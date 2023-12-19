بين الصدمة وخلق الحافز.. آراء متباينة حول اعتذار "سلة الأولمبي" عن البطولة العربية

خالد تيسير العميري

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تباينت الآراء بشأن القرار الذي اتخذته اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، بالتوافق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، والمتمثل بالاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة الخامسة والعشرين من البطولة العربية لمنتخبات الرجال بكرة السلة، والتي تقام في العاصمة المصرية القاهرة بالفترة من 26 كانون الأول (ديسمبر) الحالي إلى 3 كانون الثاني (يناير) المقبل، لأسباب فنية.وجاء قرار الاعتذار عن عدم المشاركة العربية، بناء على رؤية المدير الفني للمنتخب الأولمبي مروان معتوق ومساعده هيثم طليب، في ظل عدم جاهزية اللاعبين وحاجتهم لفترة تحضير وإعداد أكبر، فضلا عن تجنب تحطيم عزيمة اللاعبين الشباب وتكبيدهم خسائر كبيرة أمام منتخبات قوية، تؤثر على معنوياتهم في مرحلة سنية مبكرة.وتضم قائمة المنتخب الأولمبي، الذي يخوض اليوم معسكرا تدريبيا في مصر يمتد حتى 26 من الشهر الحالي؛ مروان معتوق مديرا فنيا وهيثم طليب مساعدا للمدرب وإبراهيم بني فواز معالجا ومحمد الدباس مديرا للمنتخبات الوطنية، إلى جانب 17 لاعبا، وهم: عبدالله الزعبي وسعيد الخوالدة وأحمد الخزاعلة وأدهم دجاني وروحي الكيلاني وأحمد الحموري وعلي كنعان وباسل أبو عبود وفادي قرمش ونبيل أبو شريخ وعاكف الشياب وعصام هزايمة وعمر أبو شريخ ونبيل خوالدة ومحمود هزايمة وعمر سلمان وعبدالله شتات.ويقول المدرب الوطني د.إبراهيم العصعوص، في معرض رده على استفسارات "الغد" حول قرار الاعتذار: "المشاركة مرحلة يجب أن يمر فيها المنتخب الأولمبي ولا يمكن القفز عنها، كما أن مرحلة إعداد المنتخب الأولمبي يجب أن تمر بمرحلة تفاوت في النتائج، خصوصا وأن الهدف المعلن للبناء يختلف عن طموحات الفرق المشاركة في البطولة".واستطرد: "يجب ألا تشكل النتائج المتوقع تسجيلها في البطولة العربية معيارا للجهاز الفني من أجل المشاركة، وأعتقد أن سبب الاعتذار عن عدم المشاركة غير مقنع، ولا ينسجم مع استراتيجيات الإعداد التي يجب صياغتها للمستقبل، والتي تتطلب التحلي بالصبر وامتلاك النفس الطويل لتحقيق الأهداف".ومن جانبه، أكد مساعد مدرب المنتخب الوطني الأول للرجال، عبدالله أبو قورة، صحة القرار الذي اتخذه الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، لافتا إلى أن رؤية الجهاز الفني تختلف عن آمال الشارع الرياضي، بقوله: "نمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة، لكننا غير جاهزين في الوقت الحالي لمقارعة منتخبات متمرسة في البطولة العربية، خاصة مع توقف المسابقة المحلية، لذلك فإن حجم الخسائر سيشكل صدمة لأركان المنظومة كاملة، ومن الجيد أن نتحلى بالواقعية وأن نؤمن بقدراتنا، فالرؤية الفنية للجهاز التدريبي تكون أكثر وضوحا من رؤية المتابعين والمراقبين".وفي المقابل، يؤكد المدرب الوطني يوسف أبو بكر، المدير الفني لفرق الناشئات بنادي شباب الفحيص: "لا أعتقد أن النتائج المتوقعة في البطولة كانت ستشكل ضغطا نفسيا على اللاعبين، الأهم الآن هو إكسابهم خبرات من خلال احتكاكهم مع لاعبين بمستويات عالية"، لافتا إلى أن أغلب عناصر المنتخب الوطني المستدعاة لا تمثل أنديتها أو المنتخبات الوطنية كأشخاص مؤثرين وأصحاب قيادة.ويتابع: "لا يمكن تفويت فرصة المشاركة بهذا النوع من البطولات، حيث إن فائدة المباريات تختلف عن المعسكرات، كما أن الجهاز الفني يلعب دون ضغوطات نفسية، ويجب أن يكون الإعداد مختلفا للاعبين الشباب في فترة عطائهم"، مشددا على أن المنتخبات صاحبة الإنجازات حظيت ببدايات واختبارات صعبة قبل بلوغ الأهداف المنشودة.بدوره، رفض المدرب الوطني نهاد ماضي قرار الاعتذار عن عدم خوض البطولة العربية، مؤكدا أن نتائج البطولة كانت ستشكل صدمة إيجابية للاعبين الشباب يمكن تجاوزها بسرعة كبيرة.وأشار: "اللاعبون تحت 23 عاما يحتاجون لفرصة احتكاك حقيقي في ظل غياب البطولة الرسمية التي تنصفهم، وتكون فائدة المعسكر في التجهيز للبطولات وقياس مدى فاعلية الخطط الفنية، وعليه فإن البطولة العربية كانت تمثل بوصلة اللاعبين لمعرفة الاتجاه الصحيح الذي عليهم سلكه، وخلق الحافز أمامهم لرفع معدل ساعات التدريب والعمل البدني والفني لتطوير قدراتهم".إلى ذلك، يرى مراقبون أن قرار الاحتجاب عن المشاركة العربية يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، خصوصا وأن فارق المستوى مع المنتخبات العربية المشاركة والتي تدخل البطولة بنجوم الصف الأول لديها، يجعل المباراة فقيرة فنيا لكونها ستدار من طرف واحد على أرض الملعب، ما قد يجعل اللاعبين عرضة للسخرية ويضعهم تحت ضغوطات نفسية مبكرة، مؤكدين ضرورة البحث عن خوض مباريات ودية مع منتخبات تمثل الفئة نفسها وبمستويات متقاربة أو أعلى فنيا، سعيا للتدرج في عملية إكساب اللاعبين الخبرات والبناء بشكل صحيح.