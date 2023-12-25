بيلينغهام يزاحم هالاند ومبابي على عرش الأغلى في العالم

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مدريد- تضاعفت القيمة السوقية للإنجليزي جود بيلينغهام نجم فريق ريال مدريد الإسباني بين العامين 2019 و2023، ليصبح اللاعب الأغلى في العالم إلى جانب النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.وكشف موقع "ترانسفر ماركت" العالمي المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين، في أحدث تقرير له، عن وصول بيلينغهام إلى صدارة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة بـ180 مليون يورو، متساويا مع هالاند ومبابي، حيث كان اللاعبات يتربعان على عرش الصدارة بقيمة سوقية بلغت 180 مليون يورو لكل منهما.وارتفعت قيمة لاعب وسط النادي الملكي بنحو 30 مليون يورو عن آخر تقييمات لموقع "ترانسفر ماركت"، والتي كانت تضعه ثالثا خلف الثنائي بمبلغ 150 مليون يورو، حيث قفزت القيمة السوقية للإنجليزي بيلينغهام من 11 مليون يورو في كانون الثاني "يناير" العام 2019 إلى نحو 180 مليون يورو في الشهر نفسه من العام الحالي.وكانت قيمة بيلينغهام، 11 مليون يورو عندما كان لاعبا في فريق برمنغهام الإنجليزي، ثم ارتفعت إلى 30 مليونا في العام 2020 بعد انضمامه لفريق بروسيا دورتموند الألماني. وفي حزيران (يونيو) من العام الحالي، أعلن ريال مدريد عن ضم جود بيلينغهام، ليقدم اللاعب مستويات مبهرة خلال الموسم الحالي مع "الميرينغي" وضعته في صدارة قائمة هدافي الليغا بـ13 هدفا.وسجل بيلينغهام إجمالي 17 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة خاضها بقميص ريال مدريد حتى الآن، منها 13 هدفا وتمريرتان حاسمتان في 16 مباراة بالدوري الإسباني، و4 أهداف و3 تمريرات حاسمة بدوري أبطال أوروبا.وكان أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي في الثمانينيات برايان روبسون، سلط الضوء على سبب إخفاق محاولات مانشستر يونايتد بالتعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام قبل مغادرته إلى ألمانيا في سن الـ17 عاما، حيث ما يزال روبسون يشعر بمرارة كبرى لعدم التعاقد مع الدولي الإنجليزي.ويقول روبسون إن بيلينغهام "لديه كل شيء، الروح الرياضية واللياقة البدنية والرؤية والمهارة، لا أستطيع أن أخبرك بمدى خيبة الأمل التي شعرت بها عندما لم يوقع لمانشستر يونايتد".وتابع: "عندما ذهبت لرؤيته في برمنغهام، كنت أعلم أنه سيكون لاعبا كبيرا، التقيت به ووالديه، مارك ودينيس، وبحضور السير أليكس فيرغسون المدرب السابق لليونايتد، والنجمين السابقين الفرنسي إريك كانتونا والنرويجي أولي غونار سولشاير، فعلنا كل ما في وسعنا من أجل إقناعه بالقدوم، لكنه في النهاية اختار الذهاب إلى بروسيا دورتموند".وفي العام 2020، طلب سولشاير -المدرب السابق ليونايتد في ذلك الوقت- التوقيع مع بيلينغهام، الذي صنع اسما لنفسه في نادي برمنغهام سيتي رغم صغر سنه (16 عاما)، وبعد تحضير عرض تفصيلي لإقناع بيلينغهام، رتب المدرب النرويجي ومجلس إدارة النادي زيارة لبيلينغهام وعائلته إلى مركز "كارينغتون" التدريبي الخاص باليونايتد، للتعرف بشكل مباشر على نية اللاعب والالتقاء بموكله والوفد المرافق له. وحرصا على نجاح الصفقة، طرح اسم السير فيرغسون للتحدث مع اللاعب، لكن جون مورتو مدير الكرة وقتها في مانشستر يونايتد رفض لقاء فيرغسون مع بيلينغهام، لأنه كان يهدف لتأمين الصفقة ونسبها لنفسه.وانتقل النجم الشاب من برمنغهام سيتي العام 2020 إلى بروسيا دورتموند الألماني مقابل 30 مليون يورو، والعام 2023 انضم اللاعب إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو، وفي أول 15 مباراة خاضها مع ريال مدريد، سجل بيلنيغهام 14 هدفا ليتفوق على النجمين البرتغالي رونالدو (13 هدافا) والفرنسي زين الدين زيدان (12 هدفا) وبعدد المباريات نفسه.-(وكالات)