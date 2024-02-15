الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بطولة سلسلة "كراتيه1" تبدأ اليوم بمشاركة الأردن

لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه جود الضروس (الغد)
لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه جود الضروس (الغد)
 يدخل المنتخب منافسات سلسلة الاتحاد الدولي (كراتيه 1)، والتي تنطلق اعتبارا من اليوم في مدينة لارنكا القبرصية، وذلك بمشاركة 10 من أقوى لاعبي المنتخب الوطني، والتي يتواجد فيها أيضا  نحو 941 لاعبا ولاعبة، من مختلف دول العالم، فيما ينتظر أن تكون جرت في ساعة متأخرة من يوم أمس قرعة البطولة. اضافة اعلان
ووفقا للجدول الزمني للبطولة يلعب اليوم كل من: منى الديري وجود الضروس في وزن تحت 68 كغم، ويوسف نوفل وزكي أبو قاعود في وزن فوق 84، وأحمد شديد وسيف بني فارس وزن تحت 75 كغم.
ويوم غد، لين حقروص في وزن تحت 55 كغم، وأحمد أبو هزيم ووسيم سلامة وعمر شقرة في وزن تحت 60 كغم، ويخوض اللاعبون الأدوار التمهيدية وصولا للنهائيات التي ستقام يوم بعد غد.
وتعد سلسلة الاتحاد الدولي (كراتيه 1) من أكثر البطولات قوة، وتتيح للاعبين المشاركين فرصة المنافسة على الألقاب في واحدة من أبرز البطولات العالمية، خاصة في ظل المشاركة الكبيرة من اللاعبين واللاعبات، حيث تمنح لهم البطولة فرصة زيادة رصيدهم من النقاط في التصنيف الدولي.
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