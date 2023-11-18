السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بيت يافا يواصل سيطرته على ألقاب "الريشة الطائرة"

b5f35aa7-6f4d-45e2-9c7d-0148c0e8368d
بيت يافا يواصل سيطرته على ألقاب "الريشة الطائرة"
عمان- واصل فريق بيت يافا سيطرته على الألقاب المحلية في رياضة الريشة الطائرة، بعد فوزه بلقب بطولة كأس الأردن أول من أمس للمرة الرابعة على التوالي، بالبطولة التي أقيمت في صالة مؤتة بمدينة الحسين للشباب، ليؤكد سطوته على البطولات التي نظمها اتحاد اللعبة خلال الأعوام الماضية.اضافة اعلان
وشارك في البطولة 50 لاعبا من 13 ناديا من أندية الدرجتين الأولى والثانية، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، وهي: بيت يافا، الكتة، نادي مدينة الحسين للشباب، كفريوبا، بشرى، دير السعنة، كفر راكب، كفر الماء، كفر عوان، جديتا، كفر ابيل، الأشرفية وأقصى جرش. وجاء فوز بيت يافا بثاني ألقابه المحلية خلال العام الحالي، بعد تغلبه في المشهد الختامي على نادي الكتة بمنافسات الفردي 2-0 والزوجي بالنتيجة ذاتها، فيما تفوق في الدور الأول على نادي مدينة الحسين للشباب، ومن ثم على نادي كفر عوان.
ومثل نادي بيت يافا في البطولة اللاعبون: بهاء الدين الشنيك، عز الدين أبو عرة، نزار دلالعة، أيهم عبد الدين وأيهم دلالعة، علما بأن لقب "الفردي" جاء عبر اللاعب عبد الدين، والزوجي عن طريق اللاعب ذاته والشنيك، علما بأن اللاعب الدولي البالغ من العمر 25 عاما بهاء الشنيك، هو مدرب الفريق.
وافتتح نادي بيت يافا الموسم الحالي بفوزه بلقب كأس الكؤوس خلال شهر آذار (مارس) الماضي، على فريق الكتة، فيما يستعد الفريق لخوض آخر منافسات الموسم المتمثلة ببطولة دوري الدرجة الأولى خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، سعيا للمحافظة على اللقب والظفر به للموسم الخامس على التوالي.
وذكر رئيس نادي بيت يافا نشأت دلالعة، أن السبب الرئيسي في سيطرة فريقه على ألقاب الريشة الطائرة المحلية، هو الاهتمام الكبير الذي يوليه النادي بلاعبيه، موضحا أن مكافآت الإدارة للاعبين بعد الفوز بلقب الكأس بلغت 850 دينارا، علما بأن جائزة البطل من الاتحاد هي 400 دينار.
وبين دلالعة في حديثه لـ "الغد"، أن النادي يسعى إلى تأمين جميع متطلبات الفريق، إضافة إلى عدم انقطاع التدريبات خلال العام، بحثا عن تطوير مستوى اللعبة وزيادة قاعدتها في المملكة، موضحا أن النادي يعاني من قلة الدعم الذي يتحصل عليه من الاتحاد وغيره. 
وأضاف: "سنواصل تحضيراتنا لبطولة الدوري بحثا عن الفوز باللقب مجددا، وسيغادر الفريق خلال الأيام المقبلة اللاعب عز الدين أبو عرة، لخوض معسكر تدريبي في ماليزيا لمدة أسبوعين، من أجل اكتسابه خبرات إضافية، والعودة للمشاركة مع بيت يافا ببطولة الدوري".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1700300987511548600

"النشامى" أمام "الأخضر".. سجل "رسمي" مثالي و8 هزائم ودية

منذ 48 دقيقة
كرة اليد

خسارة ثانية لناشئي “اليد” بالبطولة العربية

منذ 49 دقيقة
1700326596952608800

عمان يتوج بلقب كأس الأردن للسيدات بكرة اليد

منذ 50 دقيقة
1700325760642566900

"الأولمبي" يخسر اختبار السعودية وسط أخطاء تحكيمية

منذ 52 دقيقة
1700303614531662100

منتخب الكرة يطوي صفحة طاجيكستان ويستعد للسعودية

منذ 53 دقيقة
1700309262061924500

منتخب الشباب يلتقي نظيره اللبناني اليوم

منذ 53 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

واشنطن تهدد الأردن لهذه الأسباب

ماهر أبو طير |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (4)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل اقتصادية مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

وقفات مع مقال الملك في "واشنطن بوست"

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

غزة درس موجع يستوجب الرشد

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات | منذ2 ساعة
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات | منذ2 ساعة
شعار "لواء الباقر" الذي يعمل بسورية - (المصدر)

ما هو "لواء الباقر" الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

ترجمات | منذ2 ساعة
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023

مؤامرة الصمت

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 