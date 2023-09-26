الثلاثاء 26 أيلول 2023
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بعد حادثة ماليزيا.. يزن العرب يقدم اعتذاره

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يزن العرب
قدم لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في الدوري الماليزي يزن العرب اعتذاره عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" بعد ضربه لحكم اللقاء.
وجاء في نص الاعتذار:
بسم الله الرحمن الرحيماضافة اعلان
 «كلُّ بني آدم خَطَّاءٌ، وخيرُ الخَطَّائِينَ التوابون»
شاءت الأقدار خروجي عن النص مؤخرًا والإساءة إلى حكم لقاء ربع نهائي كأس ماليزيا، وهذا الأمر فرض علي تقديم الاعتذار لأُسرة نادي نادي سيلانجور الماليزي وللمنظومة الكروية الأردنية والمنتخب الوطني كون غايات الاحتراف جاءت لأكون سفير رياضي وممثل الرياضين الاردنيين في الخارج. 
اخطأت و أعتذر بكل أسف من والدي و والدتي و أهلي و أعتذر من الجميع عما بدر مني دون وعي و سيطرة على ردة فعلي و نتيجة اختلاط المشاعر و الضغوطات السلبية و السيئة معًا واتعهد بعدم تكرار ما حدث و لن وسيكون هذا الشيء درسًا لي، ما جرى بعد نهاية المباراة السابقة ضد فريق تيرينغانو في ربع نهائي كأس ماليزيا كان تصرفاً مؤسفاً و خارج عن سيطرتي و لا يمثل أخلاقي أبدًا و لا نشأت وترعرعت عليه و كانت ( ردة فعل ) لما بدر من اساءة لي شخصياً و عدم احترام و استفزاز مستمر، و ما حدث غير مبرر و لكن لكل فعل رد فعل و أتمنى من الجماهير الأردنية الخلوقة والواعية التفهم وقبول اعتذاري.
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