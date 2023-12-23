السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد الشجار.. غريليش يرد على مزاعم ميلو

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لقطة شجار غريليش مع ميلو
نفى جاك غريليش، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، قيامه بأي شيء يشير إلى أنه لم يحترم فريق فلومينينسي البرازيلي خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت، مساء الجمعة، في السعودية.اضافة اعلان

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه عقب نهاية المباراة، اندلعت حالة من التوتر، حيث دخل كايل ووكر، قائد مانشستر سيتي، في جدال حاد مع فيليبي ميلو، مدافع فلومينينسي.

وألقى ميلو باللوم على غريليش في إثارة التوترات، حيث ادعى أن جناح مانشستر سيتي صرخ وقال "أوليه".

وظهر أن ميلو شعر أن نجم المنتخب الإنجليزي كان يسخر من فلومينينسي من خلال استخدام هذه الكلمة في نهائي كأس العالم للأندية، ونقل عنه على نطاق واسع قوله :هذه للجماهير، يمكن للجماهير أن تصرخ وتقول (أوليه). لا يمكن للرياضي في الملعب أن يكون غير محترم.

وأصر غريليش على أن هذا غير صحيح، وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) : لم أقل أوليه ولا مرة.

وهدأ الموقف سريعا قبل أن يرفع مانشستر سيتي خامس كأس له هذا الموسم، وذلك عقب الفوز على فلومينينسي 4 - صفر في المباراة التي أقيمت بمدينة جدة السعودية.

وسجل أهداف مانشستر سيتي جوليان ألفاريز (هدفين)، فيما سجل فيل فودين هدفا، ونيو، لاعب فلومينينسي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.
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