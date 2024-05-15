الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"بيلا" يسعى لإخماد توهج "بترا".. و"أرابيلا" لتعميق جراح "رم"

1715774628824444500
لاعب أرابيلا إيمانويل ايغ بوتا يحاول اختراق سلة فريق أيلة - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان – تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من ذهاب المرحلة الأولى لبطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة" بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا "بيلا" و"بترا" عند الساعة 7 مساء، تليها مواجهة فريقا "أرابيلا" و"رم" عند الساعة 9 مساء.اضافة اعلان
وتستكمل الجولة يوم غد في المكان نفسه، حيث يحل فريق "فيلادلفيا" ضيفا ثقيلا على فريق "أيلة" عند الساعة 7 مساء، ويلعب المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما "الصقور" مع فريق "جراسا" عند الساعة 9 مساء.
ويتصدر فريق "جراسا" جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة عن "بترا"، الذي يأتي ثانيا  بالرصيد النقطي نفسه، وتحتل فرق "الصقور" و"فيلادلفيا" و"بيلا" و"أرابيلا" المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل فريق، فيما يتذيل فريقا "رم" و"أيلة" جدول الترتيب برصيد نقطتين من خسارتين. 
وحسب النظام، تلعب الفرق الثمانية فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين خلال المرحلة الأولى، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، سعيا إلى ترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة".
ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة في المرحلة الثالثة "قبل الأخيرة" لتحديد هوية الفريقين المتنافسين على اللقب والمركز الثالث، حيث يتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
بيلا وبترا.. مواجهة واعدة 
يعتمد فريق "بيلا" بقيادة مدربه عبدالله أبو قورة على قدرة أحمد حسونة كصانع للألعاب، ليتلقى مساعدة ضرورية من أحمد الحموري ونبيل أبو شريخ في الأطراف، على أن يقوم المحترف الأميركي ديفين غلميرو بدور مساند في عمليتي اللم الدفاعي والهجومي حتى يحظى نبيل كتخدا بالهدوء والتركيز المنشود تحت السلتين. ويمتلك "بيلا" خيارات جيدة في دكة بدلائه بوجود اللاعبين، غيث الفرج وسلطان بسام وزيد خوري وعمر نشواتي وعبدالكريم أبو صعب ومحمد كتخدا وعبدالله خضر وعلاء حسيني، بانتظار التحاق لاعب ارتكازه العملاق محمد شاهر إلى صفوفه مع انتهاء تجربته الاحترافية في الدوري العراقي.
وفي الناحية المقابلة، يسعى يوسف أبو بكر المدير الفني لفريق "بترا" إلى مواصلة عروضه القوية بقيادة مثالية لألعابه من "ماكينة التسجيل" فريدي إبراهيم، وبإسناد من محمد الشمالي وعمار بسطامي حول القوس مع عدم وصول أمير عيد حتى الآن للالتحقاق بصفوف الفريق، إلى جانب التحركات النشطة للاعبين خالد أبو عبود والمحترف الأميركي ماغي تحت السلتين، فيما ستكون أوراق "بترا" على "الدكة" محصورة باللاعبين، باسل أبو عبود وجلال بسطامي ويزيد حجازي وعبدالله العكش وليث شتات وعلاء حزام لإشراكهم طبقا للظروف الفنية للمباراة. 
أرابيلا ورم.. طموح مشترك 
قدم فريق "أرابيلا" بقيادة مدربه د.إبراهيم العصعوص، دلائل قوية على امتلاكه العناصر المؤثرة لبلوغ أدوار متقدمة بالبطولة في ظل الفاعلية الكبيرة لمحترفيه الأميركيين ايمانويل إيغ بوتا وديمونتا هاريس، بإسناد من يوسف شتات وناصر إنزور وإبراهيم النصر في مختلف مراكز اللعب، مع امتلاك الفريق مرونة تكتيكية على "البنش" بوجود اللاعبين، أحمد أبو راشد وعمار عمري وسامر أبو عصعوص وخلدون جبارة ومصطفى منصور وعمار الشريقي وموسى السطري ويوسف البربري وعلاء يعقوب ويوسف ريحان، والذين سيكونون جاهزين للمشاركة طبقا لظروف المباراة والرؤية الفنية للجهاز التدريبي.
في المقابل، يأمل مدرب فريق "رم" محمد حمدان، أن يكون لاعبوه في "الفورمة" لتحقيق أول انتصار له في البطولة المحلية، حيث من المتوقع أن يجدد اعتماده على قدرات محترفه الأميركي هنتر ستريت في صناعة اللعب وتدوير الكرة مع أشرف الهندي وهاني الفرج حول القوس، إلى جانب تواجد محمد ناصر الدين ومحمود الهزايمة تحت السلتين، وسيكون "رم" مطالبا بتطبيق مبدأ المداورة من خلال منح لاعبي "دكة البدلاء" أدوار لعب أكبر خلال اللقاء، والتي تضم كلا من: منير ادعيس وسلطان اللوزي وفيصل أبو سالم وخالد الظاهر وعبدالله الزعبي وسعيد الخوالدة وأحمد الخطيب ومحمد علاونة، بانتظار التحاق هاشم عباس بصفوف الفريق.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1715805364525663300

"ريمونتادا" الفيصلي على سحاب تؤجل حسم اللقب

منذ 9 دقيقة
1715782574924704200

الحلواني أول الباحثين عن الميداليات في بطولة آسيا للتايكواندو

منذ 11 دقيقة
1715780173124588600

القيسي يدافع عن حزام منظمة "محاربو الإمارات" أمام السويدي بارك

منذ 12 دقيقة
Untitled-1

منال طه.. صولات تنافسية وتحكيمية وإدارية في ملاعب "الطائرة" والسكواش

منذ 13 دقيقة
1715780173184588800

"رابطة اللاعبين" تنظم النسخة الثالثة من سباق الجري

منذ 14 دقيقة
1715774628984444700

الإنجليزية يتخطى المقاولين ويظفر ببرونزية "سلة الناشئين"

منذ 15 دقيقة
افكار و مواقف

الأبعاد السياسية لرفع تصنيف الأردن الائتماني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أرقام مذهلة وناطقة أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

نصائح استثمارية

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
‏ناشطون في مخيم احتجاج في جامعة جورج واشنطن في واشنطن دعمًا للفلسطينيين في غزة الشهر الماضي - (أرشيفية)‏

على السياسيين عدم الضغط على الجامعات لتقمع الاحتجاجات الطلابية

ترجمات |منذ 28 دقيقة
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات |14 أيار 2024
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات |14 أيار 2024
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات |12 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة
 
 