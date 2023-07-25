الثلاثاء 25 تموز 2023
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بعد "سؤال غير لائق" لقائدة منتخب المغرب.. "بي بي سي" تعتذر

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منتخب المغرب للسيدات
تقدمت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) باعتذار، بعد سؤال "غير لائق" وجهه مراسلها لأبرز لاعبة في منتخب المغرب، في مؤتمر صحفي على هامش مباراته مع ألمانيا في كأس العالم للسيدات.اضافة اعلان

وسأل صحفي "بي بي سي" لقائدة المنتخب غزلان الشباك، إذا ما كان منتخب المغرب يضم لاعبات "مثليات"، وكيف هي الحياة بالنسبة لهن في بلدهن.

ومع المفاجأة التي حلت بلاعبة منتخب المغرب، تدخل مسؤول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي حضر المؤتمر، قائلا: "أنا آسف. هذا سؤال سياسي للغاية. سنلتزم فقط بالأسئلة المتعلقة بكرة القدم من فضلك".
لكن المراسل أصر للحصول على إجابة، وتابع: "السؤال ليس سياسيا. إنه يتعلق بالناس. لا علاقة له بالسياسة".

إلا أن "بي بي سي" أصدرت اعتذارا جاء فيه أنها "تدرك أن السؤال لم يكن لائقا"، وقال متحدث باسمها، الثلاثاء، إن "بي بي سي لم يكن لديها أي نية للتسبب في ضرر".

وتلقى منتخب المغرب هزيمة ثقيلة أمام نظيره الألماني بسداسية نظيفة، الإثنين، في مونديال السيدات الذي تستضيفه نيوزيلندا.

وبعد 7 أشهر من وصول منتخب الرجال إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر، أصبح المغرب أول فريق عربي يخوض مباراة في كأس العالم للسيدات.

وتأمل اللاعبات المغربيات في تحقيق نتيجة أفضل في المواجهة المقبلة ضد كوريا الجنوبية.
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