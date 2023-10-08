بوغبا يواجه خطر الإيقاف.. ميسي يثير الشكوك.. ومورينيو يغازل السعودية

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مدن - أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، أنه سيعمل في السعودية يوما ما، مشيرا إلى دور مواطنه كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر، بفتح أبواب الدوري السعودي لجميع نجوم كرة القدم.وبدا المدرب البرتغالي واثقا من الانتقال للسعودية خلال مقابلة تلفزيونية أجراها على هامش مناسبة ترويجية تجمع نادي روما وهيئة الترفيه السعودية في العاصمة الإيطالية، مضيفا: "سأذهب إلى السعودية عندما يتاح الوقت، لكنني مقتنع بأنني سأعمل هناك، لا أعرف متى لكنني متأكد من ذلك". وتابع مورينيو -الذي يواجه ضغوطا بعد انطلاقة متواضعة هذا الموسم مع الفريق الإيطالي: "أنا ملتزم بعملي حاليا مع روما، وأريد أن أعطي كل شيء للنادي حتى آخر يوم"، كاشفا عن رفضه عرضا مغريا للتدريب في السعودية من أجل البقاء في روما لموسم ثالث بعد أن قاد الفريق للتتويج بدوري المؤتمر والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي.وعن دور رونالدو في تطور الدوري السعودي، قال: "كريستيانو أول من ذهب إلى هناك وأعطى منظورا مختلفا وبشكل فوري، اعتقد اللاعبون في البداية أنه موقف فردي منه، لكنهم اكتشفوا في الصيف أن كل شيء يتغير حقا، بدأ كثير من اللاعبين - ليس فقط ممن اقتربوا من نهايات مسيراتهم، بل يعيش بعضهم أفضل فتراتهم - في الحضور لأن المنافسة حقيقية ولا تقتصر على الدوري السعودي، بل تمتد إلى دوري أبطال آسيا أيضا".تقارير: ميسي يحدد مستقبلهوأثار انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأميركي، ضجة كبيرة في عالم كرة القدم، حيث لم ينتقل "البرغوث" إلى ميامي وهو فائز بمونديال قطر فحسب، بل كان أيضا في حالة بدنية جيدة، مما جعل المرء يعتقد أن ميسي بعمر الـ36 عاما، قادر على أن يعطي مواسم عدة على مستوى عال في أميركا. ومع ذلك، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "البرغوث الأرجنتيني" لا يخطط لتمديد عقده مع الفريق الأميركي والذي ينتهي صيف العام 2025، ولديه النية للاعتزال في نادي طفولته "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، الفريق الذي يشجعه ولعب معه عندما كان طفلا قبل أن ينتقل إلى برشلونة.وفي حال صح تقرير الصحيفة البريطانية، ولم يجدد ميسي عقده مع الفريق الأميركي؛ يعني ذلك أنه سيعود إلى بلاده وهو في الـ38 من عمره. ووفقا لمصادر إعلامية مختلفة، وقع ميسي عقدا لمدة موسمين ونصف مع إنتر ميامي بمبلغ إجمالي يتراوح بين 120 و150 مليون دولار، براتب يتراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار في الموسم، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الأميركي لكرة القدم. وسجل ميسي 11 هدفا في 12 مباراة بقميص الفريق الأميركي بينها 4 مباريات فقط في الدوري الأميركي.مدرب إنجلترا ينتقد "الفار"من جانبه، قال مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم غاريث ساوثغيت: "إن اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، لم تساعد في حل مشكلة قرارات التحكيم المثيرة للجدل، كاشفا أنه لم ترق له منذ البداية.وتعرضت قرارات حكام الفيديو المساعدين لانتقادات متجددة بعد حرمان ليفربول من هدف صحيح في المباراة التي خسرها أمام توتنهام 1-2 في البريميرليغ.ونجح "الليفر" الذي لعب بـ10 لاعبين بعد طرد لاعب وسطه كورتيس جونز بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ26، في افتتاح التسجيل عبر مهاجمه الدولي الكولومبي لويس دياز (34)، لكن هدفه ألغي بداعي التسلل الذي تأكد حكام الفيديو من عدم وجود التسلل وأبلغوا حكم الساحة بقرارهم لكنه أمر بمواصلة اللعب مع إلغاء الهدف.وبعد دقيقتين، سجل توتنهام هدف التعادل وأضاف الثاني في الوقت القاتل بنيران صديقة وفاز بالمباراة.وكانت هناك تداعيات كبيرة للخطأ الذي ارتكبه حكام المباراة وتحديدا في غرفة "الفار"، حيث دعا المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب إلى إعادة المباراة، بينما أعلنت رابطة الحكام اعتذارها معترفة بوجود "خطأ بشري واضح وصريح كان ينبغي أن يؤدي إلى احتساب الهدف من خلال تدخل (الفار)، لكن الأخير لم يتدخل في ذلك".وكان ساوثغيت دائما ضد نظام "الفار" مشددا على أنه لم يتغير شيء منذ استخدامه، وقال: " إن الجميع اعتادوا الذهاب إلى الحانة ويئنوا من الحكم، وما يزالون يكررون الخطوة نفسها، لم أشعر أبدا أننا سنحل كل مشكلة، أنا لا أحب ذلك، ولم أفعله أبدا، لذا فقد رفضته". وتابع: "نشأت دائما عندما كنت طفلا على أن قرار الحكم نهائي، قد توافق أو ترفض ولكن علينا أن نستمر في ذلك".وأوضح ساوثغيت، أنه من غير المرجح أن يكون هناك تغيير الآن في السياسة بعد تطبيق هذه التقنية، لافتا: "أعتقد أننا ربما نكون بعيدين جدا الآن عن العودة، لكن لم يعجبني الأمر منذ البداية، بمجرد أن تتاح لك فرصة التكنولوجيا، فإنك عادة ما تسير في هذا الاتجاه ويتعين عليك تنقيح وتحسين ما يحدث".وأكد ساوثغيت الذي يستعد لمباراة ودية ضد أستراليا وأخرى في تصفيات كأس أوروبا 2024 أمام إيطاليا حاملة اللقب، أنه يشعر بالأسف على المشجعين الذين غالبا ما ينتظرون دقائق أثناء فحص القرارات. وقال: "إنه عندما أكون في المباريات، أدرك دائما أن الأشخاص الوحيدون الذين لا يعرفون ما يحدث هم الذين دفعوا أموالا لحضور المباراة، أجد ذلك صعبا حقا. يمكنك أن تشعر بالإحباط في الملعب، يمكنك أن تشعر بالمنظر".أتلتيكو يحدد سعر التخلي عن فيليكسوكشف تقرير صحفي إسباني، عن السعر الذي حدده أتلتيكو مدريد، إذا أراد برشلونة ضم البرتغالي جواو فيليكس بشكل نهائي، حيث يلعب فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو إلى برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي، من دون وجود خيار للشراء.ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن أتلتيكو يتوقع أن يتقدم برشلونة بطلب لضم فيليكس نهائيا، خاصة في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها، مشيرة إلى أن أتلتيكو حدد مبلغ 80 مليون يورو، سعرا لبيع فيليكس إذا حاول برشلونة ضمه بشكل نهائي.وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي أتلتيكو يدركون أن رغبة فيليكس ستكون البقاء في برشلونة، كما أن علاقته بمدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني وبجماهير أتلتيكو ليست على ما يرام، والأقرب سيكون رحيله. وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو، سعيد بتألق فيليكس في برشلونة، لأن ذلك سيتيح بيعه بالرقم الذي يحدده النادي المدريدي.ألغيري يلمح لانتهاء مسيرة بوغباوقال مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، عقب تأكيد النتيجة الإيجابية لاختبار المنشطات للعينة الثانية للاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا: "إن كرة القدم خسرت لاعبا استثنائيا". وشدد أليغري بعد فوز فريقه في مباراة الديربي على تورينو 2-0 ضمن منافسات المرحلة الثامنة: "على المستوى الإنساني، الأمر يزعجني كثيرا، لأنني قريب من اللاعب، كرة القدم خسرت لاعبا استثنائيا كان مختلفا عن الآخرين"، بينما ستبدأ سلطات مكافحة المنشطات الإيطالية التحقيق في قضية بوغبا (30 عاما).ويتعرض بطل مونديال روسيا 2018 -الذي ثبت وجود مستويات مرتفعة من هرمون تستسوستيرون بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من دوري الأبطال 20 آب (أغسطس)، والتي لم يشارك فيها- للإيقاف لمدة أربع سنوات، قد تخفض إلى النصف بحال إثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد.ولتفسير وجود مادة التستسوستيرون في عيناته، يستشهد بوغبا باستخدام مكمل غذائي وصفه له طبيب أميركي، وأردف أليغري: "دعونا ننتظر العقوبة. هذا يحزننا جميعا، نأمل الأفضل له، لأنه على المستوى النفسي لا ينبغي أن يكون الأمر سهلا بالنسبة إليه". ومنذ الإعلان عن اختبار المنشطات الإيجابي الخاص باللاعب الدولي الفرنسي (91 مباراة) في 11 أيلول (سبتمبر) الماضي، تم إيقاف بوغبا الذي لم يعد يحق له الدخول إلى مقر تمارين فريقه يوفنتوس.وعاد بوغبا إلى تورينو في تموز (يوليو) 2022، بعد ستة مواسم قضاها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل صفقة قيمتها 8 ملايين يورو سنويا، ما جعله صاحب أعلى راتب في فريق "السيدة العجوز". وتوقف النادي الإيطالي عن دفع هذا الراتب له المنصوص عليه في عقده الذي ينتهي في العام 2026، على أن يدفع له الآن الحد الأدنى من الراتب المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية للاعبين المحترفين الإيطاليين، وهو 42500 يورو سنويا.إنريكي يدافع عن مبابيوحرص الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الدفاع عن لاعبه كيليان مبابي، إثر تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، حيث قدم مبابي إحدى أسوأ المباريات مع سان جيرمان في مواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها فريقه بنتيجة 1-4. وقال إنريكي في تصريحات صحفية: "سألني أحد الصحفيين سابقا عن سبب اعتماد الفريق بشكل مبالغ فيه على مبابي، في ظل إحرازه 7 أو 8 أهداف، بينما لم يسجل باقي زملاءه، والآن، تسألون ماذا يحتاج مبابي لتحسين مستواه، لمجرد أنه لم يسجل في آخر مباراتين أو ثلاث!". وأضاف: "كيليان مبابي ليس "سوبر مان"، كما أنه ليس لاعبا عاديا أيضا، ولا يوجد أبيض أو أسود، وهناك فروقات قليلة، هو لاعب رائع، ولا يمكن أن نحكم عليه من مباراتين أو ثلاث".وعن لاعبه عثمان ديمبلي وعدم تقديمه المستوى المأمول منه، أشار إنريكي: "بالنسبة لي هو الأفضل، أنا سعيد جدا بما يفعله، سيتحسن وينمو أكثر في باريس سان جيرمان، الحديث عن مشاركته أمام نيوكاسل عديم الفائدة، إذا كنا فزنا بوجود 4 مهاجمين، كنا سننال الإشادة من الجميع".واختتم: "وظيفتي أن أجد الطريقة الأفضل للعب كرة القدم. في النهاية إنها لعبة الأخطاء، وعندما يخطئ اللاعب أو المدرب أو حتى الحكم، سيتأثر الفريق. لكن بالنسبة لي لدي ثقة تامة في النادي وما أراه من النادي".غولر يقترب مع ريال مدريدكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن موعد مشاركة التركي أردا غولر مع فريقه ريال مدريد، حيث لم يشارك غولر حتى الآن مع ريال مدريد منذ انتقاله للفريق في سوق الانتقالات الصيفية المنقضي؛ بسبب الإصابات."، فإن غولر سيكون متاحا للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد خلال أسبوعين، أي بعد فترة التوقف الدولي.وبدأ لاعب خط الوسط الشاب العمل على أرض الملعب، ولكن كان خارج المجموعة، وقالت الصحيفة: "إنه إذا لم تحدث أي انتكاسة في اللحظة الأخيرة، فيجب أن يكون غولر متاحا لمواجهة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني، وعلى أبعد تقدير أمام سبورتينغ براغا يوم 24 من الشهر الحالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.وكان أنشيلوتي، أعلن نيته ضم غولر إلى قائمة الفريق لمواجهة لاس بالماس في سانتياغو برنابيو يوم 27 أيلول (سبتمبر) الماضي، لكنه تعرض لإصابة مفاجئة في العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى. ودفع ريال مدريد 20 مليون يورو لفريق فناربخشة للتعاقد مع غولر، وخطفه من برشلونة، حيث يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة من 8 مباريات.يوفنتوس يستنجد بالمساهمينوأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أنه سيطلب من المساهمين ما يصل إلى 200 مليون يورو (212 مليون دولار) على شكل زيادة جديدة في رأس المال، حيث تكبد النادي الإيطالي خسارة سنوية أخرى، وتوقع أن يظل في منطقة الخطر في العام المالي الحالي.وقال النادي الإيطالي، الذي تسيطر عليه عائلة أنييلي منذ قرن: "إن الشركة الأم "إكسور" ستدعم زيادة رأس المال".وجمع يوفنتوس بالفعل حوالي 700 مليون يورو من مساهميه على مدى السنوات الأربع الماضية في عمليتين منفصلتين. وتمت تغطية ما يقرب من ثلثي هذه الزيادة في رأس المال من قبل شركة "إكسور"، الذراع الاستثمارية لعائلة أنييلي. وقال النادي، الذي يقع مقره في تورينو: "إن شركة إكسور، التي تملك حصة تبلغ حوالي 64 في المائة من يوفنتوس، ستضخ ما يصل إلى 128 مليون يورو في النادي كجزء من زيادة رأس المال الجديد". وقال يوفنتوس: "إنه يتوقع خسارة أخرى في العام المالي الحالي؛ بسبب التأثير السلبي لاستبعاده من المسابقات الأوروبية المربحة الموسم الحالي". وفي السنة المالية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2023، سجل يوفنتوس خسارة إجمالية قدرها 124 مليون يورو، ما رفع خسائره المتراكمة إلى أكثر من 700 مليون يورو في ست سنوات، وسجل النادي آخر أرباح صافية في موسم 2016-2017. لكن الخسارة الأخيرة، تمثل نحو نصف العجز المسجل والبالغ نحو 240 مليون يورو في السنة المالية السابقة، وقال يوفنتوس: "إن النتيجة جاءت بسبب تلاشي تأثير جائحة كوفيد 19".بيلينغهام يحطم رقم رونالدووساهم لاعب خط الوسط الإنجليزي، جود بيلينغهام، بفوز فريقه ريال مدريد (4-0) أمام أوساسونا، ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني، بعد تسجيله ثنائية في شباك الفريق الباسكي.وبهذين الهدفين، أصبح في رصيد الدولي الإنجليزي 8 أهداف في أول 8 مباريات خاضها ضمن الليغا، ليحطم بذلك رقم الهداف التاريخي للمرينغي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 7 أهداف في أول 8 مباريات له ضمن المسابقة. ويعد بيلينغهام هو الهداف الأول لنادي ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي 2023، حيث يملك في رصيده 10 أهداف (8 في الدوري الإسباني و2 في دوري أبطال أوروبا)، كما قدم 3 تمريرات حاسمة في المنافستين، ليساهم بذلك في تسجيل ريال مدريد 13 هدفا في 10 لقاءات لعبها معه حتى الآن.وبوصوله إلى هدفه الثامن في 8 مباريات فقط خاضها مع ريال مدريد ضمن الدوري الإسباني، يكون جود بيلينغهام قريبا من معادلة الأرقام التي حققها في 3 مواسم كاملة مع ناديه السابق بروسيا دورتموند، ضمن الدوري الألماني لكرة القدم.وسجل الإنجليزي 12 هدفا في 92 لقاء مع "أسود الفاستيفاليا" في البوندسليغا، ليحتاج بذلك إلى تسجيل 4 أهداف فقط مع الفريق الملكي ضمن الليغا، من أجل معادلة أرقامه التهديفية المسجلة في الدوري الألماني.ومن الجدير بالذكر، أن تألق بيلينغهام وتسجيله الكثير من الأهداف، سمح له بالحصول على جائزة أفضل لاعب في نادي ريال مدريد لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي. -(وكالات)