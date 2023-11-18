بيت يافا يواصل سيطرته على ألقاب "الريشة الطائرة"

مهند جويلس

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عمان- واصل فريق بيت يافا سيطرته على الألقاب المحلية في رياضة الريشة الطائرة، بعد فوزه بلقب بطولة كأس الأردن أول من أمس للمرة الرابعة على التوالي، بالبطولة التي أقيمت في صالة مؤتة بمدينة الحسين للشباب، ليؤكد سطوته على البطولات التي نظمها اتحاد اللعبة خلال الأعوام الماضية.وشارك في البطولة 50 لاعبا من 13 ناديا من أندية الدرجتين الأولى والثانية، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، وهي: بيت يافا، الكتة، نادي مدينة الحسين للشباب، كفريوبا، بشرى، دير السعنة، كفر راكب، كفر الماء، كفر عوان، جديتا، كفر ابيل، الأشرفية وأقصى جرش. وجاء فوز بيت يافا بثاني ألقابه المحلية خلال العام الحالي، بعد تغلبه في المشهد الختامي على نادي الكتة بمنافسات الفردي 2-0 والزوجي بالنتيجة ذاتها، فيما تفوق في الدور الأول على نادي مدينة الحسين للشباب، ومن ثم على نادي كفر عوان.ومثل نادي بيت يافا في البطولة اللاعبون: بهاء الدين الشنيك، عز الدين أبو عرة، نزار دلالعة، أيهم عبد الدين وأيهم دلالعة، علما بأن لقب "الفردي" جاء عبر اللاعب عبد الدين، والزوجي عن طريق اللاعب ذاته والشنيك، علما بأن اللاعب الدولي البالغ من العمر 25 عاما بهاء الشنيك، هو مدرب الفريق.وافتتح نادي بيت يافا الموسم الحالي بفوزه بلقب كأس الكؤوس خلال شهر آذار (مارس) الماضي، على فريق الكتة، فيما يستعد الفريق لخوض آخر منافسات الموسم المتمثلة ببطولة دوري الدرجة الأولى خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، سعيا للمحافظة على اللقب والظفر به للموسم الخامس على التوالي.وذكر رئيس نادي بيت يافا نشأت دلالعة، أن السبب الرئيسي في سيطرة فريقه على ألقاب الريشة الطائرة المحلية، هو الاهتمام الكبير الذي يوليه النادي بلاعبيه، موضحا أن مكافآت الإدارة للاعبين بعد الفوز بلقب الكأس بلغت 850 دينارا، علما بأن جائزة البطل من الاتحاد هي 400 دينار.وبين دلالعة في حديثه لـ "الغد"، أن النادي يسعى إلى تأمين جميع متطلبات الفريق، إضافة إلى عدم انقطاع التدريبات خلال العام، بحثا عن تطوير مستوى اللعبة وزيادة قاعدتها في المملكة، موضحا أن النادي يعاني من قلة الدعم الذي يتحصل عليه من الاتحاد وغيره.وأضاف: "سنواصل تحضيراتنا لبطولة الدوري بحثا عن الفوز باللقب مجددا، وسيغادر الفريق خلال الأيام المقبلة اللاعب عز الدين أبو عرة، لخوض معسكر تدريبي في ماليزيا لمدة أسبوعين، من أجل اكتسابه خبرات إضافية، والعودة للمشاركة مع بيت يافا ببطولة الدوري".