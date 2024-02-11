بيلينجهام يغيب عن ريال مدريد.. وأنشيلوتي يتغنى بالأداء أمام جيرونا

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مدن - أعلن ريال مدريد أمس، عن طبيعة إصابة لاعبه الإنجليزي، جود بيلينجهام، التي تعرض لها خلال الانتصار (4-0) على جيرونا، أول من أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وتعرض بيلينجهام للإصابة بعد التحام مع بابلو توري، لاعب جيرونا، ولم يستطع استكمال المباراة، ليدفع المدرب كارلو أنشيلوتي بزميله إبراهيم دياز بدلا منه، في الدقيقة 57.وفي هذا الصدد، قال بيان رسمي للنادي الملكي: "بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي لريال مدريد اليوم، تم تشخيص إصابة لاعبنا جود بيلينجهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر، وعودته تعتمد على مدى تعافيه".ومن جانبها، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مدة غياب بيلينجهام ستكون أسبوعين على الأقل، ما يعني غيابه عن مواجهة لايبزج في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما سيسعى الدولي الإنجليزي للحاق بالإياب.وبفوزه أمس، رفع الميرينجي رصيده إلى 61 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، بفارق 5 نقاط عن جيرونا الوصيف.ووصف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، المباراة التي قدمها فريقه أمام جيرونا بـ"المتكاملة".وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي احتضنها ملعب "سانتياجو برنابيو": "هي المباراة الأفضل في الموسم. لعبنا مباراة متكاملة من جميع الأوجه، على المستوى الدفاعي، والاستحواذ على الكرة، والتحولات.. كل شيء كان جيدا. لعبنا المباراة بتواضع. الحاجة للفوز زادت من الالتزام الدفاعي للفريق، والجميع دافع بشكل جيد، كما أننا نجحنا في استغلال قدراتنا الهجومية في الأمام".وأضاف: "أن تكون متواضعا، هو أنك لا تجد صعوبة في الركض كثيرا عندما لا تكون الكرة بين قدميك. لدي فريق يمتلك قدرات استثنائية بالكرة. والتضحية من الجميع كانت مثالية، بمن فيهم الذين صنعوا الفارق. هذا هو التواضع".وقلل المدرب الإيطالي من مسألة المستوى المميز الذي يقدمه الفريق، والذي أصبح يتصدر به جدول الترتيب الآن بفارق 5 نقاط عن جيرونا، وقال في هذا الصدد "أقدم عملي قدر استطاعتي. ما أحاول فعله هو إخراج أفضل أداء من هذه القائمة، ومن هؤلاء اللاعبين. هذه المجموعة تمنحني حافزا كبيرا. أحترم اللاعبين كثيرا، فهم كلمة السر في كل شيء. عندما تكون هناك جودة، فعليك استخراجها، ووضعها في القالب الجماعي للفريق".كما تطرق صاحب الـ64 عاما للحديث عن نجم الفريق، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي تألق في اللقاء بتسجيل هدف التقدم وصناعة اثنين، والمساهمة في ثالث.وأوضح: "فينيسيوس قدم مباراة من الطراز الأول. فينيسيوس لاعب مهم للغاية. عندما يلعب بهذه الطريقة، بهذا المستوى، وبهذا الأداء، فهو اللاعب الأفضل في العالم".وحرص أنشيلوتي على دعم لاعبه التركي أردا جولر، الذي شارك بديلا.ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن أنشيلوتي أعجب بتصرف جولر، عقب حصوله على ركلة جزاء أمام جيرونا.وكان اللاعب التركي قد طالب بتنفيذ ركلة الجزاء، لكن خوسيلو تمسك بتسديدها، قبل أن يهدرها.ورغم موقف خوسيلو، ذهب جولر إليه لتشجيعه بعد إضاعته الركلة.وكشفت الشبكة أن أنشيلوتي، بدوره، توجه بشكل خاص إلى جولر عقب المباراة، وهنأه على مستواه، وعلى عدم غضبه من إصرار خوسيلو على تسديد ضربة الجزاء.وحرص أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على رد المجاملة التي حصل عليها من ميشيل سانشيز، مدرب جيرونا.وقال ميشيل، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم نكن على مستوى ريال مدريد.. حاولنا أن نلعب على قدم المساواة، لكن مع لعب الريال على أعلى مستوى، لم نستطع أن نصل إليهم".وأضاف: "ليس هناك شيء يمكن انتقاده في فريقي، لسنا على هذا المستوى.. هذا يساعدنا على التحسن.. موسمنا رائع، لكن هذا ليس دورينا".وأردف: "نحن نحتاج خطوة أو اثنتين.. لم أشعر أبدا بأننا يمكننا الفوز، مستواهم عال جدا، الفارق بيننا كبير جدا.. إنهم أقوياء للغاية، من الصعب أن تحصل منهم على نقاط، ويصعب عدم تتويجهم بالبطولة".وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن هذه الكلمات جعلت أنشيلوتي يتوجه نحو ميشيل، بعد المؤتمر الصحفي الخاص، للرد على الإشادة التي حصل عليها.وأراد المدرب الإيطالي أن يشكر زميله على كلماته، قبل أن يتعانقا ويتمنيا لبعضهما التوفيق في بقية الموسم، رغم المنافسة بينهما على اللقب.إلى ذلك، كسر البرازيلي رودريجو جويس، مهاجم ريال مدريد، حاجز خمس مباريات دون تهديف بتسجيل الهدف الرابع في شباك جيرونا، لكنه لم يكن يشعر بضغط لعدم التسجيل، موضحا أن مدربه أنشيلوتي "لم يتحدث" معه عن الهدف، لأنه "واثق" في مستوى المهاجم الشاب.وقال رودريجو في المنطقة المختلطة عقب الانتصار: "المدرب لم يتحدث معي قط عن تسجيل الأهداف. لديه ثقة في كما أنني أثق فيه. أحيانا تمر لحظات لا نريدها وأود شكره على دعمه لي دائما".وأضاف: "دائما ما نتحدث عن أمور أخرى. لا نتعرض لضغوط بشأن الأهداف، نعلم أن هذا سيكون طبيعيا. من الجلي أن عدم التسجيل في المباريات يضايقني، لكني أتمتع بالهدوء".ووصف البرازيلي الفوز على جيرونا بأنه "مهم"، لأنها مباراة "حاسمة" لاستقبال الفريق الذي يحل في المركز الثاني في الدوري بفارق خمسة نقاط الآن.كما أبرز المستوى الدفاعي لريال مدريد مع مشاركة الثنائي الفرنسي أوريليين تشواميني والإسباني المخضرم داني كارفاخال في قلب الدفاع بسبب الغيابات.وقال "لدينا ثقة كبيرة في الجميع. هناك العديد من اللاعبين الذين يمكن اللعب في الدفاع: تشواميني وكارفاخال أظهرا ذلك. إنه مركز مختلف، لكن يمكنهم اللعب فيه بشكل جيد للغاية. اليوم لم تدخل أهداف في شباكنا وكانت مباراة ممتازة".وفي النهاية أكد لدى سؤاله حول زيارة لايبزج في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، أن ريال مدريد يتواجد في حالة "جيدة للغاية".من جهته، أشاد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بقدرات زميله بيلينجهام، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "نحن نتدرب كل يوم معًا، وهو لاعب رائع وسجل العديد من الأهداف، أتمنى أن يستمر في مساعدتنا، فهو أفضل لاعب في العالم هذا الموسم".وأضاف: "خضنا أحد أفضل مبارياتنا هذا الموسم، لقد فعلنا كل ما طلبه المدرب. الضغط كان ضروريا، وحين نظهر هذه الروح كفريق، يكون من الصعب جدا التغلب علينا".وأردف: "جيرونا لعب بطريقة مذهلة، وكنا نعلم أنه يتعين علينا بدء المباراة بتركيز كبير، وهذا ما فعلناه أمام جماهيرنا".وعن هدفه، كشف "في العادة لا أسدد من خارج منطقة الجزاء، لكن اليوم شعرت بالثقة وسارت الأمور بشكل جيد".وواصل "تصفيق الجماهير؟ دائما أكون سعيدا على ملعب البرنابيو، وأتمنى أن يتركني رئيس الملكي هنا لفترة طويلة (ضاحكا)".وحول الغيابات، أوضح "ريال مدريد لديه الكثير من اللاعبين، ولعب كارفاخال وتشواميني في قلب الدفاع، وكامافينجا أحيانا كظهير، ونحن نتدرب كل يوم لتقديم أفضل نسخة لدينا". -(وكالات)