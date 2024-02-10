بـ3 ركلات جزاء.. قطر بطلا لكأس آسيا على حساب الأردن

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حل المنتخب الوطني لكرة القدم وصيفا لبطل كأس آسيا، بعد خسارته أمام منتخب قطر بنتيجة 1-3 في المباراة النهائية التي جرت مساء اليوم في ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.المباراة التي حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شهدت حضورا جماهيريا كبيرا تجاوز الثمانين الف متفرج.وشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، في تتويج الفائزين وأصحاب المركز الثاني إلى جانب سمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر ورئيسي الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، حيث توج المنتخب القطري بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما تسلم لاعبو المنتخب الوطني الميداليات الفضية.وسجل لاعب قطر أكرم عفيف الهدف الأول لفريقه في الشوط الأول قبل أن يعادله يزن نعيمات لمنتخبنا في الشوط الثاني، ليعود عفيف ومن ركلتي جزاء ويسجل الهدفين الثاني والثالث مانحا الفوز لقطر.وحصل المنتخب القطري على 5 مليون دولار جائزة بطل كأس آسيا، فيما حصل المنتخب الوطني على 3 مليون دولار جاىزة المركز الثاني.ويعتبر وصول المنتخب الوطني للمباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني، إنجازا غير مسبوق للكرة الأردنية حيث أبهر نجوم المنتخب متابعي البطولة من مختلف أنحاء القارة، محققا نتائج لافتة وعروضا جيدة.وكان المنتخب الوطني بدأ البطولة بالفوز على ماليزيا 4-0 ثم التعادل مع كوريا الجنوبية 2-2 قبل أن يخسر أمام البحرين 0-1 ليحل في المركز الثالث في المجموعة الخامسة ويتأهل للدور الثاني حيث فاز على العراق 3-2 ثم على طاجكستان 1-0 في دور الثمانية والفوز على كوريا الجنوبية 2-0 في الدور قبل النهائي ليتأهل إلى المباراة النهائية ويخسر أمام قطر.وسيطر منتخب قطر على جوائز الأفضل في البطولة، حيث فاز اللاعب أكرم عفيف بجائزتي هداف البطولة وأفضل لاعب، وفاز حارس مرمى قطر مشعل برشم بجائزة أفضل حارس مرمى، وفاز لاعب قطر حسن الهدروس بجائزة اللعب النظيف.--(بترا)