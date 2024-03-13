الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بطولة "SD13".. تحفيز لأندية كرة السلة على تأسيس فرق للسيدات

كرة السلة - تعبيرية
كرة السلة - تعبيرية
عمان – تنطلق اليوم منافسات النسخة الثانية من بطولة كرة سلة للسيدات، والتي تنظمها أكاديمية سام دغلس “SD13” في الملعب الخاص بالأكاديمية في مجمع الملك الحسين للأعمال، وسط مشاركة كبيرة لنحو 50 لاعبة تم توزيعهن على خمسة فرق، سعيا إلى كسر حالة السبات على صعيد مسابقات السيدات، إلى جانب تحفيز المزيد من الأندية على تأسيس فرق نسوية لها واستقطاب نخبة من اللاعبات المشاركات.اضافة اعلان
ويقص فريقا “زين” و”شاومي” شريط افتتاح منافسات بطولة السيدات عند الساعة 9 من مساء اليوم في أمسية رمضانية، حيث يقام الدور الأول وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، علما بأن المدة الزمنية للربع الواحد تبلغ 12 دقيقة مقابل تقليص زمن الهجمة إلى 20 ثانية. ويلتقي فريقا “ريفليكت” و”تويوتا” عندالساعة 9 من مساء يوم غد، على أن يلعب فريقا “تويوتا” و”كوفي بين” عند الساعة 9:30 من مساء يوم الأحد المقبل.
ويجمع العديد من المدربين على أهمية البطولة، لكسر حالة الجمود التي أصابت مسابقات السيدات مع غياب تنظيم المسابقة الرئيسية “دوري السيدات” حتى الآن، مؤكدين أن تواجد 50 لاعبة من أعمار مختلفة يمنح اللاعبات فرصة الاحتكاك وخوض دقائق لعب أكثر، كما يحفز الأندية الأخرى على تأسيس فرق للسيدات لخوض المنافسات المقبلة.
ويقول اللاعب السابق للمنتخب الوطني والمدرب زيد ساحوري: “أعتقد أن البطولة تمثل فرصة جيدة للاعبات الصغار من أجل إكسابهن فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرات، المدربون المشرفون على تدريب الفرق المشاركة لديهم خبرات كبيرة في عالم التدريب”، مشددا على أن تعيين المدربين بعد توزيع اللاعبات المشاركات على الفرق بصورة متساوية سيضفي أجواء تنافسية وحماسية على فعاليات البطولة. 
من جانبه، يقول المدرب الوطني نايف عصفور: “توقيت البطولة مناسب لإعادة حساسية خوض المباريات إلى اللاعبات مع انقطاع المنافسات المحلية على مستوى السيدات، نثمن خطوة المدرب سام دغلس على تنظيم البطولة للعام الثاني تواليا”، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تطوير كرة السلة النسوية بالأردن”. 
ويتولى المدرب الوطني زيد ساحوري تدريب فريق “تويوتا”، فيما يشرف المدرب الوطني فادي يغمور على تدريب فريق “شاومي”، كما يشرف المدرب الوطني نايف عصفور على تدريب فريق “ريفليكت”.
ويشرف المدرب الوطني عبدالله أبو قورة على تدريب فريق “كوفي بين”. 
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