الأحد 20 آب 2023
النسخة المطبوعة

بيلنغهام: أنا أفضل بعشر مرات مقارنة بالموسم الماضي

20230819_220510
جود بيلنغهام
أبدى الإنجليزي الدولي الشاب جود بيلنغهام سعادة بالغة بمساهمته في الريمونتادا التي حققها فريقه ريال مدريد أمام مضيفه ألميريا بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز مثير بثلاثية مساء السبت في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.اضافة اعلان

وتحدث بيلنغهام لمحطة تليفزيون ريال مدريد وقال: أحببت الريمونتادا ونضال الفريق، تعاني فرق كثيرة عندما تستقبل هدفاً مبكراً، لكن نحن لا، واصلنا اللعب بشكل جيد ولم يسيطر علينا الذعر، في نهاية المطاف، يمكننا القول إنها كانت مباراة مريحة.

وتقدم ألميريا بهدف عن طريق سيرخيو أريباس في الدقيقة الثالثة، غير أن الإنجليزي جود بيلنغهام سجل هدف التعادل للريال في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 60، عاد بيلنغهام ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يساهم في الهدف الثالث الذي سجله زميله البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 73.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، فيما يحتل ألميريا المركز العشرين والأخير بدون رصيد من النقاط.

وأضاف بيلنغهام: شاهدت انتفاضات ريال مدريد مرات عديدة على شاشة التلفزيون، أتذكر أني قلت لنفسي لن يتمكنوا من ذلك، لكنهم انتفضوا. الآن، أنا هنا، أعيش هذه التجربة، هناك الكثير من الصفاء والهدوء ولا نفكر في الهزيمة أبداً، نظرت إلى وجوه زملائي في الفريق ولم يكن الذعر يعلوها، حققنا الريمونتادا بفضل خبرتهم.

وأوضح: أنا سعيد للغاية، لكن الشيء الأكثر أهمية هو اللعب بشكل جيد والمساهمة، أعرف أن زملائي سيبحثون عني في الملعب، لكن الأمر لا يتعلق فقط بتسجيل الأهداف، أنا سعيد بالأهداف وبمساعدة الفريق على الفوز، ولكن عليّ العمل على جميع الجوانب.

وأشار: أنا أفضل كلاعب بعشر مرات مقارنة بالموسم الماضي. أنا سعيد للغاية مع هؤلاء اللاعبين وأتعلم كل يوم، المستوى هنا رفيع للغاية وأنا مثل الإسفنج أحاول استيعاب كل شيء من زملائي، وبفضل ذلك بدأت الموسم بشكل جيد، عليّ الاستمرار في مساعدة الفريق، أمامنا مباريات كثيرة وسأواصل العمل.

وتابع: أتمنى أن يستمتعوا بطريقتي في اللعب، أحب اللعب من أجلهم هذا مهم، على هامش النتيجة، يجب إظهار مودتنا لهم، إذا كانوا سعداء، فنحن جميعاً سعداء، أنا سعيد بالاستقبال وأريد مواصلة نشر السعادة.
الفيصلي ومعان

الفيصلي ينفرد بصدارة "المحترفين" بفوزه على معان برباعية 18 آب 2023

1692364799150271400

شباب الأردن والسلط يرفعان شعار الفوز في دوري المحترفين 18 آب 2023

1692367657690340300

"سلة السيدات" يخسر رهان إيران ويفقد فرصة المنافسة على البطاقة التأهيلية 18 آب 2023

التايكواندو - تعبيرية

تحديد موعد سفر "أشبال" و"كبار" التايكواندو إلى سراييفو وباريس 18 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
F3cOc8UWAAAJTXG

تحديد عقوبة تشافي بعد أحداث مباراة خيتافي

16 آب 2023
اقرأ أيضا
b5yxv5dzc3ekh71qwuma

النجم البرتغالي أوتافيو ينضم للنصر السعودي

منذ2 ساعة
247643

للمرة الأولى في تاريخها.. إسبانيا تحقق كأس العالم للسيدات

منذ3 ساعة
369632718_795520169244067_611951479316668982_n

الوحدات يقبل استقالة البوسني داركو

منذ4 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-19 at 10.03.30 PM

التعمري يسجل ثنائية ويقود مونبيليه لتجاوز ليون بالدوري الفرنسي

منذ24 ساعة
المهاجم البرازيلي نيمار

أمام 60 ألف متفرج.. الهلال السعودي يقدم نيمار

منذ24 ساعة
منتخبنا الوطني للناشئين لكرة الطائرة

"الناشئين" يخسر أمام السعودية في "طائرة" غرب آسيا

18 آب 2023
افكار و مواقف

ماذا بعد ذلك؟

جهاد المنسي |اليوم

الحماية الاجتماعية: حجر الزاوية للإصلاح الاقتصادي المنشود

أحمد عوض |اليوم

القول الفصل

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هي الدولة العربية الأقوى؟

سميح المعايطة |اليوم

نحو نخب جديدة قيد التصنيع

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1692521310812512900

‏كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات‏

ترجمات |منذ 58 دقيقة
1692521310742512500

السلطويون يمضون قدما

ترجمات |منذ 59 دقيقة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

إقالة محافظي "السلطة": مقدمة للتغيير أم لعبة داخلية؟‏

ترجمات |منذ 59 دقيقة
1692438512131032000

الحقيقة القاسية: هجوم المحاولة الأخيرة الأوكراني ‏يفشل

ترجمات |19 آب 2023
1692438512161032200

القوة الإيرانية الناعمة في كردستان العراق

ترجمات |19 آب 2023
1692285134619555900

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-2)

ترجمات |18 آب 2023
 