير علا، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق: النصر، التعاون، النقع والقدس، وبلغ متصدر ووصيف كل مجموعة الدور الثاني.واستعاد فريق دي لا سال مؤخرا اللاعبة التونسية مروى البوغانمي تعويضا للاعبة البرازيلية مانوتاميراس دا سيلفا، لتشارك البوغانمي مجددا مع الفريق بعد فقدانه لقبي "السوبر" وكأس الأميرة آية لصالح النصر.وأشار مدرب الفريق فواز زهران لـ "الغد"، إلى أن الاستغناء عن البرازيلية جاء لضعف مستواها الفني، وأن عودة البوغانمي عززت من الروح المعنوية لدى المنظومة، نظرا لمعرفتها الفريق وأجوائه من قبل، مبررا خسارة الفريق لقب الكأس لغيابات مؤثرة ومهمة بصفوفه، مع أمنياته بالحفاظ على لقب الدوري لموسم جديد.ويضم دي لا سال إلى جانب البوغانمي، عددا كبيرا من اللاعبات المتميزات، ومنهن: نانسي عياش، تالا فحماوي، رهف أبو ليل، زينة الطاهر، آية شنك ويارا البشتاوي.وعلى الطرف المقابل، يستعد النصر للظفر بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، بعد بداية مثالية في الموسم بفوزه بلقبين مهمين، تحت قيادة المدرب علي منكو، معتمدا في خياراته باستمرار على تألق اللاعبة اللبنانية ميرنا شيخو، واللاعبات المحليات رهف حيمور، فرح العطعوط، رند حيمور، داليا وادي، رغد حيمور وتمارا حازم.