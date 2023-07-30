بنزينة.. تدخل التاريخ في مونديال السيدات

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دخلت نهيلة بنزينة، لاعبة منتخب المغرب لكرة القدم، تاريخ كأس العالم للسيدات في مباراة منتخب بلادها أمام كوريا الجنوبية، باعتبارها أول لاعبة ترتدي الحجاب في تاريخ البطولة.أحيت سيدات المغرب آمالهنّ بالتأهل إلى ثمن نهائي المونديال، بتحقيق فوز تاريخي على كوريا الجنوبية بهدف نظيف بتوقيع ابتسام الجريدي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة، يوم الأحد.وهذا الفوز هو الأول للمغرب في تاريخ المونديالات النسائية وأول ثلاث نقاط تحصدها لاعباته في أول مشاركة لهن في البطولة أمام 13 ألف مشجع في أديليد.وأصبحت المدافعة نهيلة بنزينة أول لاعبة كرة قدم ترتدي الحجاب في تاريخ كأس العالم وفي البطولات التي نظمها الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".وكان "فيفا" رفع الحظر المفروض على ارتداء اللاعبات للحجاب في المباريات.وارتدت بنزينة الحجاب خلال المباراة برعاية من شركة "بوما" التي طبعت شعارها على الحجاب تماشيا مع زي منتخب المغرب.