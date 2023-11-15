بيكهام: ميسي "هدية" للولايات المتحدة والدوري الأميركي

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اعتبر البريطاني ديفيد بيكهام المشارك في ملكية نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم في حديث لوكالة فرانس برس على هامش مباراة ضمن كأس العالم للكريكيت في بومباي، أن التعاقد مع بطل مونديال قطر العام الماضي الأرجنتيني ليونيل ميسي كان هدية للولايات المتحدة والدوري.وأضاف نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان وميلان الإيطالي السابق: عندما يخبرني أحدهم أنّ ليونيل ميسي يلعب مع إنتر ميامي، لا أستطيع أن أصدّق ذلك حتى الآن.وتابع: بصفتي مالكًا، أنا فخور جدًا بوجود أفضل لاعب في العالم في الفريق. كنا نعلم أن جلب ليو إلى الولايات المتحدة، وليس فقط إلى ميامي، كان بمثابة هدية للولايات المتحدة والدوري الأميركي لكرة القدم.وأردف بيكهام الذي اعتزل عام 2013: لأن شخصًا مثله يغير قواعد اللعبة، فهو مصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين. لهذا السبب أردنا ليو في الفريق. بالطبع، نريد أيضًا الفوز بالألقاب، لنكون أفضل فريق في البطولة. لكن أحد أسباب التعاقد معه هو أن يكون مصدر إلهام للجيل القادم من اللاعبين في الولايات المتحدة.