السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بطولة غرب آسيا لـ"طائرة الرجال" الأولى تقام في الأردن

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منتخب الرجال لكرة الطائرة خلال مشاركته بالدورة العربية بالجزائر مؤخرا-(الغد)
عمان- أكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن الاتحاد سوف يستضيف بطولة غرب آسيا الأولى لمنتخبات الرجال، خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل في عمان، والتي تضاف إلى سلسلة البطولات التي تصدى لاستضافتها في عمان العام المقبل وهي، بطولة الأندية العربية خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، والبطولة العربية للكرة الشاطئية للرجال والسيدات خلال آيار (مايو) المقبل، وبطولة غرب آسيا للشباب في شهر آب (أغسطس) المقبل، ويعقبها البطولة العربية للشباب، اضافة إلى البطولة العربية للواعدين.اضافة اعلان
وعن تصدي اتحاد الكرة لاستضافة هذه البطولات لكافة المنتخبات خلال الموسم 2024، قال قطيشات: “نحاول اللحاق بركب التطور الملحوظ عربيا على مستوى الأندية والمنتخبات، وذلك من خلال توفير منافسات رسمية احتكاكية، من شأنها أن توضح مستوانا الحقيقي، ويمنح الأجهزة الفنية تقديم العلاجات المطلوبة للتطوير والمنافسة بقوة على المراكز الأولى، سواء على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، منطلقين من انجازات مميزة حققتها المنتخبات الوطنية لاسيما السيدات، عربيا وإقليميا والتي تعتبر حافزا للرجال في الاستحاقات المقبلة”.
وكشف قطيشات عن تركيز اتحاد اللعبة ولجنة المنتخبات بالفئات العمرية، موضحا: “لدينا أجيال من الخبرة والمميزين على مستوى الرجال والسيدات، لكن خطة عملنا تتوجه نحو الفئات العمرية للجنسين، وستضم مثلا تشكيلة المنتخب الوطني للرجال عناصر شابة، في الوقت الذي نعتبر منتخبي الناشئين والشباب، هما منتخب الأمل للطائرة الأردنية، ونعول عليهما الكثير خلال الفترة المقبلة، باعتبارهما سيشكلان السواد الأعظم من تشكيلة منتخب الرجال، وقادران على المنافسة على إحدى الميداليات العربية، خاصة بعد أن تقدمت اللجنة الأولمبية الأردنية بطلب استضافة دورة الألعاب العربية 2031، ولدينا متسعا من الوقت لإعداده ضمن خطة طموحة لمدة 5 سنوات، نوفر له كل اشكال الدعم والاحتكاك لتحقيق الأهداف المرصودة”.
على صعيد متصل، قال المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي: “سنعلن عن تشكيلة المنتخب الوطني للرجال، بعد انتهاء منافسات بطولة الأندية العربية، التي ستقام في عمان خلال شباط (فبراير) المقبل، والتي سيمثل فيها اللعبة ناديا شباب الحسين وعيرا، إلى جانب ما لدينا من أسماء قادرة على إثراء خطتنا، في الوقت الذي سندعم عناصر المنتخب بالعديد من العناصر الشابة، ضمن سياسة الإحلال والتجديد، ومنحهم فرصة كبيرة للاحتكاك والتطور ضمن رؤية بعيدة المدى لاتحاد الكرة الطائرة على المستوى الإداري والفني”.
وتابع: “نواصل حاليا برفقة الزملاء في الجهاز الفني إعداد منتخبات الرجال والسيدات للكرة الشاطئية، ومنتخب الواعدين بمعنى الناشئين من الناحية الفنية لمواليد 2008-2009، ومنتخب الشباب من مواليد 2004-2005، وهما المنتخبين المعنيين بخوض غمار بطولتي غرب آسيا، وكذلك البطولة العربية، وسنكثف زج هذا الجيل بالعديد من المشاركات والبطولات بهدف منحهم الخبرة وتطوير المستوى، ونطمح إلى تقديم جيل جديد للكرة الطائرة الأردنية، ونعمل بروح الفريق لإنجاز خطة العمل للفترة المقبلة”.
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