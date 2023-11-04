السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بيتي يدعو آرسنال لتجنب التعاقد مع ديمبيلي

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لاعب باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي -(من المصدر)
مدن - حث نجم آرسنال السابق إيمانويل بيتي، النادي اللندني على تجنب التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي في كانون الثاني (يناير) المقبل، حيث يتطلع الفريق إلى تحسين خياراته الهجومية.اضافة اعلان
ويأمل فريق المدرب ميكيل أرتيتا، في المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكانت هناك إشاعات تدور حول لاعبين جدد محتملين.
لكن بيتي، الذي انضم إلى آرسنال من موناكو في العام 1997، قال: "إن ديمبيلي لن يكون مناسبًا لفريق شمال لندن، بينما اقترح مهاجمًا آخر سيكون التوقيع معه جيدا في فترة الانتقالات الشتوية حسب وصفه".
وقال بيتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "عثمان ديمبيلي يعاني لأنه يتعرض لضغوط هائلة في باريس سان جيرمان، إنه يهدر الفرص في العديد من المناسبات ولا يسجل الأهداف. لقد كانت بداية صعبة بالنسبة له، لذلك لا أستطيع أن أنصح بتعاقد آرسنال معه".
وأضاف: "أنا معجب كبير بإيفان توني. لقد قام بعمل رائع مع برينتفورد منذ تأهلهم من التشامبيونشيب، ولست مندهشا من أنهم يعانون من دونه، حتى لو فازوا على تشيلسي في عطلة نهاية الأسبوع".
وتابع: "برينتفورد ليس الفريق ذاته من دون توني والإضافات التي يجلبها، أهدافه وعقليته وسلوكه. من سيحصل على توني في كانون الثاني (يناير)، إذا رحل، فسوف يحصل على صفقة كبيرة. إذا كان لدى آرسنال فرصة للتعاقد معه، فيجب عليه أن يسعى وراءه".
وأعلن مدير برينتفورد توماس فرانك، أنه يريد بقاء توني في فريقه "إلى الأبد"، وسط معركة محتملة لتوقيعه من آرسنال وتشيلسي، وهو فريق آخر لعله بيتي.
وفاز بيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز مع آرسنال في موسمه الأول العام 1998، حيث لعب 118 مباراة للنادي قبل أن يغادر إلى برشلونة في العام 2000. وفي العام التالي عاد إلى لندن لينضم إلى تشيلسي، حيث بقي حتى العام 2004.
وديمبيلي (26 عامًا)، هو لاعب سابق آخر في برشلونة، غادر للانضمام إلى باريس سان جيرمان في الصيف مقابل 50.4 مليون يورو (43.7 مليون جنيه إسترليني)، لكنه فشل التأثير على فريقه الجديد، ما دفع ذلك البعض إلى التكهن بأنه قد يغادر باريس في وقت قريب، رغم أن عقده يمتد حتى العام 2026.
ويعتقد بيتي (53 عامًا)، أيضًا أن موهبة وولفرهامبتون بيدرو نيتو قد لا تكون إضافة ضرورية لآرسنال، وقال: "بيدرو نيتو هو شاب محتمل. لم يسجل العديد من الأهداف، لكنه قدم سبع تمريرات حاسمة هذا الموسم. لعب نيتو 100 مباراة مع وولفرهامبتون بالفعل، وقدم 17 تمريرة حاسمة".
وأردف: "إنه احتمال مثير وحيوي، إنه لاعب جيد يلعب مع منتخب بلاده، لكنني لست متأكدًا مما إذا كان آرسنال في حاجة إليه، لقد شعرت بالاستياء عندما تعاقد سيتي مع جيريمي دوكو لأنه كان من الممكن أن يلعب مع آرسنال. فكرت في  الشيء نفسه، عندما غادر ألان سانت ماكسيمين نيوكاسل للذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأنه كان من الممكن أن يكون مفيدًا لآرسنال أيضًا".
وواصل: "في الوقت الحالي، يحتاج آرسنال إلى لاعب خط وسط آخر لأنه يعاني من الإصابات. لقد أصيب توماس بارتي لفترة طويلة منذ وصوله، ولا يستطيع جورجينيو لعب كل مباراة، وقد عاد إميل سميث رو للتو. أعتقد أيضًا أن مارتن أوديجارد  يبدو مرهقًا بعض الشيء".
واستطرد: "آرسنال بحاجة إلى لاعب خط وسط جيد. أحب أن أرى لاعبًا مثل جود بيلينجهام، شخص يبدع ويبني اللعبة ويسجل ويصنع كل شيء آخر في خط الوسط. إنه صفقة أحلامي، لكن آرسنال يحتاج إلى شخص مثله". - (وكالات)
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