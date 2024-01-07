بوكيتينو يشيد بقدرات سترلينج في الركلات الحرة

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مدن - أشاد مدرب تشيلسي ماورسيسيو بوكيتينو، بطريقة طريفة، بنجمه رحيم سترلينج الذي تألق في فوز الفريق على بريستون 4-0 أول من أمس، ضمن منافسات الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.وسجل الدولي الإنجليزي هدفا من ركلة حرة مباشرة، استقرت من خلالها الكرة في الزاوية العليا لمرمى بريستون.وهذا هو الهدف الثاني لسترلينج من ركلة حرة مباشرة هذا الموسم، بعد هدف مماثل خلال الهزيمة 1-4 أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز في تشرين الثاني (نوفمبر).وسارع بوكيتينو إلى الإشادة باللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لقدرته على تسديد الكرات الثابتة، وقال مازحا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لقد أخبرته عندما انتهينا من المباراة أن ديفيد بيكهام يرتجف خوفا، لأنه (سترلينج) سيأخذ منه الرقم القياسي".وأضاف: "هذه هي الجودة، يمكنك التدرب طوال اليوم، كل يوم ولكن بعد ذلك عليك التسجيل، كي أكون صادقًا، نحن نتدرب ولكن هذا ليس تدريبًا خاصًا بالنسبة له. هذا يتعلق بجودته".جاءت الركلة الحرة الوحيدة الأخرى التي سجل منها سترلينج هدفا، خلال مباراة ضد كريستال بالاس لصالح مانشستر سيتي في كانون الثاني (يناير) العام 2021.ووفقًا لإحصائيات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل بيكهام 18 أهدافا من ركلات حرة خلال مسيرته في المسابقة، فيما يأتي نجم وست هام يونايتد الحالي جيمس وارد براوس في المركز الثاني برصيد 17 هدفا.وسجل أرماندو بروخا وتياجو سيلفا وإنزو فرنانديز أهداف تشيلسي الثلاثة الأخرى في شباك بريستون، وأثنى بوكيتينو على أداء بروخا قائلا: "لقد كان الأمر مهمًا حقًا بالنسبة له. "يجب أن أكون صادقًا، فهو يحتاج إلى استخدام هذا النوع من الأداء ليسجل ويتحسن".توتنهام يقترب من فيرنرقطع توتنهام خطوات حاسمة في مسار التعاقد مع لاعب جديد، خلال فترة التعاقد الشتوية الحالية، من أجل تدعيم خط هجومه.وكتب فابريزيو رومانو، الصحفي الخبير في سوق الانتقالات، على حسابه بشبكة "إكس": "حجز توتنهام موعد الكشف الطبي لتيمو فيرنر مهاجم لايبزج، وينتظر السبيرز توقيع العقود لاستكمال صفقة الإعارة".وأضاف: "سيبدأ فيرنر التدريب لاعب جديد لتوتنهام، يوم الإثنين".وسيخسر توتنهام قائده سون هيونج مين لفترة من الوقت، بسبب مشاركته في كأس آسيا مع منتخب كوريا الجنوبية.ويمكن لفيرنر المساعدة في الجناح الأيسر على المدى القصير، وإضافة عمق لخيارات هجوم المدرب أنجي بوستيكوجلو.وفي 14 مباراة خاضها بجميع المسابقات هذا الموسم، سجل الدولي الألماني هدفين فقط، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.وسبق لفيرنر أن لعب في إنجلترا بألوان تشيلسي، وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا 2021.ماكاليستر: أسلوبليفربول يناسب مبابييعتقد جاري مكاليستر، أسطورة ليفربول، أن أسلوب لعب يورجن كلوب، مدرب الريدز، يناسب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.وسبق أن ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن ليفربول منافس أكثر خطورة وشراسة لباريس على صفقة مبابي من ريال مدريد.وقال مكاليستر، في تصريحات أبرزتها شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية: "أعتقد أن أندية مثل ليفربول يجب أن تكون موجودة دائما، عندما يصبح نجما عالميا مثل كيليان مبابي متاحا في السوق".وأضاف: "إذا كانت هناك فرصة لحسم الصفقة، وإذا كان عقد مبابي يتماشى مع الميزانيات وطريقة إدارة النادي، فيجب أن يكون ليفربول مهتما، بقدر ما أنا مهتم أيضا بالصفقة".وتابع: "سنرى ما سيحدث.. لكن من حيث الأسلوب، فإن طريقة لعب يورجن كلوب هجومية، وهذا سيناسب مبابي، سترغب الأندية الخمسة أو الستة الكبرى في العالم، دائما، في التنافس على ضم مبابي.. وليفربول موجود ضمن هذه المجموعة".واختتم، "على مدى السنوات القليلة الماضية، قال الناس: "إن الخطوة التالية لمبابي هي ريال مدريد.. لكن ليفربول كان موجودا أيضا في السباق على جود بيلينجهام.. لا أفهم لماذا لن يتمكن ليفربول من ضم كيليان، إذا كانت الصفقة تناسبهم".جارناتشو لاعب الشهر في يونايتدنجح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح مانشستر يونايتد، في التتويج بجائزة جديدة تتعلق بالأداء الذي قدمه في نهاية العام الماضي مع فريقه الإنجليزي.وأعلن مانشستر يونايتد، عبر حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، تتويج جارناتشو بجائزة أفضل لاعبي الفريق في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.وأشار إلى مشاركة جارناتشو في 8 مباريات على مدار الشهر الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.وكان الدولي الأرجنتيني، البالغ من العمر 19 عاما، لعب دورا في عودة يونايتد الدرامية أمام أستون فيلا في جولة البوكسينج داي، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 3-2.وحصد جارناتشو جائزة لاعب الشهر بناء على تصويت الجماهير، إذ حصل على 64 % من الأصوات، متفوقا على جوني إيفانز وكوبي ماينو.ولأول مرة هذا الموسم، ينجح لاعب في مانشستر يونايتد في الفوز بالجائزة لشهرين متتاليين، ليؤكد جارناتشو مدى ثباته على مستواه المميز في الفترة الأخيرة. -(وكالات)