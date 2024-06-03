بني عطية مرشح للغياب عن "النشامى".. و"طاجيكستان" يتدرب بالسلط

مهند جويلس

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عمان - تعرض حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم نور الدين بني عطية للإصابة بشد عضلي خفيف خلال تدريب أول من أمس، ضمن تحضيرات المنتخب لمواجهة طاجيكستان مساء بعد غد الخميس على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا.وأصبح بني عطية مرشحا للغياب عن المنتخب في المباراة المقبلة، بسبب عدم وصوله للجاهزية المطلوبة، مع مواصلة الاعتماد على حارس المرمى يزيد أبو ليلى، فيما تشير الأنباء الواردة من معسكر المنتخب، إلى أن بني عطية يحتاج للراحة يومين، وقد يدخل كشف المواجهة أمام طاجيكستان في حال اكتمال شفائه.ولم تتحدد بعد مسألة إبعاد بني عطية عن معسكر المنتخب من عدمه، أو الاستعانة بحارس مرمى آخر خلال التجمع الحالي، فيما تشير توقعات إلى استدعاء حارس مرمى الحسين إربد عبد الله الزعبي بدلا منه، والذي تميز في دوري المحترفين، واستقبل 6 أهداف فقط خلال البطولة.ويواجه المنتخب الوطني نظيره السعودي في الحادي عشر من الشهر الحالي على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض بالجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة، علما بأن فوز المنتخب في مواجهته المقبلة أمام طاجيكستان، يعني تأهله بشكل رسمي للدور الثاني والنهائي من التصفيات المشتركة.وتضم قائمة النشامى حاليا 25 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، أحمد الجعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، براء مرعي، يزن العرب، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، رجائي عايد، محمود شوكت، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، موسى التعمري، محمد أبو رزق "بوجبا"، عارف الحاج، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، علي علوان ويزن النعيمات، فيما تعرض المهاجم عبد الله العطار لإصابة بتمزق بالعضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن المنتخب بالتجمع الحالي.ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة السابعة وبرصيده 7 نقاط، خلف المنتخب السعودي متصدر الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يستقر منتخب طاجيكستان بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يقبع منتخب باكستان بالمركز الرابع والأخير من دون نقاط.وعلى صعيد متصل، باشر منتخب طاجيكستان تدريباته في الأردن فور اكتمال وصول الوفد القادم من قطر، حيث أقام أمس وجبته التدريبية الأولى على ملعب السلط، على أن يقيم تدريبه الثاني اليوم على الملعب ذاته، فيما يقيم تدريبه الرئيسي على ستاد عمان مسرح اللقاء.وتضم قائمة منتخب طاجيكستان الذي يقوده المدرب الجورجي جيلا شيكيلادز، كلا من رستم ياتيموف، مخير الدين خاسانوف، داليرجون باروتوف، وحدة خانونوف، زوير جورابوف، مانوشهر سافاروف، مهروبون كريموف، أختام نزاروف، تبريز إسلاموف، سوديكجون كوربونوف، رحماتشو رحماتزودا، بارفيزجون عمربويف، أليشر شوكوروف، فاتخولو أوليمزودا، أميربيك جورابوف، إكسوني بانجشانبي، أمادوني كامولوف، شرفجون سولخوف، أبو بكر سليمانوف، شاخروم سامييف، شيرفوني ماباتشوف، رستم سويروف ونور الدين خامروكولوف.وكانت مواجهة الذهاب بين المنتخب الوطني ونظيره الطاجيكي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، فيما سيقود المباراة الخميس المقبل الحكم العماني أحمد الكاف، والذي أدار مواجهة المنتخب ونظيره السعودي خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعمان.وسيقام المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني وأحد اللاعبين يوم غد الأربعاء في فندق "ماريوت" بالعاصمة عمان عند الساعة الثانية عصرا، على أن يتبعه المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب طاجيكستان ولاعب من المنتخب المنافس.وبدأ "النشامى" مشواره في التصفيات الحالية بالتعادل مع طاجيكستان بهدف لمثله، قبل الخسارة في الجولة الثانية من المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، فيما فاز في الجولة الثالثة على المنتخب الباكستاني بثلاثية نظيفة، قبل أن يكتسح المنافس ذاته بسبعة أهداف دون مقابل في مواجهة العودة بينهما.