الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بنك الإسكان يدعم المنتخب الوطني لكرة القدم بمبلغ 150 ألف دينار

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
عمان- أعلن بنك الإسكان عن تقديم مبلغ 150 ألف دينار للمنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" بعد تأهله إلى المباراة النهائية ضمن بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 المقامة في دولة قطر، في إنجاز تاريخي غير مسبوق للكرة الأردنية.اضافة اعلان
ويأتي هذا الدعم انطلاقاً من دور بنك الإسكان الفاعل في المجتمع الأردني باعتباره بنك الأردنيين جميعاً، وترسيخاً لأطر المسؤولية المجتمعية التي ينتهجها البنك من خلال دعم الشباب والمؤسسات الوطنية.
و أشار الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان عمّار الصفدي، إلى أن تقديم الدعم للمنتخب الوطني لكرة القدم، يأتي كتعبير عن الفخر بإنجازات الوطن، وتجسيداً لفرحة كل الأردنيين بهذا التأهل التاريخي، ودعماً لجهود الاتحاد الأردني لكرة القدم في تقديم الدعم والمساندة لمنتخبنا الوطني، بالإضافة إلى تقدير إنجاز النشامى لاعبي المنتخب، وبما يؤثر إيجاباً على رفع روحهم المعنوية بالتفاف الأسرة الأردنية حولهم ليرفعوا اسم الأردن عالياً.
وأعرب البنك عن خالص التهنئة والتبريك لنشامى المنتخب الوطني لكرة القدم على إنجازهم المميز، متمنيا الفوز لمنتخبنا في المباراة النهائية في البطولة ليحقق اللقب لأول مرة في تاريخه الكروي ويضيف انجازاً جديداً إلى سجل إنجازاته الوطنية. -(بترا)
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