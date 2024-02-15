بطولة سلسلة "كراتيه1" تبدأ اليوم بمشاركة الأردن

ووفقا للجدول الزمني للبطولة يلعب اليوم كل من: منى الديري وجود الضروس في وزن تحت 68 كغم، ويوسف نوفل وزكي أبو قاعود في وزن فوق 84، وأحمد شديد وسيف بني فارس وزن تحت 75 كغم.
ويوم غد، لين حقروص في وزن تحت 55 كغم، وأحمد أبو هزيم ووسيم سلامة وعمر شقرة في وزن تحت 60 كغم، ويخوض اللاعبون الأدوار التمهيدية وصولا للنهائيات التي ستقام يوم بعد غد.
وتعد سلسلة الاتحاد الدولي (كراتيه 1) من أكثر البطولات قوة، وتتيح للاعبين المشاركين فرصة المنافسة على الألقاب في واحدة من أبرز البطولات العالمية، خاصة في ظل المشاركة الكبيرة من اللاعبين واللاعبات، حيث تمنح لهم البطولة فرصة زيادة رصيدهم من النقاط في التصنيف الدولي.