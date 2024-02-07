تأثير عموتة يدفع النقاد للتريث في إطلاق أحكامهم مبكرا

مصطفى بالو

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عمان - دفع الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم، بتأهله المفاجئ إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم التي تختتم بعد غد السبت، المحللين والمتابعين، إلى إعادة النظر في تقييمهم للمسؤولين الفنيين، بعدما تمكن مدرب المنتخب الحسين عموتة، من فرض أسلوبه أخيرا، وكسب معركته مع المشككين بقدراته التدريبية.وبات عموتة الذي تعرض لانتقادات شديدة خلال فترة إعداد الفريق للبطولة، رمزا للإنجاز التاريخي الذي حققته الكرة الأردنية، رغم أن أحدا لم يتوقع أن يصل "النشامى" إلى ما وصل إليه حتى الآن.عموتة الذي تتسم تصريحاته دائما بالواقعية والهدوء، ظهر خلال المباريات بوجه عابس وصارم، وفي وقت توقع البعض أن يكون الغضب البادي على محياه ناتجا عن الحمل الثقيل الموضوع على كتفيه، تبين للبعض الآخر، أن المدرب المغربي يضع نفسه عامدا متعمدا في هذا الأجواء العصبية، وكأنه يعشق الضغوط التي تولد النجاح دائما إذا تمكن صاحبها من تجاوزها.التزم عموتة الصمت خلال رحلة إعداد الفريق، ولم يلتفت للانتقادات الموجهة إليه من قبل الإعلام والمختصين وحتى الجمهور، خاصة بعد نتيجتين مخيبتين لافتتاح مشوار المنتخب الوطني بالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ورد في النهائيات الآسيوية الحالية من خلال أداء لاعبين على أرض الملعب.ويرى المختص في علم النفس د. موسى مطارنة، أن الطاقة النفسية الإيجابية ارتفعت من مباراة إلى أخرى للمنتخب الوطني، حتى توالت الإنجازات والأرقام الرائعة، موضحا: "التحضير النفسي العالي في جرعات متواصلة من منظومة المنتخب الوطني الفنية، ورافقها تحفيز نفسي عال لعلها في كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيس اتحاد كرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين، ورسائل الدعم من الجماهير من كل مناطق المملكة، إلى جانب الجماهير الأردنية التي زحفت خلف اللاعبين، كلها عوامل اجتمعت مع التحضير النفسي العالي".وتابع مطارنة: "انعكس ذلك على التركيز الذهني العالي والمرونة في تنفيذ الواجبات والمهام، في شريط عروض ممتعة، جعلت النشامى جاهزين لمواجهة أي منافس دون رهبة، ونقلتنا جميعا إلى هذا الفرح النفسي والشعور الوطني المتقد، وفعلا كان هناك على الساحة نشامى يقاتلون بجميع الأسلحة النفسية والفنية، ما مكنهم من بلوغ المباراة النهائية بإنجاز يسجل للتاريخ".وأوضح مطارنة: "أنا شخصيا كنت متفائلا جدا بعموتة، وسكنتني الراحة النفسية بسيرته الذاتية، والتزامه الصمت والهدوء رغم ثقل الانتقادات الجارحة، والأصوات التي تعالت لإقالته بسب نتائج الوديات وأثقلها الخسارة أمام اليابان بسداسية، لكنني حللت وفق خبرتي العملية، ووجدت أنه أحكم إقفال باب الانتقادات عليه وعلى جهازه المعاون واللاعبين".وزاد: "انشغل الجهاز الفني بقيادة عموتة، في عمله وايصال فكره وأسلوبه إلى اللاعب الأردني، الذي لا يعرفه عن قرب، وتعامل مع الإحصائيات والأرقام والمعلومات الأرشيفية، وفق طريقة علمية فيها الكثير من التحليل، سواء بالأداء والأفكار والأسلوب ونفسية اللاعب الأردني، وما أعجبني الوعي الكبير لدى منظومة العمل، وخاصة اللاعبين، وطبق المدرب مبدأ التجربة وتصحيح المسار من مباراة إلى أخرى، وحمل كراسته الفنية النهائية إلى الدوحة، ومعه خياراته التي آمنت بفكره، وشربت حد الارتواء بأفكاره، فخبأت منظومة الفريق الفنية واللاعبون، المفآجات السارة للكرة الأردنية، وكأن عموتة أراد الرد على انتقادات المختصين على أرض الملعب، وهذا ما حدث فعلا على ملاعب كأس آسيا القطرية، التي كانت شاهد عيان على الانتصارات والإنجازات الأردنية المدوية بالعمل الجماعي وروح الفريق غير المنقوصة".ورسمت الانتقادات مشهدا ضبابيا، جلد المدير الفني للمنتخب الوطني، مع كل إعلان عن قائمة الفريق، وهوجم مرارا وتكرارا، رغم أن حديثه إلى وسائل الإعلام في المؤتمرات الصحفية أو المقابلات في كل مباراة أو تجمع، تعطي رسائل عن حنكته في التخطيط والدراسة الفنية وونظرته التحليلية الخاصة التي يحتفظ بها، في خطوة يتقدم بها في دراسة أدق التفاصيل عن كل لاعب أو مجموعة، وفق سيل متدفق من المعلومات والمتابعات مع فريق عمله، يبني عليه بحسب متطلبات كل مرحلة، لتكوين الصورة الحقيقية التي كان يحتفظ بها لنفسه، عن طبيعة اللاعب الأردني، وظروفه ووضعه العام، وطريقة تفكيره وتكتيكه، واختبارات توظيف إمكاناته، للوصول إلى الشكل النهائي، مع متابعة كافة مباريات المحليين والمحترفين في الخارج، والدليل حديثه التحفيزي للاعبين في كل بداية تجمع، عن خياراته التي لن تحتوي سوى على من يحافظ على مشاركاته الرسمية.وأردف مطارنة قائلا: "اختيار عموتة، للاعب السابق وأحد رموز الحضور الرائع في كأس آسيا بالصين عبدالله أبو زمع، وهو الذي يتولى القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي، وضمه للجهاز الفني قبل آسيا من المنافسات، جاءت لقيمته الفنية كقائد ملهم في وقت سابق للنشامى، لذا مزج بين القيمة الفنية الكبيرة والفوائد النفسية، ليصبح أبو زمع عامل نجاح كبير للجهاز الفني، وأعتقد أنه قام أيضا بدور المعالج النفسي وحلقة الوصل مع اللاعبين، لإضفاء مزيد من الروح والمعنويات، وإثراء حالة التفاهم بين الجهاز الفني واللاعبين، والتي قطفت ثمار نتائجها بتميز لافت وغير مسبوق للنشامى الذي يسير بخطى ثابتة نحو اللقب الآسيوي".وعمل الفائز بلقب كأس أفريقيا باللاعبين المحليين مع منتخب بلاده بصمت، ولم تهزه رياح نتائج المباريات الودية، بل كان له خططه وتكتيكه من مباراة إلى مباراة، ولم تعنيه أزمة البداية مع "النشامى"، حين تعرض المنتخب الوطني لخسارة قاسية أمام النرويج بنتيجة 0-6، ولا بوقع الخسارة أمام أذربيجان 1-2، وطالته انتقادات تغييره في التشكيل، مع دخوله أجواء الدورة الرباعية التي أقيمت في عمان تحضيرات للنهائيات الآسيوية والتصفيات المونديالية، والتي لفت كلمات النقاد والشارع الرياضي بالتشاؤم، بعد أن حل الفريق رابعا وأخيرا، حيث خسر مباراته الأولى المؤهلة للنهائي أمام إيران 3-1، وتعادل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام العراق 2-2، قبل أن يخسر اللقاء بفارق ركلات الترجيح.وتحمل عموتة الذي يتولى القيادة الفنية المنفردة لمنتخب أول، ثقل سهام المنتقدين، عندما تعادل الفريق خارج الديار مع طاجيكستان 1-1، قبل أن يسقط في الاختبار أمام السعودية 2-0، ضمن النصفيات المزدوجة تشرين الثاني (نوفمبر)، جامعا نقطة واحدة بالمركز الثالث، علما بأنه يبحث عن التعويض في لقاءاته المتبقية، عندما يطير إلى باكستان لملاقاتها في 21 آذار (مارس) المقبل بالجولة الثالثة، ويستقبل المنتخب ذاته في عمان بالجولة الرابعة يوم 26 من الشهر ذاته، وبعدها يستضيف نظيره المنتخب الطاجيكي بالجولة الخامسة في عمان يوم 6 حزيران (يونيو) المقبل، ويختتم لقاءاته بمواجهة السعودية على أرضها في 11 من الشهر ذاته.وأغلق عموته الذي سبق وأن أختير بالفريق الرباعي لقيادة المنتخب المغربي ضمن التركيبة الرباعية، التي تولت قيادة المنتخب المغربي في تصفيات كأسي العالم وأمم أفريقيا العام 2010 خلفا للفرنسي روجي لومير، أذنيه أمام تعالي أصوات المنتقدين الجارحين، وضجيج الشارع الرياضي الأردني الذي طالب برحيله، بعد هزة المباريات الودية، وأعنفها أمام اليابان بنتيجة 1-6 قبل أيام من انطلاق نهائيات كأس آسيا في قطر، وقبلها وقع في فخ الخسارة أيضا أمام لبنان بنتيجة 1-2، وإن كان قد حقق فوزه الأول على قطر- حامل لقب ومستضيف النهائيات الآسيوية حاليا- بنتيجة 2-1، فلم تكن حصيلة النتائج مرضية للجمهور الأردني والنقاد، حين خسر الفريق 7 مرات وفاز مرة واحدة وتعادل مرة واحدة أيضا قبل النهائيات الآسيوية.وعلى ضوء ذلك، لم يكن أشد المتفائلين من النقاد والجماهير الأردنية، يتوقع تخطي "النشامى" دور المجموعات بالبطولة الآسيوية على غرار ما حدث في نهائيات أستراليا 2015، ومنهم من توقع تذيله للمجموعة الخامسة التي ضمت كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، ولازمهم المشهد النهائي غير واثقين حتى بتكرار ما حققه "النشامى" بالنهائيات الآسيوية، بالوصول إلى ثمن النهائي العام 2019، وربع النهائي عندما كانت البطولة تحتوي على 16 منتخبات في العامين 2004 و2011.عموتة الذي سبق له وأن قاد الوداد البيضاوي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، خرج عن صمته، ورد بمنطقية النتائج وجمالية الأداء الجماعي المنضبط والإبداع الفردي والجماعي، الذي أصبح حديث وسائل الإعلام العربية والآسيوية والعالمية، ووحد الجماهير العربية خلفه في المدرجات، وأعاد للكرة الأردنية وهجها الذي انطفأ طويلا، بإنجاز وأرقام على المستوى الفردي والجماعي، ستتغنى به الأجيال الأردنية لسنوات طويلة.وصاغ عموتة منظومة "النشامى" الفنية والإدارية والطاقم الطبي واللاعبين، أغنية الحلم الأردني الذي طال انتظاره، بجيل كروي وصف بأنه الأفضل في تاريخ الكرة الأردنية، حين دشن مشاركته الخامسة بفوز عريض على ماليزيا بنتيجة 4-0، تقاسمها محمود مرضي وموسى التعمري، وأذهل قارة آسيا أمام كوريا الجنوبية التي أجبرته على التعادل المتأخر، بعد التقدم 2-1 بهدفي يزن نعيمات وبارك يونج وو (بالخطأ في مرماه)، وخسر أمام البحرين بنتيجة 0-1، وتأهل إلى ثمن النهائي بعد أن حل ثالثا في مجموعته التي شهدت تقلبات عديدة في المباريات الأخيرة بالمجموعة، خلف البحرين المتصدر وكوريا الجنوبية الوصيفة.وسلك عموتة الذي سبق وأن توج مع الفتح الرباطي بلقب كأس الاتحاد الأفريقي، طريقا تنافسيا رسمها بحرفنة وفق نظرة تنافسية بوصلتها اللقب، بريشة فنية متعددة الألوان التكتيكية للأدوار اللاحقة، حين روض "النشامى" نظيره المنتخب العراقي، بفكر فني وانصباط تكتيكي فائق الجودة، وقدرات فائقة في الجهد البدني والتركيز الذهني والتعامل مع الضغوطات وتقلبات المباراة، التي تقدموا فيها 1-0، وتأخروا 1-2، قبل أن يخرجوا بفوز يدرس بنتيجة 2-3، بعد هدفين في الوقت بدل الضائع سجلهما يزن العرب ونزار الرشدان.وواصل المنتخب الوطني بحنكة عموتة، وروح "النشامى" الجماعية، والقتال الفردي الحماسي، الذي خلق التوازن الدفاعي والهجومي، طريقه في البطولة، من خلال فك "شيفرة" منتخب طاجيكستان العنيد، ليعلو سقف الطموحات، ما جعل كأس آسيا ينام بالقرب من أحلام "النشامى".ولو قيلت عبارة "عموتة يلامس اللقب بأيادي النشامى"، قبل أيام من انطلاق كأس آسيا 2023، لسخر منها النقاد والمشككون ولم يصدقها أكثر المتفائلين، لكن المدرب المغربي الذي لم يعجب الكثيرين فنيا، جعلها هذه العبارة حقيقة تجاوز صداها قارة آسيا، حين نجح المدرب الذي سبق له وان توج مع السد القطري بعدة ألقاب، وفاز أيضا مع الجيش الملكي بلقب الدوري المغربي، في قيادة "النشامى" بأبهى صورة، من خلال الجرأة والهيبة والمرونة التكتيكية والتحول السلس من الدفاع إلى الهجوم والعكس، بطرق وأساليب تكتيكية، أحرجت النقاد والمتابعين وفاجأتهم، وذوبت الفروقات بين لاعبيه والمنافسين المحترفين عالميا، وأخرجت القدرات والإمكانات الخارقة في كل لاعب بتشكيلة المنتخب الوطني، وصبغتها بالروح الجماعية، مع استثمار الإضافة النوعية في مهارة "مثلث الرعب الهجومي" المكون من موسى التعمري ويزن النعيمات وعلي علوان، وكل اللاعبين الذين كانوا رجالا بالملعب ويستحقون الإشادة والإطراء، ليتفوق الفريق بسهولة على "الشمشون الكوري" ويقصيه من دور الأربعة الكبار، حين تفوق "النشامى" بثنائية نظيفة، سجلها المبدعان يزن النعيمات وموسى التعمري، ليضع المنتخب قدميه في النهائي، الذي رآه النقاد والمشككون صعب المنال.ترك عموتة بصمة أردنية خالدة في سجلات كأس آسيا 2032، تدهش وتذهل القراء والمتابعين، حين تواصلت أرقام وإنجازات "النشامى" على المستويين الفردي والجماعي، وجعل الأرقام تتكلم بـ"النشامى"، حين نجح النشامى بالفوز 4 مرات، وتعادل مرة وحيدة وخسر مثلها، وسجل 12 هدفا، فيما اهتزت شباكه في هذه النسخة 5 مرات في 6 مباريات لعبها في هذه النسخة، وفاز الفريق في 3 مباريات متتالية على العراق وطاجيكستان وكوريا الجنوبية، فيما حافظ فيها أبو ليلى على نظافة شباكه في 3 مباريات.ومن الأرقام اللافتة لـ"النشامى" على مستوى قوة وحضور الأداء الجماعي المتزن، تناوب لاعبو الدفاع والوسط والثلث الهجومي على تسجيل الأهداف، حين سجل موسى التعمري 3 أهداف، ومثلها سجل يزن النعيمات، وسجل محمود مرضي هدفين، مقابل هدف وحيد لنزار الرشدان، إلى جانب هدفين عكسيين.