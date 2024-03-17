الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تقرير إخباري

بعد غياب 11 عاما.. الأردن ينظم بطولة العرب للمصارعة بمشاركة تاريخية للسيدات

المنتخب الوطني لمصارعة السيدات خلال معسكره الذي أقامه مؤخرا في الجزائر - (من المصدر)
المنتخب الوطني لمصارعة السيدات خلال معسكره الذي أقامه مؤخرا في الجزائر - (من المصدر)
 يرى رئيس الاتحاد العربي للمصارعة ونائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، التونسي محمد كمال بوعزيز، أن الأردن أصبح واجهة لاستضافة كبرى المسابقات العربية والآسيوية والعالمية، مؤكدا التطلعات لإحياء البطولات العربية على صعيد الفئات العمرية كافة وللجنسين، مع تنظيم خمس بطولات خلال العام.اضافة اعلان
وينظم الأردن بطولة العرب للفئتين الحرة والرومانية تحت 17 و23 عاما بالفترة من 22 إلى 26 أيار (مايو) المقبل، والتي تشهد مشاركة السيدات للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث تشكل محطة تحضيرية تسبق استضافته بطولة آسيا للفئتين تحت 17 و23 عاما في الفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل، ثم ينظم بطولة العالم للفئة تحت 17 عاما في الفترة من 19 إلى 24 آب (أغسطس) المقبل.  
وتعود المملكة لاستضافة بطولة العرب للمرة الأولى بعد غياب نحو 11 عاما، وتحديدا منذ استضافتها بطولة الشباب تحت 23 عاما في "صالة الأرينا" العام 2013.
ويقول بوعزيز في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "لدينا استراتيجية واضحة في تطوير البطولات التي تنضوي تحت مظلة الاتحاد العربي، وذلك مع ضمان إقامة البطولات بصورة دورية وإعادة تنظيم البطولات المتقطعة، لكننا أخذنا بعين الاعتبار تنظيم بطولة للسيدات للمرة الأولى، إيمانا بأحقية بطلاتنا الأولمبيات وغيرهن من الواعدات، في المنافسة على المستوى العربي وإيجاد محطات تحضيرية مناسبة لهن"، مشددا على قناعة الاتحاد العربي بضرورة عدم زيادة الفجوة بين لاعبات الدول العربية ونظيراتهن في العالم الغربي.
ويضيف: "نقف اليوم في الاتحاد العربي نصفين، أفريقي وآسيوي، ونتطلع دوما إلى خدمة المصارعة العربية ونستثمر حضورنا المميز في الاتحاد الدولي، لدعم ملفات الاستضافات العربية وكذلك لاعبينا"، لافتا إلى أن الاتحاد العربي شريك مع اتحاد المصارعة الأردني في البطولات التي ينظمها على المستويات كافة.
ويستطرد: "الأردن شرف كل العرب بتنظيمه المثالي لبطولتي آسيا والعالم في العام الماضي وخلال فترة زمنية قياسية. إعادة منحه شرف التنظيم يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرات المملكة التنظيمية، والتي أصبحت حديث أوساط اللعبة عالميا، والكل بات يترقب الاستضافة". 
واختتم حديثه بالقول: "نتوقع مشاركة كبيرة من الدول الآسيوية والأفريقية في بطولة العرب، خصوصا على مستوى السيدات"، مشيدا بالقدرات التنظيمية للأردن عبر توفير البيئة الآمنة إلى جانب تمتعه بالطقس المعتدل.
بدوره، قال م. عبدالله قطيشات نائب رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي في معرض رده على استفسارات "الغد": "تعد البطولة العربية جزءا من خطة الاستضافات والتطوير التي نسعى إلى إنجاحها في اتحاد المصارعة، تركيزنا منصب على إعداد جيل ناشئ من اللاعبين واللاعبات الموهوبين، وفخورون بأن يكون الأردن بوابة كتابة التاريخ في المصارعة العربية، مع اعتماد مشاركة السيدات في بطولة العرب للمرة الأولى في التاريخ". 
وتابع: "نمتلك اليوم قاعدة محدودة من اللاعبات، ولقياس مدى قدرتهن في المنافسة على المستويين القاري والعالمي، نحتاج إلى توفير بطولات بهذا النوع لإكسابهن فرصة الاحتكاك وزيادة خبراتهم وإدخالهن في أجواء المباريات"، مؤكدا أن البطولة العربية تمثل مؤشرا على أن المملكة أصبحت واجهة لعبة المصارعة في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي، فضلا عن اعتبار بطولة العرب بمثابة البروفة التحضيرية على الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية قبل استضافة بطولتي آسيا والعالم للعام الثاني تواليا. 
وخاضت لاعبات المنتخب الوطني معسكرا تحضيريا مشتركا مع لاعبات المنتخب الجزائري في الجزائر العاصمة، ويقول قطيشات بهذا الصدد: "نوفر فرصة الاحتكاك للاعباتنا، كما أننا حرصون على توطيد العلاقات مع دول المنطقة كافة، لضمان تواجدهم وإنجاح بطولة العرب"، لافتا إلى أن الجزائر والسعودية وتونس أكدوا المشاركة حتى الآن على صعيد السيدات.
من جانبه، قال المدير الفني للمنتخب الوطني لمصارعة السيدات، رائد القيسي: "فريقنا النسوي حديث التأسيس ولا يتجاوز عمره العام، نكثف تدريباتنا في لرفع جاهزية اللاعبات وحتى نظهر بصورة جيدة في الحدث العربي الأول من نوعه على مستوى السيدات والذي يستضيفه الأردن، نحن أول فريق من عرب آسيا يضم لاعبات من فئات عمرية مختلفة"، مؤكدا  خوضهم تدريبات منتظمة في الآونة الأخيرة لإكساب اللاعبات الخبرات المناسبة تحضيرا للمرحلة المقبلة.
وكان اتحاد المصارعة أعلن في أيار (مايو) من العام 2022، عن إعادة تأسيس منتخبي الناشئات والسيدات في المصارعة بعد انقطاع استمر قرابة الـ15 عاما، وذلك تأكيدا لاستراتيجيته الداعمة للمرأة وتفعيلا لدورها في اللعبة، إلى جانب إتاحة الفرصة للسيدات والناشئات بالمشاركة في الاستحقاقات المحلية والدولية، ضمن بيئة تنافسية لممارسة الرياضة. 
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