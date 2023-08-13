بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما تنطلق في عمان اليوم

اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي

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عمان - تفتتح مساء اليوم برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، منافسات بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، التي ينظمها اتحاد المصارعة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.وكشف نائب رئيس الاتحاد والناطق الإعلامي م. عبدالله قطيشات خلال حديثه مع اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي، عن تفاصيل حفل الافتتاح الذي يبدأ بالسلام الملكي، ويليه استعراض لموسيقات القوات المسلحة، ثم وصلة فنية لفرقة الجيل للرقص الشركسي.وأضاف أن الحفل ستتخلله كلمتان لرئيس الاتحاد م. محمد العواملة ورئيس الاتحاد الدولي الصربي نيناد لالوفيتش، وفيديو قصير عن الأردن أعدته وزارة السياحة.وأكد قطيشات أن جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية للبطولة جاهزة بفضل التعاون المثمر مع المؤسسات الحكومية واللجنة الأولمبية، مبينا أن وفد الاتحاد الدولي أبدى اندهاشه من سرعة إنجاز المتطلبات، وختم حديثه بالإشارة إلى أن التلفزيون الأردني تكفل ببث البطولة مباشرة عبر قناته الرياضية.وتنطلق منافسات بطولة العالم للمصارعة اعتبارا من الساعة السابعة صباح اليوم، من خلال توزين اللاعبين الذي يسبق النزالات التي تستمر المنافسات حتى 20 من الشهر الحالي.ويشارك المنتخب الوطني للشباب بمنافسات المصارعة (الحرة والرومانية) وزن (62 كغم): صهيب المرافي، (65 كغم): زيد اسحاق، (70 كغم): عبد الله نكور (70 كغم)، اورد شامل (74 كغم)، بالإضافة إلى (فريق الرومانية) الذي يضم كل من اللاعبين: (وزن 55 كغم): احمد ابو العدس، (63 كغم): صهيب الحسنات، (67 كغم): غيث عودة الله، (72): عمر دراغمة، ويشرف على المنتخبين المدربان الوطنيان يحيى أبو طبيخ وابراهيم عرعر.ويشارك أيضا في منافسات السيدات اللاعبة نورا مسلم الطيبين بوزن 53 كغم، والتي يتولى تدريبها المدرب الوطني رائد القيسي.ويبدأ اللاعبون الأردنيون مشاركاتهم اعتبارا من اليوم بمنافسات المصارعة الحرة، وسيتم الكشف عن المواعيد النهائية للنزالات بعد الاجتماع الفني الذي عقد في ساعة متأخرة من مساء أمس.وعقد اتحاد المصارعة مؤتمرا صحفيا في صالة الأميرة سمية أمس، تحدث فيه لالوفيتش والعواملة وقطيشات.وقال رئيس الاتحاد الدولي: “نثق بقدرة الأردن على تقديم نسخة استثنائية من البطولة، ندرك جيدا مدى اهتمام الأردن برياضة المصارعة والرغبة الحقيقية في تطوير هذه اللعبة على المستويين المحلي والإقليمي، وكانت الجهود واضحة عندما نجح الأردن في تنظيم البطولة الآسيوية للشباب والناشئين، ما يؤكد سيره بجدية نحو مستقبل زاهر، ونحن في أسرة الاتحاد الدولي كلنا ثقة بأن بطولة العالم ستكون من أجمل البطولات التي تقام للمرة الأولى في الأردن”.وأشاد لالوفيتش بالاهتمام المباشر بالرياضة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مقدما الشكر لكل المؤسسات بالتعامل مع هذا الملف بعد ان تم نقله خلال فترة قصيرة.ورحب العواملة بالصربي لالوفيتش، مؤكدا أن الأردن سيضع كل امكانياته لانجاح البطولة، وقال العواملة: “نتطلع لاستضافة تاريخية للحدث الأهم في تاريخ المصارعة الأردنية، ونأمل أن يسهم الحدث في انطلاقة جديدة لمسيرة اللعبة في الأردن”.وأردف: “استضافة حدث بهذا الحجم ليس بالأمر السهل، إلا أن ثقة الاتحاد الدولي للعبة، خصوصا بعد تنظيم بطولة آسيا للشباب والناشئين، ساهمت بشكل كبير في أن ينظم الأردن هذه البطولة، والتي كانت من المقرر أن تقام في بولندا، إلا أن عدم جاهزية الأمور التنظيمية واللوجستية خصوصا فيما يتعلق بموضوع إصدار التأشيرات، استدعى نقلها إلى الأردن”.وتحدث العواملة عن آلية العمل التي يعمل من خلالها الاتحاد خلال هذه الفترة، مشيرا إلى ان مساندة اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل، ساهمت بشكل كبير في دعم البطولة إلى جانب فريق العمل من وزارة الشباب والجهات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني في القطاعين العام والخاص.من ناحيته، قال قطيشات خلال المؤتمر: “نعمل كي نضمن جاهزيتنا في الموعد المقرر، يجب أن يدرك المجتمع المحلي بأن الأردن مقبل على استضافة بطولة عالمية من العيار الثقيل وأن العالم كله سيتابع ما يحدث فيها”.وأكمل: “ستترك البطولة انطباعا آخر عن المصارعة الأردنية على المستوى المحلي، نريد أن نروج لهذه الرياضة في الأردن وأن نوضح أن اللعبة متاحة للكل على حد سواء”.