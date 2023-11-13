بوكيتينو يعتذر عن تصرفه.. وجوارديولا يشيد بتشيلسي بعد تعادل جنوني

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مدن - قدم مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، اعتذارًا لمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا والحكم أنتوني تايلور، بعد لحظته الغاضبة خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 4-4 مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.واضطر تشيلسي إلى العودة من الخلف ثلاث مرات خلال التعادل، حيث سجل له لاعب مانشستر سيتي السابق كول بالمر ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، لينتزع نقطة لفريقه.لكن المواجهة المذهلة انتهت بطريقة غاضبة حيث اقترب بوكيتينو، الذي شعر أن تايلور حرم فريقه من فرصة تسجيل هدف بعد إطلاق صافرة النهاية، من الحكام بغضب واضطر طاقمه المعاون إلى إبعاده.كما ترك بوكيتينو جوارديولا ينتظر مصافحته، لكنه عاد في النهاية إلى النفق دون أن يتبادل المجاملات مع مدرب منافسه.وقال بوكيتينو الذي تم إشهار البطاقة الصفراء في وجهه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "أحتاج إلى الاعتذار لأنتوني والحكام والحكم الرابع، في تلك اللحظة، شعرت أنه ربما يستطيع رحيم سترلينج التقدم ليسجل الهدف الخامس".وأضاف: "أنا أستحق أن يتم إنذاري لأنني تجاوزت الحد. إنها ليست صورة جيدة بالنسبة لي ولكرة القدم، هذا النوع من السلوك، أريد أن أعتذر له (جوارديولا) أيضًا لأنني لم أره في هذه اللحظة".ومضى بوكيتينو في الإشادة بفريقه لإظهار "شخصيته" خلال المباراة، وقال إن لاعبيه أظهروا أنهم قادرون على السيطرة على فريق من الطراز الرفيع، وأردف: "لقد أظهرنا الشخصية والعقلية". أظهرنا أن لدينا أيضًا الأدوات - ضد فريق مثل سيتي - للسيطرة وخلق الفرص. ما زلنا بعيدين عن الجدول. لكن الآن هناك ضجيج مختلف في الملعب وهذا النوع من الأداء يمكننا استثماره حقًا للمستقبل".وواصل: "أنا فخور جدا. سعيد للغاية، وأعتقد أن اللاعبين يستحقون التقدير الكامل لأن الأداء كان مذهلاً. نحن نواجه فريقًا يعتبر بالنسبة لي أفضل فريق في العالم".وتابع: "بالطبع، هناك دائمًا أشياء يجب تحسينها، ولكن هكذا هي العملية عندما تريد بناء رحلة وتريد بناء مشروع من الصفر، المباراة كانت مذهلة، ولهذا السبب فإن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأكثر روعة في العالم".وزاد: "الجميع يريد المشاركة في مباريات مذهلة، من الصعب التحدث لأن الجميع يريد أن يقول كم كانت المباراة مثيرة. مانشستر سيتي هو أفضل فريق في العالم وتشيلسي كان شجاعًا وحاول الحصول على النقاط الثلاث".في الجهة المقابلة، أعرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن رضاه على نتيجة التعادل، وقال: "لقد كانت مباراة ممتعة، وسعى الفريقان للفوز. لم أكن أتوقع شيئا مختلفا، تشيلسي يملك لاعبين رائعين".وأضاف: "نعلم أنهم يلعبون دائما بشكل جيد ضد الفرق الكبرى، لقد كان من الصعب مجاراتهم، وكان لديهم جودة من جانب كول بالمر وميخايلو مودريك، كان من الصعب على لاعبينا المراوغة والركض للسيطرة على المباراة، لقد كانوا (تشيلسي) عدوانيين".وأكمل: "كان لدينا زخم أثناء المباراة في هجمتين أو ثلاث في موقف واحد لواحد، ولم نتمكن من إنهائها... كانت الأمور صعبة".وواصل: "مباراة صعبة، لكنها نتيجة عادلة، أهنئ الفريق، دخلنا فترة الاستراحة وتأهلنا في دوري أبطال أوروبا، وسنعود بعد التوقف بمواجهة قوية أمام ليفربول، لا أعرف متوسط المحاولات على المرمى، لكن في النهاية حاول الفريقان القيام بذلك، وفعلا ما يتعين عليهما القيام به".وأكد رودريجو لاعب فريق مانشستر سيتي، أن فريقه سيواصل القتال، وأعرب عن شعوره بالإحباط بعدما فقد الفريق نقطتين ثمينتين في صراعه على التتويج بلقب الدوري، خاصة وأن الفريق كان قريبا من الفوز باللقاء.وقال رودريجو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "أعتقد أننا كنا قريبين جدًا من الفوز بالمباراة، وهذا يصيبنا بالإحباط، لدينا إحساس بعض الشيء عندما لا نكون أنفسنا، ولكن النتيجة هو أننا كنا نريد الفوز، هذا مهم، وكنا نعرف ما نريده لتحقيق الفوز".وأردف: "في هذا الوقت نواصل الدفع، في بعض الأحيان كرة القدم تكون كذلك، وعلينا النظر للأمام، ونصلح بعض الأخطاء، كفريق نحن ندعم بعضنا البعض، وسنستمر في التقدم، سنواصل الاستمرار، سندخل فترة المباريات الدولية، ونحن نتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة، نريد الاسترخاء ثم العودة".ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق نقطة أمام ليفربول وأرسنال، صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما يتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.على صعيد آخر، أشار مدرب ليفربول يورجن كلوب، إلى الصعوبات التي واجهت فريقه في الفوز على برينتفورد 3-0 أول من أمس.وسجل محمد صلاح هدفين وأضاف ديوجو جوتا الهدف الثالث، في مباراة لم تكن سهلة على ليفربول كما توحي النتيجة.وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "منذ أكثر من 20 عامًا عندما بدأت مسيرتي، كنت أرغب في إنشاء فريق لا يرغب أحد في اللعب ضده، وقد واجهنا هذا الفريق اليوم".وأضاف: "إنه جنون! هذه التعويذة، كان لديهم ست ركنيات متتالية فكرت.. يا إلهي. لكننا دافعنا بشغف كبير في تلك اللحظة، وكانت الأهداف التي سجلناها رائعة".وتابع: "أهداف رائعة وأداء الأفضل، معدل عمل داروين نونيز على سبيل المثال كان لا يعلى عليه. كان الشبان هناك من أجل الكرات الثانية. لقد كانت مباراة صعبة ضد خصم كبير لذلك أنا سعيد حقًا بالأداء والنتيجة، الفريق فريق جيد حقًا. الشبان الذين كانوا على مقاعد البدلاء اليوم استمتعوا به كثيرًا. جاء جيمس ماكونيل ومن الواضح أنه استمتع بالأمر حقًا أيضًا! يوم جيد".وأشاد كلوب بأداء لاعبه الياباني واتارو إندو قائلا: ""كان أداء إندو في القمة. لقد أنقذ حياتنا في لحظات عديدة وكان منضبطًا للغاية. الكثير من اللحظات الجيدة. جعلت الرياح الحياة صعبة وضغطوا علينا لذا كانت هناك لحظات صعبة، لكنه كان جيدًا حقًا".وعن مباراة فريقه المقابلة بعد انتهاء فترة التوقف الدولية أمام مانشستر سيتي، قال كلوب: "في الواقع، إنها ليست ما أفكر فيه. هؤلاء الشبان الذين لعبوا اليوم يحتاجون إلى التعافي، وآمل أن يحصلوا على ذلك قبل المباريات مع منتخبات بلدانهم وآمل أن يعودوا بصحة جيدة ثم يمكننا المحاولة ضد مانشستر سيتي. الأمر يتعلق برد الفعل (على الهزائم) وكان رد الفعل اليوم رائعًا".أما البرتغالي ديوجو جوتا، فقد عبر عن سعادته لمساهمته في فوز ليفربول، بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه من تسديدة قوية.وقال جوتا في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "من الجيد دائمًا العودة إلى آنفيلد وتحقيق الفوز. كان من المهم أن نغادر بالنقاط الثلاث".وعن ثبات مستوى صلاح ووصوله إلى الهدف رقم 200 في الكرة الإنجليزية (198 هدفا مع ليفربول وهدفان مع تشيلسي)، قال جوتا: "إنه موجود دائمًا، ويشكل تهديدًا للأهداف، ويخلق الفرص وهو مهم حقًا بالنسبة لنا كما يعلم الجميع. تهانينا له على هدفه رقم 200".وأضاف: "نحن لاعبون مختلفون بشكل واضح ونحاول أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الفريق. هذا ما نريد الاستمرار في القيام به".وحول السباق على اللقب، صرح اللاعب البرتغالي: "ما يزال الوقت مبكرا. نحن بحاجة إلى مواصلة الفوز حتى نتمكن من خوض معركة اللقب حتى النهاية. إنه طريق طويل".وواصل: "لا تعرف أبدًا ما سيحدث. ما تزال الموسم في بدايته واللاعبون يقاتلون من أجل أنديتهم. هذا ما نحب أن نراه. ونأمل أن نصل إلىهناك في النهاية". - (وكالات)