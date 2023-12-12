بهاء فيصل.. ينهي الغياب "التأهيلي" بحسه التهديفي

مصطفى بالو

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سنتان من الغياب، لم تفقد نجم الوحدات بهاء فيصل حسه التهديفي الرائع، عندما عاد من بعيد وفي أول مشاركة رسمية لفريقه الوحدات، ليهديه تعادلا ثمينا مع ضيفه الكويت الكويتي في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، أبقى الوحدات في دائرة التأهل في مباراة الجولة الأخيرة –الجولة السادسة- من منافسات المجموعة الثانية، وزادها تألقا بفوزه بلقب أفضل لاعب بالمباراة.ويقول النجم بهاء فيصل في رده على استفسارات "الغد": "سنتان من العمل، لم أفقد الأمل بالله، رغم العقبات التي رافقت رحلتي العلاجية، بعد الإصابة التي تعرضت لها بالرباط الصليبي، خلال مشاركتي المنتخب الوطني في مباراته أمام المغرب ببطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر خلال شهر كانون الأول (ديسمر) من العام 2021، وما تبعها من برنامج علاجي، كانت عائلتي وشقيقي طارق، يضيئون عتمات أيام العلاج التي استمرت لسنة و3 أشهر، وبعدها خضعت لفترة تأهيل علاجية حتى عدت إلى معشوقي المستشطيل الأخضر، بقميص الوحدات.وعن رحلته العلاجية حتى شفائه وعودته لمغازلة الشباك، أجاب "البوب" بهاء فيصل: "الإصابة اضطرتني إلى فسخ عقدي بالتراضي مع نادي الشمال القطري الذي شاركته التأهل إلى دوري نجوم قطر، ولم تسعفني الإصابة على مواصلة طموحاتي، وأشكر النادي على ما قدمه لي وترك مكاني محفوظا حتى اللحظة التي طلبت منه فسخ عقدي وتعويضي بمحترف مهاجم، وتعرضت للكثير من الصعوبات في رحلتي العلاجية التي امتدت قرابة السنتين".وتابع: "تسلحت بثقتي بالله، وتحديت الطريق الوعرة حتى من الله علي بالشفاء، وبعد أن خضعت للعلاج في "اسبيتار"، اضررت لخوض رحلة علاجية وتأهيلية في إسبانيا على نفقتي الخاصة، وعدت منها بتحسن ملحوظ، ولم أتردد في تلبية نداء نادي الوحدات، ووقعت له في الموسم 2023، متابعا تأهيلي للوصول إلى الشفاء التام الذي يؤهلني لمشاركة زملائي بالاستحقاقات المحلية والآسيوية، ووفقني الله في تسجيل هدف التعديل لفريقي أمام الكويت في الرحلة الآسيوية، الذي أبقانا في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل، وسأبذل وزملائي قصارى جهدنا لإسعاد الجماهير بالمنافسة على الألقاب المحلية"."البوب" والعودة إلى "النشامى"ولعل هذا التألق لبهاء فيصل الذي يشغل مركز المهاجم الصريح، يجعله على أعتاب العودة إلى أحضان "النشامى" من جديد، وهو الذي غادر صفوفه مرغما بسبب الإصابة في كأس العرب بقطر، إلا أنه قدم أوراق اعتماده منذ المشاركة الأولى لفريقه الوحدات أمام الكويت، في المباراة التي حظيت بمتابعة المدير الفني لللمنتخب الوطني المغربي حسين عموتة.ولعل الموهبة التهديفية التي يتميز بها "البوب"، فضلا عن قدرته على صناعة الألعاب، تفرض حاجته الملحة لإشغال المركز الذي يحتاجه عموتة، لتدعيم المقدمة الهجومية إلى جانب المهاجمين المميزين يزن النعيمات وعلي علوان، وتشكيله إضافة نوعية إلى صفوف "النشامى" الذي يستعد لخوض نهائيات آسيا في قطر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، واستعادة توازنه في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وتحقيق الحلم الأردني المونديالي الذي طال انتظاره.ويذكر أن "البوب"، نال شرف الدفاع عن ألوان المنتخبات الوطنية، ولا سيما "الشباب" و"الأولمبي" و"الأول"، وسجل مع منتخب الشباب 12 هدفا، وللمنتخب الأولمبي 9 أهداف، وفي صفوف "النشامى" 18 هدفا، وسجل ما مجموعه 39 هدفا في صفوف جميع المنتخبات الوطنية الكروية التي لعب في صفوفها قبل الإصابة التي تعرض لها."البوب وحداتي"ويعتبر "البوب" بهاء فيصل ماركة وحداتية بامتياز، وهو الذي لفت الانتباه إلى موهبته التهديفية من المدرسة الكروية لنادي الوحدات (فرع الزرقاء)، وهو لم يبلغ من العمر حينها 10 سنوات، تحت إشراف نجم الوحدات السابق فراس فوزي، وتدرج في فرق الفئات العمرية الوحداتية منذ 15 عاما، وتدرج تباعا في صفوف فرق تحت 15 و17 و20 سنة، وتميز بموهبته التهديفية وصناعة الألعاب، وكانت مثار إعجاب مدربيه، ولا سيما، ناصر حسان، خليل الجارحي، إيهاب معالي، والراحل المدرب والإداري الفذ عزت حمزة، ونلاحظ تميزه عندما لعب لفريق 20 سنة، وهو ما يزال ابن 17 ربيعا ، وساهم مع زملائه في الظفر بلقب الدوري، وخطف لقب "الهداف"، برصيد 20 هدفا.ذلك التميز والإبداع لـ"البوب"، قدمه سريعا موهبة تهديفية بارعة إلى فريق الوحدات الأول، حين استدعاه المدرب عبدالله أبوزمع موسم 2013-2014، وشارك الفريق الأول أولى مبارياته أمام العربي موسم 2013-2014، ولعب مهاجما إلى جانب "الصقر" محمود شلباية، وتعلم الكثير واكتسب الخبرة، بوجوده إلى جانب "النجوم الكبار" كل من: شلباية، رأفت علي، عامر ذيب، حسن عبدالفتاح، عامر شفيع وغيرهم، واللعب خلف جماهير وفية وذواقة.وساهم "البوب" برفقة زملائه خلال لعبه بالوحدات، برفع 8 كؤوس، منها كأس الدوري 4 مرات، كأس الكؤوس مرتين، وكأس الأردن مرة واحدة، ودرع اتحاد الكرة مرة واحدة"ـ وعرف بـ"ماكينة" الأهداف الوحداتية. وحول مهارته في تسجيل وصناعة الأهداف بأرقام لا تنسى، حين سجل للوحدات خلال فترة الأعوام 2015-2019، 53 هدفا بالقميص الأخضر، منها 30 هدفا في بطولة الدوري في المواسم (2015-2016 2018-2019)، و11 هدفا في مسابقات كأس الأردن وكأس الكؤوس ودرع الاتحاد، و12 هدفا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وبرع في صناعة الألعاب حين تميز بـ17 تمريرة حاسمة في البطولات المحلية والآسيوية، واللافت أن بهاء فيصل احترف مع نادي الكويت في مرحلة الإياب من موسم 2017-2018، وكان قبل رحيله متصدرا لقائمة هدافي مرحلة الذهاب برصيد 8 أهداف، وعندما عاد إلى أحضان الوحدات موسم 2018-2019، ظفر الموسم الحالي، بلقب هداف الدوري برصيد 15 هدفا ليس من بينها أي ركلة جزاء.