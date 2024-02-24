بـ"الجزاء" الحسين يكسب نقاط شباب الأردن.. ومعان والجليل يكتفيان بالتعادل

مهند جويلس

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نجح فريق الحسين إربد بخطف فوز قاتل من ميدان مستضيفه شباب الأردن بهدف وحيد، في المباراة التي احتضنها ستاد عمان الدولي السبت لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.وجاء هدف الحسين عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة، عبر البديل البرازيلي فيرناندو ناثان من علامة الجزاء، ليستمر في صدارة الترتيب وبرصيده 34 نقطة، فيما بقي شباب الأردن بالمركز السابع وبرصيده 13 نقطة.واكتفى فريقا معان والجليل بالتعادل بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ليرفع معان رصيده من النقاط إلى 14 نقطة وبالمركز الخامس، فيما استقر الجليل بالمركز العاشر برصيد 9 نقاط.وتتواصل مباريات الأسبوع الثاني عشر اليوم بلقاء وحيد يجمع فريقي سحاب (8 نقاط) وشباب العقبة (14 نقطة)، والتي ستقام على ستاد البتراء عند الساعة الخامسة مساء.وكانت مواجهة الفريقين في مرحلة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، فيما يدخل الفريقان مواجهة اليوم بظروف مختلفة، إذ يعاني سحاب من عدم الاستقرار على الصعيد الفني، من خلال تغيير 5 مدربين خلال مرحلة الذهاب، والاستقرار حاليا على المدرب محمد المحارمة.ويتمتع شباب العقبة منذ سنوات طويلة بالاستقرار الفني مع المدرب رائد الداود، والذي يحاول اقتحام المربع الذهبي حال تحقيقه نتيجة الفوز، وتسجيل الفوز الثاني تاريخيا لفريقه على سحاب، حيث انتهت 5 مواجهات بينهما بدوري المحترفين بالتعادل، مقابل فوز وحيد لكل فريق خلال 7 مباريات سابقة.ويبرز من صفوف شباب العقبة كل من محيسن أبو جبلة، غيث المدادحة، عمر سريوة وكريستيان فارغاس، فيما يبرز من سحاب كل من أحمد أبو كبير، أحمد العيساوي، محمد الرازم وحمزة الصيفي.وتختتم منافسات الجولة غدا بإقامة 3 مباريات، إذ يستضيف الرمثا نظيره مغير السرحان على ستاد الحسن الدولي، ويلتقي الأهلي مع الوحدات على ستاد عمان، فيما يستقبل السلط على ملعبه نظيره الفيصلي.شباب الأردن: محمد رشيدات، حسن حلوة، أحمد أيمن، صلاح الحسنات، عامر المجدوبة، محمد أبو طه (ثائر الديرباني)، فضل هيكل، أيهم هشام (معاذ العليمات)، حمزة النعيم، خالد أبو رياش وأويس زيادات.الحسين إربد: عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب “ديارا”، مصطفى كمال، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون (سيف الدين درويش)، مصعب اللحام (وسيم ريالات)، منذر أبو عمارة (عبد العزيز نداي)، محمود مرضي (فيرناندو ناثان)، وحمزة الدردور (عبد الله العطار).الحكام: محمود الصبيح حكما للساحة، المساعد الأول محمود ظاهر، المساعد الثاني معتز الفراية، ومروان علي حكما رابعا.الإنذارات: حمزة النعيم وأحمد أيمن (شباب الأردن)- انبرى لاعب الحسين إربد فيرناندو ناثان لركلة الجزاء التي تحصل عليها فريقه بلمس الكرة ليد لاعب شباب الأردن خالد أبو رياش داخل منطقة الجزاء، ليسددها على يسار الحارس في الشباك (90+8).- سدد أجاغون كرة قوية بالهواء علت مرمى شباب الأردن (10).- فاجأ حارس الحسين الجميع بتسديدة قوية من المرمى شكلت خطورة على مرمى رشيدات (12).- راوغ مرضي دفاعات شباب الأردن وأطلق كرة قوية مرت بجانب المرمى بقليل (15).- حاول أبو عمارة بتسديدة من بعيد حاذت القائم الأيسر لمرمى رشيدات (36).- أهدر أجاغون فرصة ثمينة للتسجيل بانفراده بالمرمى (46).- أنقذ دفاع شباب الأردن محاولة نداي التي راوغ بها حارس المرمى دون أن ينجح بزيارة الشباك (68).- تصدى رشيدات ببراعة لرأسية درويش وأخرجها لركنية (75).- واصل رشيدات حضوره المميز بين الخشبات الثلاث وتألق بإبعاد رأسية نداي عن مرماه (80).- أبعد حارس شباب الأردن تسديدة العطار من داخل منطقة الجزاء (83).- استثمر العليمات تقدم الزعبي عن مرماه وسدد الكرة من بعيد لكنها علت العارضة (90).- أهدر درويش كرة غريبة من بوابة المرمى بعد أن اصطدمت بالمدافعين مرة وبتسديدة أخرى فوق المرمى (90+5).معان: رشيد رفيد، أيسر صباح، محمد فال، عبد الرحمن مرعي، أحمد الهبارنة (إبراهيم الرواد)، عون المحارمة، ضرار بن سعد الله، إياد طملية، مهدي علامة، عبد الملك مفتاحي وحسين عبيدات (قيس أبو غوش).الجليل: أسامة الكواملة، عامر خلف، عمار محمد، أحمد خصاونة، محمود الطالب، صهيب الوهيبي (طارق تيم)، أسعد العزام (علاء باكير)، عودة الخزاعلة، لؤي الدردور، عبيدة النمارنة ويوسف دراغمة (دومي بني دومي).الحكام: مراد الزواهرة حكما للساحة، المساعد الأول أيمن عبيدات، المساعد الثاني فايز حسن وأدهم مخادمة حكما رابعا.- راوغ النمارنة دفاعات معان وسدد كرة قوية استقرت بأحضان رفيد (26).- رفع دراغمة كرة بالمقاس على رأس العزام حولها بجانب المرمى (29).- سدد العزام كرة قوية من مسافة بعيدة تصدى لها رفيد باقتدار (30).- أطلق مفتاحي كرة من خارج منطقة الجزاء ردها القائم الأيمن لمرمى الجليل (37).- ضرب العزام الكرة بقوة إلا أنها وجدت رفيد لها بالمرصاد (49).- أهدر البديل الرواد فرصة ثمينة للتسجيل برأسه من أمام المرمى (90+3).- عاد الرواد مجددا وضرب الكرة بصدره لكنها لم تعرف طريق المرمى (90+4).