السبت 05 آب 2023
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بعد انضمامه لـ مانشستر سيتي.. جفارديول ثاني أغلى مدافع في التاريخ

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أصبح جفارديول ثاني أغلى مدافع في التاريخ بعد انضمام هاري ماغواير إلى مانشستر يونايتد
أعلن مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا التعاقد مع الكرواتي جوسكو جفارديول مدافع رازن بال شبورت لايبزيغ لخمس سنوات يوم السبت.

وذكرت تقارير بريطانية أن غفارديول انضم مقابل 90 مليون يورو (99 مليون دولار)، ليصبح ثاني أغلى مدافع في التاريخ بعد انضمام هاري ماغواير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (101.98 مليون دولار) في 2019.اضافة اعلان

وسيصبح جفارديول (21 عاما) ثاني لاعب ينضم لتشكيلة المدرب بيب غوارديولا هذا الصيف بعد مواطنه ماتيو كوفاتشيتش من تشيلسي.

وكان سيتي قد توج لأول مرة الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، كما نال لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جفارديول: كنت أحلم دائما باللعب في إنجلترا، وإنه لشرف حقيقي أن أفعل ذلك الآن مع مانشستر سيتي بعد الموسم الذي قدمه.

وأضاف في بيان: أي شخص شاهد مانشستر سيتي يلعب الموسم الماضي يدرك أنه أفضل فريق في العالم. الفوز بثلاثية يقول كل شيء تحتاج إلى معرفته عن الكفاءة المتوفرة في هذا الفريق.

وتابع: فرصة العمل مع بيب غوارديولا مذهلة. أعرف أني لم أصل إلى قمة مستواي، وأنا متأكد أني سأتحسن مع أفضل مدرب في كرة القدم.

وانضم جفارديول إلى لايبزيغ قادما من دينامو زغرب في 2020 وشارك في 87 مباراة في كل المسابقات مع النادي الألماني وقاده للفوز بكأس ألمانيا لأول مرة وإلى قبل نهائي الدوري الأوروبي.

واحتل لايبزيغ المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي، وبات غفارديول، الذي خاض 21 مباراة مع كرواتيا وقادها للمركز الثالث في كأس العالم 2022، أحدث اسم كبير يرحل عن النادي.

وانضم المجري دومينيك سوبوسلاي إلى ليفربول في يوليو، كما انتقل المهاجم كريستوفر نكونكو ولاعب الوسط النمساوي كونراد لايمر إلى تشيلسي وبايرن ميونخ على الترتيب في يونيو.
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