بيان من الاتحاد الإنجليزي ضد سيتي بعد واقعة الحكم

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اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مانشستر سيتي بالفشل في السيطرة على لاعبيه خلال التعادل 3-3 مع توتنهام هوتسبير، يوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وأحاط عدد من لاعبي سيتي بالحكم سيمون هوبر قرب نهاية المباراة بعد أن أوقف اللعب أثناء انطلاق جاك غريليش نحو المرمى بسبب خطأ على إرلينغ هالاند أثناء بناء الهجمة بعد أن لوح سابقا باستكمال اللعب.وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان يوم الاثنين: وجهنا اتهاما لمانشستر سيتي بخرق القواعد بعد أن أحاط لاعبوه بالحكم خلال مباراة بالدوري الممتاز ضد توتنهام. فشل النادي على ما يبدو في الدقيقة 94 في السيطرة على لاعبيه ليتصرفوا بطريقة غير لائقة.وأمام سيتي مهلة حتى يوم الخميس للرد على الاتهام.وتراجع فريق المدرب بيب غوارديولا إلى المركز الثالث في الترتيب بعد هذا التعادل متأخرا بثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر وسيحل ضيفا على أستون فيلا في المباراة القادمة، يوم الأربعاء.