السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد العودة من الإصابة.. صلاح يسجل ويصنع

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احتفاله بالهدف الأول منذ الإصابة في إفريقيا
سجل محمد صلاح هدفا وقدم تمريرة حاسمة في مشاركته الأولى بعد تعافيه من الإصابة ليقود ليفربول للفوز 4-1 على مضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.اضافة اعلان

ووسع فريق المدرب يورغن كلوب الفارق في صدارة الترتيب برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الذي خاض 23 مباراة وسيواجه تشيلسي في وقت لاحق اليوم، وعن أرسنال الذي سيواجه بيرنلي.

ودخل صلاح، الذي غاب عن المباريات السابقة منذ إصابته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، بديلا في الدقيقة 44 من الشوط الأول بعد إصابة ديوغو جوتا.

وافتتح داروين نونيز التسجيل في الدقيقة 35 بعد مرتدة سريعة إذ تلقى تمريرة بضربة رأس من جوتا ليسدد كرة ساقطة من وضع انفراد سكنت الشباك.

وبعد عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني ضاعف أليكسيس ماك أليستر النتيجة بعدما تلقى تمريرة من صلاح ليسدد من مدى قريب في الشباك.

وسجل صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 68 بعدما انطلق نحو منطقة الجزاء وراوغ المدافع وأطلق تسديدة من مدى قريب.

وقلص إيفان توني الفارق لبرنتفورد في الدقيقة 75 بعدما ارتدت الكرة من حارس ليفربول ليسدد بقوة من مدى قريب في الشباك.

وأكمل كودي كودي غاكبو رباعية ليفربول بعدما تلقى تمريرة من لويس دياز ليسدد في الشباك من وضع انفراد.
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