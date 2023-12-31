بطولة الشارقة تكشف عن مستقبل واعد للفئات في السلة الأردنية

خالد تيسير العميري

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عمان – فرضت الفرق الأردنية نفسها عن جدارة واستحقاق، بعدما طوقت الميداليات الملونة أعناق اللاعبين نظير الإنجازات الفردية والجماعية المتحققة في النسخة الرابعة من فعاليات بطولة الشارقة الدولية للفئات العمرية بكرة السلة، والتي اختتمت أمس في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط مشاركة 34 فريقا يمثلون 7 دول، وهي: الأردن وإسبانيا وصربيا والهند ولبنان واستونيا والإمارات.وحصل فريق اتحاد عمان على لقب بطولة دوري الناشئين تحت 14 عاما، بفوزه على فريق أكاديمية جام الإماراتيه بنتيجة (69-55) في المشهد الختامي للبطولة، فيما حل فريق الناشئين تحت 16 عاما بالمركز الثالث، علما بأن هذه المشاركة تعد الثالثة لفريق اتحاد عمان في البطولة الدولية، والتي دخلها بـ40 لاعبا يمثلون خمسة فرق، منها فريق للفئة تحت 12 عاما وفريقين للفئة تحت 14 عاما، ومثلهما للفئة تحت 16 عاما، وذلك بهدفي المنافسة والتطوير.واختير لاعب اتحاد عمان تاسوس تشاتزينيكولاو أفضل لاعب في بطولة دوري الناشئين "MVP" إلى جانب اختياره أفضل ممرر كرات حاسمة، كما اختير اللاعب حمزة الزعتري أفضل مدافع بفئة تحت 14 عاما من جانب اتحاد عمان أيضا، فيما "الموهبة الصاعدة" غازي عليان فاز بجائزة أفضل مدافع بفئة تحت 16 عاما، إلى جانب اختيار زميله في الفريق "البلدوزر" حمزة شعبان أفضل ممرر كرات حاسمة بالفئة ذاتها.وأشاد مؤسس نادي اتحاد عمان والمدير الفني لفرق الفئات العمرية إبراهيم جرار بالمستوى العام للبطولة – التي تقام بشراكة حصرية بين اتحاد عمان وأكاديمية جام.وقال في تصريحات لـ"الغد": "كانت نسخة قوية وحققت خلالها الفرق المشاركة أقصى درجات الاستفادة من خلال الاحتكاك مع مستويات قوية تنحدر من مدارس لعب مختلفة".وحل فريق الأرثوذكسي خامسا من إجمالي 11 فريقا مشاركا على مستوى بطولة الناشئين تحت 16 عاما، حيث استهل مشواره بالفوز على فريق الشارقة (55-52)، قبل أن يتعرض لخسارتين أمام فريقي أكاديمية جام (54-61) وبيروت اللبناني (52-84)، ثم اختتم مشواره بالفوز على فريق نجوم اتحاد عمان بنتيجة (54-37)، واختير لاعبه فيصل دعيبس أفضل لاعب في ثلاث مباريات، وحل عاشرا بمجموع النقاط (64 نقطة)، كما جاء سادسا في الفاعلية بمعدل 22 في كل مباراة.وقال المدير الفني لفريق الأرثوذكسي فادي صابات: "البطولة كانت مهمة لنا كمدربين لتجربة أنماط لعب مختلفة ومعالجة الأخطاء"، مؤكدا في الوقت ذاته أن قيام الطاقم التحكيمي نفسه، بإدارة نحو 8 مباريات في الملعب نفسه ومن دون إجراء مداورة، شكل نقطة الضعف الوحيدة بالبطولة. ولدى الناشئات، ظفر فريق شباب الفحيص بلقب دوري الناشئات تحت 16 عاما بفوزه على نظيره فريق الأرثوذكسي بنتيجة (42-30) في المشهد الختامي، ليتم اختيار لاعبته زينة القراعين أفضل لاعبة في البطولة "MVP"، حيث تخطى الفحيص في طريقه نحو التتويج باللقب، فرق: أكاديمية جام (60-29) وهوب دريمز الهندي (53-20) والطاقة اللبناني (55-32) واستونيا (55-49).وأشاد المدير الفني لفريق الفحيص عبدالله الجرارعه بالمستوى التنافسي للبطولة، مشيرا: "استفدنا من أسلوب اللعب الجديد والمتطور في أوروبا، والمتضمن كيفية تطبيق أسلوب الدفاع والهجوم وتدوير الكرة، كما أنني حققت الاستفادة واكتسبت خبرات متنوعة في تجربتي الأولى كمدرب على الساحة الخارجية".وتسعى فرق اتحاد عمان ونجوم اتحاد عمان والأرثوذكسي من مشاركتها في بطولة الناشئين تحت 16 عاما، إلى مراجعة حساباتها ورفع درجة جاهزيتها، سعيا منها لضمان العبور بشكل قطعي إلى منطقة الأمان "المربع الذهبي"، وذلك قبل الشروع في خوض منافسات المرحلة الثانية من ذهاب دوري الناشئين تحت 16 سنة بكرة السلة للموسم 2023، والذي يستأنف يوم 12 من كانون الثاني (يناير) الحالي، فيما شكلت البطولة محطة تحضيرية لفريقي اتحاد عمان بفئة تحت 14 عاما، والذي ينطلق في 16 من الشهر الحالي.وأظهرت الفرق الأردنية مؤشرات حقيقية حول إمكانياتها الواعدة في اختزال ألقاب الفئات العمرية والمنافسة عليها على المستوى الدولي، رغم شح الإمكانيات المتاحة، ما يفرض على الأندية ضرورة زيادة الاهتمام والاستثمار بفرق الفئات العمرية، والتي تشكل اليوم خطوة صحيحة للأندية من أجل الحد من التدهور المالي والفني الذي يهدد مستقبلها.