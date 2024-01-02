الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد سلسلة من الهزائم.. برمنغهام يقيل روني

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فاز الفريق في مباراتين فقط من أصل 15 مع روني
قرر نادي برمنغهام، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (دوري البطولة)، إقالة واين روني من تدريب الفريق.

وحقق مهاجم فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق انتصارين فقط في 15 مباراة قاد فيها برمنغهام عقب تعيينه المثير للجدل في أكتوبر.اضافة اعلان

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مشجعو الفريق طالبوا بإقالة روني بعد خسارته صفر - 3 أمام ليدز يونايتد في أول أيام العام الجديد

وذكر بيان للنادي :"فك برمنغهام سيتي شراكته مع واين روني ومدرب الفريق الأول كارل روبنسون.

وأضاف البيان :" رغم بذلهما أقصى جهد لهما، لم ترتق النتائج لمستوى التوقعات التي تم توضيحها من البداية. لذلك، يشعر مجلس الإدارة أن تغيير الجهاز الفني في مصلحة الفريق".

وقال جاري كوك الرئيس التنفيذي :"ملتزمون بفعل ما هو ضروري لجلب النجاح لبرمنغهام".

وأضاف :"لسوء الحظ، فإن وقت روني معنا لم يسر كما كان مخططا له، وقررنا المضي قدما في اتجاه آخر".

وأردف :"البحث عن خليفة لروني سيبدأ بشكل فوري، وسنبلغ المشجعين بالتحديثات عندما تكون لدينا أنباء جديدة".

وكان برمنغهام- الذي يتواجد في المركز العشرين حاليا- يحتل المركز السادس عندما تم تعيين روني من قبل المجموعة الجديدة المالكة للنادي، خلفا لجون ستيسي، مدرب الفريق السابق صاحب الشعبية الكبيرة.

وتولى ستيسي تدريب الفريق لمدة 15 شهرا سابقة، ونجح في قيادة النادي للنجاة عن الهبوط.
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