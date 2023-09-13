بعد مباراتي النرويج وأذربيجان.. انتقاد لأداء اللاعبين واختلاف بشأن مسؤولية المدرب

يحيى قطيشات

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عمان – شكل المعسكر الخارجي للمنتخب الوطني لكرة القدم والتجربتين الوديتين أمام المنتخبين النرويجي والأذري، ردود فعل متابينة في الشارع الرياضي المحلي، رغم الاتفاق والإجماع على أن النتائج والأداء جاءا مخيبين.التباين جاء بشأن تحميل المدير الفني للمنتخب حسين عموتة مسؤولية نتائج "النشامى" في هاتين المباراتين الوديتين، حيث يرى البعض أن حداثة عهد عموتة مع المنتخب لا تحمله مسؤولية الخسارتين والأداء الباهت، فيما ذهب البعض لتحميل المدرب مسؤولية كبيرة، خاصة بسبب إشراكه لاعبين يفترض أن يغادروا المنتخب لتراجع مستوياتهم.وعلى الرغم من حالة التفاؤل التي سيطرت على المتابعين للنشامى بعد اختيار الاتحاد المدير الفني الجديد المغربي حسين عموتة الذي خلف العراقي عدنان حمد، لم يظهر المنتخب بصورة فنية جيدة أو مطمئنة.في حين يرى العديد من الفنيين وأصحاب الخبرة، أن الجهاز الفني، لا يتحمل مسؤولية الخسارتين، وهو في بداية الطرق، ويتعرف على إمكانيات اللاعبين، والهدف من المباريات الودية تصويب الأخطاء والوصول للتشكيلة المثالية خلال المباريات الرسمية، وتحقيق آمال وتطلعات الشارع الرياضي الأردني.وبينوا أن المنتخب، أظهر تحسنا خلال مباراته الثانية أمام المنتخب الاذري، ولكنه يحتاج إلى المزيد من العمل للظهور بشكل أفضل، خاصة مع اقتراب المنافسات الرسمية.وينتظر أن يكون وفد المنتخب، عاد إلى العاصمة عمان فجر اليوم، حيث سيلتحق اللاعبون بأنديتهم، استعدادا لاستئناف مباريات دوري المحترفين ومشاركة الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.ويرى المدرب الوطني عيسى الترك في تصريح لـ"الغد"، أن مباراة النشامى أمام المنتخب الأذري كانت أفضل من مباراته أمام منتخب النرويج، على الرغم من أن منتخب أذربيجان أقل بالمستوى الفني.وأضاف: المنتخب ظهر أفضل من الناحية الفنية خصوصا في الناحية الهجومية خلال مجريات مباراة أول من أمس.وقال الترك: الجهاز الفني بقيادة حسين عموته، يحتاج إلى وقت ومباريات حتى يتعرف على إمكانيات اللاعبين ويختار طرق اللعب المناسبة خلال مشوار المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا بقطر 2024، مبينا أن مباراة أذربيجان، شكلت فرصة لعموتة لتجربة لاعبين لم يشاركوا خلال المباراة الماضية".وأكد الترك، أن المنتخب يحتاج إلى عمل كبير لتحقيق أهدافه، وهذا يتطلب منح الجهاز الفني الوقت اللازم والكافي لتطبيق أفكاره، ويرى الترك، أن البطولة الودية التي يشارك فيها المنتخب خلال الشهر المقبل ستشكل أيضا تجربة مفيدة للجهاز الفني في الاستقرار على التشكيلة والاستفادة من الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية وتصويبها.وبين المدرب الوطني و"شيخ المدربين"، أن المعسكر الخارجي الأول للمنتخب في عهد عموتة والمباراتين الوديتين مع المنتخبين النرويجي والأذري جعلت الصورة الفنية عن واقع المنتخب أكثر وضوحا عند المدرب، حيث يرى الطريقة المناسبة لطرق وأسلوب اللعب للمنتخب خلال المرحلة المقبلة سواء كانت المنتخبات أفضل أو مشابهة أو اقل من المستوى الفني للنشامى.واختتم الترك حديث بالقول:"إن التجربتين الوديتين منحتا الجهاز الفني مؤشرات أكثر دقة على أداء لاعبي المنتخب في الناحيتين الدفاعية والهجومية.من جانبه طلب المدرب الوطني أسامة قاسم، منح المدرب حسين عموتة فرصته قبل الحكم عليه فنيا، وبين قاسم، أن فترة التوقف الثالثة للمنتخب ستعطي انطباعا أفضل عن أداء وإمكانيات الجهاز الفني وقدرته على تطوير وإحداث نقلة في أداء النشامى، وركز قاسم على ضرورة عدم تشكيل ضغط جماهيري على المدرب في بداية مشواره مع المنتخب، وألا يتعامل المسؤولون باتحاد الكرة مع الأجهزة الفنية بردة فعل.وبين قاسم، أن عموتة يتمتع بفكر كروي مميز، ويعتمد على النهج الهجومي، ويعرف عنه أنه يختار اللاعب الذي يحقق أهدافه ويطبق أفكاره بعيدا عن الأسماء، مبينا أن تغير أسلوب اللعب الذي تعود عليه لاعب المنتخب في الفترة الماضية يحتاج إلى وقت وجهد.وأكد أن تباين الآراء حول التشكيلة، يحدث دائما خصوصا أن معلومات واطلاع المدير الفني تكون غير مكتملة، ولكن الاختيارات الفنية للاعبين بعد ذلك تكون أفضل وتخدم المنتخب، وقال قاسم: "إن عموتة يحتاج لأخذ فرصته كاملة كما نالها المديرون الفنيون للمنتخب خلال السنوات الماضية".وقال قاسم: إذا تحدثت بشافية، فإن الأداء والنتائج أمام المنتخبين النرويجي والأذري لم تقنع الشارع الرياضي، ولكن علينا دائما التفكير بشكل إيجابي، والنقاط التي ذكرتها تجعل الحكم على الجهاز الفني ومديره عموتة غير صحيح حاليا".من جانبه يرى عموتة، أن المعسكر جاء وسط ظروف صعبة، وأضاف في تصريحات لموقع اتحاد الكرة: "افتقدنا التركيز والقوة البدنية في المواجهة الأولى أمام منتخب قوي وصلب مثل النرويج؛ لكن نجحنا في إعادة التوازن للفريق بتوقيت قياسي على الرغم من خوض مرانين فقط في العاصمة باكو وعدد من المحاضرات لتحليل الأداء، ظهرنا بصورة جيدة أمام أذربيجان على المستوى البدني والتكتيكي، ولم يحالفنا الحظ لترجمة الأفضلية وتحقيق نتيجة إيجابية".وأبدى عموتة رضاه عن ردة فعل اللاعبين بعد المباراة الأولى، قائلًا: "لقد أظهروا حماسًا وتركيزًا عاليين أمام أذربيجان، ومنحنا الفرصة للعديد من الأسماء أمام أذربيجان للوقوف على جاهزيتهم ومستواهم، فيما فضلنا إراحة موسى التعمري بعد تعرضه لإصابة طفيفة في اللقاء الأول".وختم بالقول: "ما نزال بحاجة للوقت من أجل نقل أفكارنا الفنية والتكتيكية للاعبين، والاستقرار على الخيارات المثلى، الفترة المقبلة ستشهد وضع الاستراتيجية المناسبة، لتصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة قبيل خوض البطولة الرباعية".ويرى المشجع ناصر المصري، أن عموتة يتحمل مسؤولية الخسارتين والأداء الفني غير المقبول، بعدما قبل التحدي وكان متفائلا في تصريحاته السابقة.ويضيف المصري، أثبتت المباراة الثانية للمنتخب امام المنتخب الأذري، أن عموته لم يحسن الاستفادة من التجرية الأولى لتصويب الأخطاء وخصوصا من الناحية الدفاعية، كما أن الجانب الهجومي لم يكن حاضرا رغم تواجد اللاعبين كافة مع عموتة.وطالب المشجع عمر العمد، عموتة بالاستفادة من الأخطاء الفنية والتكتيكية التي حصلت في المباراتين، لافتا إلى أن المدرب يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسارتين خصوصا أن الأداء الفني لم يكن مقنعا وأداء اللاعبين سلبيا خصوصا في المنظومة الدفاعية.