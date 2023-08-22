الخميس 24 آب 2023
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بصفقة قياسية.. النصر السعودي يضم البرتغالي أوتافيو

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النصر السعودي ينجز صفقة أوتافيو
أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع البرتغالي أوتافيو إدميلسون قادما من بورتو.

وكتب النصر على منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "أوتافيو أصبح واحدا منا".اضافة اعلان

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن صحف سعودية ذكرت أن أوتافيو الذي يجيد اللعب في خط الوسط الهجومي أو في مركز الجناح سينضم لثلاث سنوات مقابل 102 مليون يورو إجمالا.
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