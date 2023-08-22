الخميس 24 آب 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الرياضة
الرياضة
الثلاثاء 22 آب 2023
8:05 م
بصفقة قياسية.. النصر السعودي يضم البرتغالي أوتافيو
النصر السعودي ينجز صفقة أوتافيو
أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع البرتغالي أوتافيو إدميلسون قادما من بورتو.
وكتب النصر على منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "أوتافيو أصبح واحدا منا".
اضافة اعلان
ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن صحف سعودية ذكرت أن أوتافيو الذي يجيد اللعب في خط الوسط الهجومي أو في مركز الجناح سينضم لثلاث سنوات مقابل 102 مليون يورو إجمالا.
منتخب أشبال التايكواندو يصل لمرحلة الجاهزية استعدادا لبطولة العالم
منذ21 ساعة
رابع جولات بطولة الأردن لسباقات الكارتينج تقام غدا
منذ21 ساعة
مدرب "القوى" المصري يسافر احتجاجا وغضبا.. واللجنة المؤقتة ترد
منذ21 ساعة
منتخب "الناشئين" يلاقي الإمارات في ختام "طائرة" غرب آسيا
منذ21 ساعة
Copy
اقرأ أيضا
الاتحاد يهزم اتحاد جدة ببطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية
منذ19 ساعة
غياب طلب حكام أجانب للكلاسيكو.. عودة الثقة بالحكم المحلي أم ظروف مالية؟
منذ21 ساعة
استقبال دافئ لبعثة "صقور الأردن" في مانيلا.. ومؤتمر صحفي اليوم
منذ21 ساعة
الرمثا ومعان يستضيفان شباب الأردن والحسين بدوري المحترفين اليوم
منذ21 ساعة
الصادق والمصاطفة يترشحان لعضوية لجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي
منذ21 ساعة
عمان اف سي يتجاوز الهلال بافتتاح البطولة النسوية "الأردنية السعودية"
منذ21 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
حزمة من الحلول المرورية في عمّان
الغد الأردني
|
منذ 3 دقيقة
90 % نسبة إشغال فنادق الـ5 نجوم في العقبة
الاقتصاد المحلي
|
منذ 8 دقيقة
أين وصل الأردن في الأمن الغذائي؟
الاقتصاد المحلي
|
منذ 19 دقيقة
ضباب وسحب منخفضة.. الأردنيون على موعد مع ليالٍ باردة
أخبار محلية
|
منذ2 ساعة
معهد الإعلام الأردني يفتتح الاستوديو التلفزيوني المحدث بدعم من البنك الأردني الكويتي
شركات وأعمال
|
منذ2 ساعة
السيارات الكهربائية.. هل كانت سبب انخفاض الفاتورة النفطية للأردن؟
الاقتصاد المحلي
|
منذ3 ساعة
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
آخر الأخبار
|
13 حزيران 2023
الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل
الاقتصاد المحلي
|
31 تموز 2023
عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار محلية
|
13 تموز 2023
متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن؟
الغد الأردني
|
15 تموز 2023
افكار و مواقف
الخدر الأخلاقي في موقف ألمانيا من فلسطين..!
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
وزارة العمل.. "تمييز" بين قطاع خاص وآخر!
محمود الخطاطبة
|
اليوم
حمية الدخان
نادر رنتيسي
|
اليوم
الواقع الاقتصادي في البلديات
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
مساهمة قطاع الألبسة والمنسوجات في الاقتصاد
رعد التل
|
اليوم
أوراق إيرانية
سميح المعايطة
|
اليوم
ترجمات
المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير
ترجمات
|
منذ19 ساعة
الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية
ترجمات
|
22 آب 2023
أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية
ترجمات
|
22 آب 2023
التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل
ترجمات
|
21 آب 2023
كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات
ترجمات
|
20 آب 2023
السلطويون يمضون قدما
ترجمات
|
20 آب 2023