"بيلا" يسعى لإخماد توهج "بترا".. و"أرابيلا" لتعميق جراح "رم"

خالد تيسير العميري

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عمان – تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من ذهاب المرحلة الأولى لبطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة" بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا "بيلا" و"بترا" عند الساعة 7 مساء، تليها مواجهة فريقا "أرابيلا" و"رم" عند الساعة 9 مساء.وتستكمل الجولة يوم غد في المكان نفسه، حيث يحل فريق "فيلادلفيا" ضيفا ثقيلا على فريق "أيلة" عند الساعة 7 مساء، ويلعب المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما "الصقور" مع فريق "جراسا" عند الساعة 9 مساء.ويتصدر فريق "جراسا" جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة عن "بترا"، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، وتحتل فرق "الصقور" و"فيلادلفيا" و"بيلا" و"أرابيلا" المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل فريق، فيما يتذيل فريقا "رم" و"أيلة" جدول الترتيب برصيد نقطتين من خسارتين.وحسب النظام، تلعب الفرق الثمانية فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين خلال المرحلة الأولى، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، سعيا إلى ترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة".ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة في المرحلة الثالثة "قبل الأخيرة" لتحديد هوية الفريقين المتنافسين على اللقب والمركز الثالث، حيث يتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.بيلا وبترا.. مواجهة واعدةيعتمد فريق "بيلا" بقيادة مدربه عبدالله أبو قورة على قدرة أحمد حسونة كصانع للألعاب، ليتلقى مساعدة ضرورية من أحمد الحموري ونبيل أبو شريخ في الأطراف، على أن يقوم المحترف الأميركي ديفين غلميرو بدور مساند في عمليتي اللم الدفاعي والهجومي حتى يحظى نبيل كتخدا بالهدوء والتركيز المنشود تحت السلتين. ويمتلك "بيلا" خيارات جيدة في دكة بدلائه بوجود اللاعبين، غيث الفرج وسلطان بسام وزيد خوري وعمر نشواتي وعبدالكريم أبو صعب ومحمد كتخدا وعبدالله خضر وعلاء حسيني، بانتظار التحاق لاعب ارتكازه العملاق محمد شاهر إلى صفوفه مع انتهاء تجربته الاحترافية في الدوري العراقي.وفي الناحية المقابلة، يسعى يوسف أبو بكر المدير الفني لفريق "بترا" إلى مواصلة عروضه القوية بقيادة مثالية لألعابه من "ماكينة التسجيل" فريدي إبراهيم، وبإسناد من محمد الشمالي وعمار بسطامي حول القوس مع عدم وصول أمير عيد حتى الآن للالتحقاق بصفوف الفريق، إلى جانب التحركات النشطة للاعبين خالد أبو عبود والمحترف الأميركي ماغي تحت السلتين، فيما ستكون أوراق "بترا" على "الدكة" محصورة باللاعبين، باسل أبو عبود وجلال بسطامي ويزيد حجازي وعبدالله العكش وليث شتات وعلاء حزام لإشراكهم طبقا للظروف الفنية للمباراة.أرابيلا ورم.. طموح مشتركقدم فريق "أرابيلا" بقيادة مدربه د.إبراهيم العصعوص، دلائل قوية على امتلاكه العناصر المؤثرة لبلوغ أدوار متقدمة بالبطولة في ظل الفاعلية الكبيرة لمحترفيه الأميركيين ايمانويل إيغ بوتا وديمونتا هاريس، بإسناد من يوسف شتات وناصر إنزور وإبراهيم النصر في مختلف مراكز اللعب، مع امتلاك الفريق مرونة تكتيكية على "البنش" بوجود اللاعبين، أحمد أبو راشد وعمار عمري وسامر أبو عصعوص وخلدون جبارة ومصطفى منصور وعمار الشريقي وموسى السطري ويوسف البربري وعلاء يعقوب ويوسف ريحان، والذين سيكونون جاهزين للمشاركة طبقا لظروف المباراة والرؤية الفنية للجهاز التدريبي.في المقابل، يأمل مدرب فريق "رم" محمد حمدان، أن يكون لاعبوه في "الفورمة" لتحقيق أول انتصار له في البطولة المحلية، حيث من المتوقع أن يجدد اعتماده على قدرات محترفه الأميركي هنتر ستريت في صناعة اللعب وتدوير الكرة مع أشرف الهندي وهاني الفرج حول القوس، إلى جانب تواجد محمد ناصر الدين ومحمود الهزايمة تحت السلتين، وسيكون "رم" مطالبا بتطبيق مبدأ المداورة من خلال منح لاعبي "دكة البدلاء" أدوار لعب أكبر خلال اللقاء، والتي تضم كلا من: منير ادعيس وسلطان اللوزي وفيصل أبو سالم وخالد الظاهر وعبدالله الزعبي وسعيد الخوالدة وأحمد الخطيب ومحمد علاونة، بانتظار التحاق هاشم عباس بصفوف الفريق.