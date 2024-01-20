بونجاح ينقذ الجزائز من الخسارة أمام بوركينا فاسو في الوقت القاتل

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سجل بغداد بونجاح هدفين ليعوض منتخب الجزائر تأخره مرتين ويتعادل 2-2 مع بوركينا فاسو اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار.وعزز منتخب بوركينا فاسو صدارته للمجموعة بأربع نقاط، بينما رفعت الجزائر رصيدها لنقطتين في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن أنجولا قبل مباراته مع موريتانيا متذيل الترتيب في وقت لاحق اليوم.وشهدت النصف ساعة الأولى سيطرة من جانب الجزائر بحثا عن الهدف الأول، وجاءت أولى الفرص بتسديدة من يوسف بلايلي في الدقيقة 11 تصدى لها إيرفي كوفي حارس بوركينا فاسو بنجاح.وعلى عكس سير المباراة، وضع محمد كوناتي بوركينا فاسو في المقدمة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما تلقى تمريرة طويلة حولها بضربة رأس قوية في الشباك.وأدرك بونجاح التعادل للجزائر في الدقيقة 51 بعد تسديدة قوية من ركلة ثابتة نفذها بلايلي لترتطم بالدفاع لتصل إلى مهاجم السد القطري الذي سدد من مدى قريب في الشباك.وأعاد برتران تراوري بوركينا للمقدمة مجددا في الدقيقة 71 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد لوجود خطأ على ريان آيت نوري ضد عيسى كابوري.وأدرك بونجاح التعادل للجزائر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية ارتقى لها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.ويختتم منتخب بوركينا مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي منتخب الجزائر بنظيره موريتانيا في اليوم ذاته.